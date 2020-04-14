В Госдуму РФ внесён законопроект, который расширяет список лиц, имеющих право не уплачивать пошлину за вступление в гражданство России. Об этом сообщила "Русская весна" со ссылкой на пресс-службу депутата ГД Андрея Козенко.

Пошлины на вступление в гражданство РФ для жителей Донбасса отменят

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