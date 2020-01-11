Политика
ИзвестияПосла Британии задержали за участие в протестах в Тегеране
Посла Великобритании в Иране Роберта Макейра задержали на несколько часов по подозрению в организации акций протеста 11 января и участии в них, пишет иранское агентство Tasnim. Отмечается, что посол фотографировал происходящее и «подстрекал к радикальным действиям».
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с чего всё началось
Посла Великобритании в Иране Роберта Макейра задержали на несколько часов по подозрению в организации акций протеста 11 января и участии в них, пишет иранское агентство Tasnim.Известиявчера в 16:46
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