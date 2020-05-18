Банкиры признали, что рынок ипотечного кредитования ждет новая стагнация. Падение по итогам года составит 10%, и даже снижение ставки по кредитам не сможет изменить ситуацию. Это подтвердили «Известиям» в Ассоциации банков России.

с чего всё началось

Банкиры признали, что рынок ипотечного кредитования ждет новая стагнация. Падение по итогам года составит 10%, и даже снижение ставки по кредитам не сможет изменить ситуацию.

Пошли на счет: рынок ипотечного кредитования рухнет на 10%

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