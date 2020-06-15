Чешского посла вызвали в МИД России в связи с дипломатическим скандалом, сообщил РИА Новости источник во внешнеполитическом ведомстве. В конце апреля еженедельник Respekt распространил информацию, что в Прагу приехал некий мужчина с российским диппаспортом.

с чего всё началось

Чешский посол Витезслав Пивонька вызван в МИД России в связи с дипломатическим скандалом. Об этом сообщил источник «РИА Новости» 15 июня.

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