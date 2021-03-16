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ПРАЙМ
ПРАЙМ

Positive Technologies планирует провести IPO на Московской бирже

Российская компания, занимающаяся кибербезопасностью, может впервые провести IPO на Московской бирже, разместив там около 10% своих акций, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источник.В источнике
ПРАЙМ
РБК
Коммерсантъ
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Anti-Malware.ru
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Positive Technologies планирует выйти на IPO

Positive Technologies планирует выйти на IPO Как выяснил "Ъ", российская компания по кибербезопасности Positive Technologies планирует провести IPO на Московской бирже.
Коммерсантъ18:00

Подробнее о событии

На Мосбиржу выходит первая компания из сферы кибербезопасности

Компания11:37

Positive Technologies планирует провести IPO на Московской бирже

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Forbes04:52

СМИ узнали план выхода на Мосбиржу первой компании по кибербезопасности

РБК03:47

Разработчик в сфере инфобезопасности может провести IPO на МосБирже

Интерфакс02:05

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Positive Technologies планирует выйти на IPO

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Украинский министр обвинил Россию в проблемах с вакциной AstraZeneca в ЕС

Глава министерства культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заподозрил Россию в причастности к проблемам вакцины от COVID-19 британско-шведской компании AstraZeneca в Евросоюзе.
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