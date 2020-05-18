Экономика
ИзвестияПошли на счет: рынок ипотечного кредитования рухнет на 10%
Банкиры признали, что рынок ипотечного кредитования ждет новая стагнация. Падение по итогам года составит 10%, и даже снижение ставки по кредитам не сможет изменить ситуацию.
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Банкиры признали, что рынок ипотечного кредитования ждет новая стагнация. Падение по итогам года составит 10%, и даже снижение ставки по кредитам не сможет изменить ситуацию. Это подтвердили «Известиям» в Ассоциации банков России.Известиявчера в 17:01
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Аналитики заявили, что рынок ипотечного кредитования обвалится на 10% из-за коронавируса
Online47.ruвчера в 21:53
Автоматически обработано 7188 источников, обновлено в 04:53, Ашберн
Общество
Паспортные данные оштрафованных граждан обнаружились в интернете
В мэрии рекомендуют гражданам не выкладывать в интернет скриншоты штрафов и не передавать их номера третьим лицам.
Коммерсантъ вчера в 18:28
Общество
Минздрав дал разъяснения по выплатам работающим с COVID-19 медикам
Согласно документу стимулирующую выплату получат медицинские сотрудники, непосредственно работающие с больными COVID-19.
РБК вчера в 21:14
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Россияне подали более 7 млн заявлений по выплатам на детей
На портале Госуслуг зафиксирован новый рекорд - за 6 дней после открытия сервиса posobie16.gosuslugi.ru зарегистрировано более 7 млн заявлений для оформления выплаты на 10 млн детей.
Российская газета 02:44
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Названо условие возвращения Москвы к обычному ритму жизни
Москвичи смогут вернуться к привычной жизни только после того, как будет известно реальное число выявленных случаев COVID-19.
Газета.Ru 01:42
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Крым расторг договор с крупнейшим производителем черноморских устриц
Аквафермеры Азово-Черноморского бассейна ранее записали видеообращение к президенту Владимиру Путину, предупредив о том, что выращивание мидий и устриц в Крыму может прекратиться из-за чрезмерных требований Росприроднадзора.
РБК 00:57
Общество
Суд в Нидерландах арестовал права на бренд водки «Столичная» по иску акционеров ЮКОСа к России
Компания GML, представляющая интересы бывших мажоритарных акционеров ЮКОСа, добилась в суде наложения ареста в юрисдикции Нидерландов на торговые марки водки «Столичная» и «Московская», принадлежащие России через федеральное казенное предприятие «Союзплодоимпорт».
Дождь 04:43
Общество
В Севастополе зафиксирован новый случай коронавируса
Всего число заболевших в Севастополе достигло 139 человек, выздоровели 75, двое умерли.
Вести.Севастополь 03:26
Общество
Минсельхоз отказался запретить ввоз ГМО в Россию
В Министерстве сельского хозяйства России отказали губернаторам в запрете ввоза в страну сои с ГМО.
Lenta.ru 03:51
Общество
Во Владимирской области выявлено ещё 99 случаев коронавируса
18 мая во Владимирской области подтвердили ещё 99 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в регионе - 1837 заражённых COVID-19.
Аргументы и Факты - Владимир 03:46
Политика
Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме
Во время интервью Писаренко рассказал, что сейчас живет в Киеве и участвует в украинской юмористической программе "Дизель шоу".
РИА Новости вчера в 12:41
Общество
Мясников рассказал о мерах индивидуальной защиты от коронавируса
Врач Александр Мясников в своём Telegram-канале написал о мерах индивидуальной защиты от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 09:45
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро на фоне роста цен на нефть
Курс доллара расчетами "завтра" к 10:07 мск снизился на 68 коп. и составил 72,9 руб. Курс евро опустился на 72 коп. до 78,9 руб. Нефть дорожает в понедельник на фоне сокращения добычи и признаков постепенного восстановления спроса по мере смягчения ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом.
Вести.Ru 03:25
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Наташа Королева сообщила, что Заворотнюк идет на поправку
«Слава богу, говорят, что новости хорошие и Настя идет на поправку», — сказала певица.
Невские Новости 16 мая в 22:01
Технологии
В Сибири предложили тестировать на COVID-19 с помощью газоанализаторов
Новосибирские ученые предложили проводить массовую диагностику на коронавирус с помощью отечественных газоанализаторов.
Российская газета 03:37
Общество
В Москве оштрафовали прикованную к кровати женщину-инвалида
Говорит Москва 03:22
Наука
В США нашли антитело для полной блокировки коронавируса
РИА Новости 16 мая в 12:51
Армия и оружие
В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре»
Вашингтон, 18 мая 2020, 08:22 — REGNUM Американское издание We Are the Mighty назвало создаваемый в России новейший многоцелевой экраноплан А-050 «Чайка» новым «Каспийским монстром» наподобие ракетного корабля подобного типа проекта «Лунь».
REGNUM 01:22
Политика
Заразившийся коронавирусом Песков рассказал о лечении
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков продолжает лечиться от коронавируса.
Lenta.ru 04:40
Политика
США направили в Россию оборудование для борьбы с коронавирусом
Россия столкнулась с серьёзными трудностями при борьбе против коронавируса COVID-19, и США рады помочь, направив аппараты ИВЛ и оборудование для тестирования на наличие инфекции, заявил глава американского госдепа Майк Помпео.
Интерфакс вчера в 16:41
Происшествия
СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»
Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
Российская газета 16 мая в 07:13
Общество
В Башкирии для пожилых людей вновь вводят режим самоизоляции
Республиканский указ подготовлен с учетом поручения президента России Владимира Путина о введении режима самоизоляции для людей 65+ и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.
Башинформ 04:24
Футбол
Тарасов возобновил тренировки с «Рубином»
Как только наладится обстановка, заберу вас к себе ❤ A post shared by Dmitry Tarasov (@ tarasov23) on May 17, 2020 at 3:39pm PDT Тарасов присоединился к "Рубину" в зимнее трансферное окно на правах свободного агента, подписав контракт на полгода, но практически сразу выбыл из строя, получив перелом ноги на тренировке.
Metaratings 04:47
Здоровье
В Пермском крае выявили 49 новых случаев заражения коронавирусом
За сутки в Пермском крае выявлено 49 новых случав заражения коронавирусом, сообщает региональный оперштаб.
Рифей-Пермь 04:33
Здоровье
На Ямале выявлено 59 новых заражений коронавирусом
Салехард, 18 мая 2020, 11:15 — REGNUM На Ямале за минувшие сутки Центром гигиены и эпидемиологии подтверждено 59 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 04:15
Общество
Главврача уволят после скандала с выплатами медикам в Армавире
Как сообщила вице-губернатор Анна Минькова, в Армавире уволят главного врача больницы, где медики пожаловались на невыплату положенных за работу с коронавирусными больными денег.
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Общество
Общее число случаев коронавируса в России за сутки выросло на 8926
Число выявленных заболевших коронавирусом в России за сутки выросло на 8926, до 290 678.
RT на русском 03:36
Общество
105 человек заболели коронавирусом в Свердловской области за сутки
Kursk.com 16 мая в 04:02
Общество
Нарушения в порядке выплат медикам выявили в более 10 регионах России
В результате прокурорских проверок выявлены нарушения в порядке выплат медикам, взаимодействующим с больными коронавирусом, в десяти с лишним регионах страны.
Известия 04:11
Происшествия
В США разбился истребитель пятого поколения F-22
Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today.
Интерфакс 15 мая в 12:40