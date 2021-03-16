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ПРАЙМ

Positive Technologies планирует провести IPO на Московской бирже

Российская компания, занимающаяся кибербезопасностью, может впервые провести IPO на Московской бирже, разместив там около 10% своих акций, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источник.В источнике
ПРАЙМ
РБК
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Positive Technologies планирует выйти на IPO

Positive Technologies планирует выйти на IPO Как выяснил "Ъ", российская компания по кибербезопасности Positive Technologies планирует провести IPO на Московской бирже.
Коммерсантъ18:00

Подробнее о событии

Российская Positive Technologies планирует провести IPO

Экономика сегодня06:47

В России может состояться первое IPO компании по кибербезопасности

Forbes04:52

Positive Technologies планирует выйти на IPO

Коммерсантъ18:00

Разработчик в сфере инфобезопасности может провести IPO на МосБирже

Интерфакс02:05

Positive Technologies планирует провести IPO на Московской бирже

ПРАЙМ02:03

СМИ узнали план выхода на Мосбиржу первой компании по кибербезопасности

РБК03:47
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RT на русском06:57

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SM News00:34

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