Российская компания, занимающаяся кибербезопасностью, может впервые провести IPO на Московской бирже, разместив там около 10% своих акций, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источник.

С чего всё началось Positive Technologies планирует выйти на IPO Positive Technologies планирует выйти на IPO Как выяснил "Ъ", российская компания по кибербезопасности Positive Technologies планирует провести IPO на Московской бирже. Коммерсантъ 18:00