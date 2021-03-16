К 2075 году океаны будут выбрасывать больше озоноразрушающих веществ, чем поглощают

Исследователи прогнозируют, что к 2075 году океаны будут выбрасывать в атмосферу больше ХФУ-11, чем поглощают, и к 2130 году выпустят столько газов, что это глобально отразится на климатической ситуации Кроме того, с увеличением изменения климата эти события могут произойти на 10 лет раньше.