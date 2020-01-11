с чего всё началось

Иранские правоохранительные органы задержали и через несколько часов отпустили посла Великобритании в Иране Роберта Макэйра из-за его участия в акции протеста в Тегеране. Об этом в субботу сообщило агентство Tasnim.

Посла Британии в Иране задержали на несколько часов на акции протеста

Политика WSJ: США пригрозили лишить Ирак доступа к средствам от продажи нефти Вашингтон угрожает Ираку лишением доступа к правительственному банковскому счету в США, на котором хранятся средства, полученные от продажи нефти, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники в Багдаде.

Шоу-бизнес Вера Брежнева порадовала фанатов «небритым» фото Брежнева сделала селфи с «небритым» лицом. Певица выложила в сториз в Instagram снимок, который она сделала во время отдыха.

Биатлон Сборная России заняла четвертое место в мужской эстафете в Оберхофе Сборная России по биатлону заняла четвертое место в мужской эстафете на этапе Кубка мира, который проходит в немецком Оберхофе, победителями соревнований стали спортсмены команды Норвегии.

Авто УАЗ запустит новую спецверсию внедорожника УАЗ «Патриот» Ульяновский автозавод готовит к старту продаж новую лимитированную серию внедорожника УАЗ «Патриот», посвященную 200-летию открытия Антарктиды кругосветной экспедицией Беллинсгаузена-Лазарева в 1820 году.

Политика СМИ ФРГ отметили поразительное дружелюбие Меркель в общении с Путиным Канцлер Германии Ангела Меркель 11 января на пресс-конференции по итогам встречи с президентом России нашла поразительно добрые слова для российского президента, сообщает газета Bild am Sonntag.

Общество Правительство изменило правила ухода в отпуск Правительство решило изменить правила выплаты отпускных, уточнив, что они должны быть выплачены за три полных рабочих дня до начала отдыха.