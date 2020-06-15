Политика

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Чешский посол Витезслав Пивонька вызван в МИД России в связи с дипломатическим скандалом. Об этом сообщил источник «РИА Новости» 15 июня.
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Источник: посла Чехии вызвали в МИД России

Чешского посла вызвали в МИД России в связи с дипломатическим скандалом, сообщил РИА Новости источник во внешнеполитическом ведомстве. В конце апреля еженедельник Respekt распространил информацию, что в Прагу приехал некий мужчина с российским диппаспортом.
РИА Новости02:49

Подробнее о событии

Посольство Чехии пока не комментирует сообщения о том, что в МИД России вызван глава диппредставительства

Эхо Москвы03:31

Посла Чехии вызвали в российский МИД

Lenta.ru03:19

Посольство Чехии не комментирует вызов посла в МИД России

ТАСС03:28

Посла Чехии вызвали в МИД России из-за дипломатического скандала

Газета.Ru02:58

Посла Чехии вызвали в МИД России

Известия02:50

Источник: посла Чехии вызвали в МИД России

РИА Новости02:49

Источник сообщил о вызове посла Чехии в МИД России

Интерфакс03:01
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В центре Москвы молодая пара занялась сексом на глазах у прохожих.
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Общество

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Общество

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Нацбанк сообщил, что руководителем временной администрации по управлению ОАО "Белгазпромбанк" назначена Надежда Ермакова (возглавляла НББ в 2011-2014 годах).
ТАСС 02:35
Общество

В Карелии ввели обязательное ношение масок в общественных помещениях

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Общество

Главный пульмонолог Минздрава объяснил продление масочного режима

Снятие мер самоизоляции многими понимается не совсем правильно, считает главный пульмонолог минздрава Сергей Авдеев.
Российская газета вчера в 06:32
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Здоровье

У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение

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Общество

Пекин предупредил об очень высоком риске распространения коронавируса

Власти Пекина предупредили об очень высоком риске распространения коронавируса из-за новой вспышки на крупнейшем оптовом рынке города.
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Хоккей

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Официальный сайт ХК «Витязь» объявил о том, что клуб обменял 26-летнего нападающего Наиля Якупова в хабаровский «Амур» на денежную компенсацию.
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REGNUM вчера в 03:27
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Авто

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Компания Honda представила обновлённую версию 7-местного кроссовера Honda BR-V.
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В Крыму выявили 27 носителей SARS-CoV-2, один пациент умер

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Полиция ищет женщину, избившую в лифте дома в Красноярске малолетнюю девочку.
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В муниципальной газете «Славгородские вести» председатель городского собрания депутатов Виктор Гутяр подтвердил получение письма от губернатора, а также сообщил что решение об отставке мэра Горбунова, который уже признался следователям в получении взяток на общую сумму в 6 млн рублей от поставщиков угля для нужд муниципалитета, будет принято 16 июня.
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