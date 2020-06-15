Политика
ИзвестияПосла Чехии вызвали в МИД России
Чешский посол Витезслав Пивонька вызван в МИД России в связи с дипломатическим скандалом. Об этом сообщил источник «РИА Новости» 15 июня.
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с чего всё началось
Чешского посла вызвали в МИД России в связи с дипломатическим скандалом, сообщил РИА Новости источник во внешнеполитическом ведомстве. В конце апреля еженедельник Respekt распространил информацию, что в Прагу приехал некий мужчина с российским диппаспортом.РИА Новости02:49
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Общество
Московских чиновников заподозрили в злоупотреблении персональными данными
Правозащитники просят Роскомнадзор дать правовую оценку действиям МАДИ, а в случае нарушения привлечь виновных к административной ответственности за нарушение законодательства о персональных данных.
Ведомости вчера в 17:02
Происшествия
Пара устроила секс в «Яме» в центре Москвы
В центре Москвы молодая пара занялась сексом на глазах у прохожих.
Московский Комсомолец вчера в 14:02
Экономика
Банкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным
Возможно, придется платить за выпуск и обслуживание карт, использование мобильных приложений банков, доступ к кол-центру.
РИА Новости вчера в 19:04
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 30 копеек — до 70,50 рубля. Курс евро поднялся на 1 копейку и составил 79,21 рубля.
RT на русском 03:01
Политика
Путин ответил на критику КПРФ по поправкам к конституции
Президент России Владимир Путин не согласен с КПРФ, которая раскритиковала предлагаемые поправки к конституции, касающиеся формирования власти.
ТАСС вчера в 08:00
Общество
В Челябинске отменили запланированное на 24 июня построение войск и техники
Челябинск, 14 июня 2020, 18:15 — REGNUM В Челябинске 24 июня не состоится торжественное построение войск и техники.
REGNUM вчера в 11:15
Общество
Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене
Следствие предъявило обвинение в государственной измене петербургскому ученому Валерию Митько, который занимает пост президента Арктической академии наук.
Известия 01:56
Общество
Нацбанк Белоруссии ввел временную администрацию в «Белгазпромбанке»
Нацбанк сообщил, что руководителем временной администрации по управлению ОАО "Белгазпромбанк" назначена Надежда Ермакова (возглавляла НББ в 2011-2014 годах).
ТАСС 02:35
Общество
В Карелии ввели обязательное ношение масок в общественных помещениях
Петрозаводск, 15 июня 2020, 09:46 — REGNUM Власти Карелии с 15 июня ввели на всей территории региона обязательное ношение масок в закрытых общественных помещениях.
REGNUM 02:46
Общество
Главный пульмонолог Минздрава объяснил продление масочного режима
Снятие мер самоизоляции многими понимается не совсем правильно, считает главный пульмонолог минздрава Сергей Авдеев.
Российская газета вчера в 06:32
Здоровье
У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение
Газета.Ru 03:01
Общество
Пекин предупредил об очень высоком риске распространения коронавируса
Власти Пекина предупредили об очень высоком риске распространения коронавируса из-за новой вспышки на крупнейшем оптовом рынке города.
Lenta.ru 00:06
Хоккей
«Витязь» обменял Якупова в «Амур»
Официальный сайт ХК «Витязь» объявил о том, что клуб обменял 26-летнего нападающего Наиля Якупова в хабаровский «Амур» на денежную компенсацию.
Советский спорт вчера в 06:20
Религия
Главный храм ВС России освятил патриарх Кирилл
Кубинка, Московская область, 14 июня 2020, 10:27 — REGNUM Чин великого освящения собора Воскресения Христова, являющегося главным храмом Вооруженных сил РФ, совершил 14 июня в подмосковном городе Кубинка в парке «Патриот» патриарх Московский и всея Руси Кирилл, и в настоящее время началась Божественная литургия.
REGNUM вчера в 03:27
Происшествия
Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова от помощи
Эльман Пашаев, адвокат актёра Михаила Ефремова, прокомментировал отказ от контакта и помощи семьи Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП на Смоленской площади в Москве.
RT на русском вчера в 19:18
Общество
Россияне определились с желаемой зарплатой после пандемии коронавируса
Результаты опроса, оказавшиеся в распоряжении принадлежащего Григорию Березкину РБК, предоставил сервиса поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» Согласно исследованию, в среднем после стабилизации ситуации с COVID-19 работники хотели бы получать 74 тысячи рублей после вычета налогов.
Lenta.ru вчера в 22:39
Авто
Обновленный кроссовер Honda BR-V добрался до дилеров
Компания Honda представила обновлённую версию 7-местного кроссовера Honda BR-V.
Новые автомобили 12 июня в 23:23
Финансы
Как решение ЦБ по ставке в пятницу отразится на рубле
Специально для "Российской газеты" Сергей Дроздов, аналитик ГК "ФИНАМ", рассказал о влиянии на курс рубля решения ЦБ по ключевой ставке: - В пятницу, 19 июня, Банк России примет решение по ключевой процентной ставке и обрисует перспективы дальнейшего курса монетарной политики.
Российская газета вчера в 23:00
Происшествия
В Буденновске вспомнили жертв теракта 25-летней давности
Российская газета вчера в 05:19
Общество
В Крыму выявили 27 носителей SARS-CoV-2, один пациент умер
Симферополь, 14 июня 2020, 10:52 — REGNUM За сутки в Крыму подтвердился положительный результат тестов на новую коронавирусную инфекцию у 27 граждан.
REGNUM вчера в 03:52
Происшествия
В Красноярске ищут женщину, избившую маленькую девочку в лифте
Полиция ищет женщину, избившую в лифте дома в Красноярске малолетнюю девочку.
ТАСС 00:21
Общество
Стал известен заработок Михаила Ефремова
Om1.ru 00:00
Общество
Губернатор просит отправить в отставку мэра-взяточника в Славгороде
В муниципальной газете «Славгородские вести» председатель городского собрания депутатов Виктор Гутяр подтвердил получение письма от губернатора, а также сообщил что решение об отставке мэра Горбунова, который уже признался следователям в получении взяток на общую сумму в 6 млн рублей от поставщиков угля для нужд муниципалитета, будет принято 16 июня.
SM News 03:23
Гаджеты
Распродажа: «МегаФон» продает смартфон с 256 Гбайт памяти менее чем за 12 тысяч рублей
При цене в 12 тысяч рублей Huawei P30 Lite New Edition является практически уникальным смартфоном.
Dgl.ru вчера в 17:45
Происшествия
СК начал проверку по факту столкновения двух самолетов в Пулково
Известия вчера в 12:32
Шоу-бизнес
Маша Малиновская показала результаты блефаропластики
Ранее Малиновская рассказала, что операция прошла довольно быстро и эндоскопическая подтяжка лица, блефаропластика и липофилинг век заняли час.
News.ru вчера в 13:47
Политика
Владимир Путин написал статью о Второй мировой войне
Областная газета вчера в 23:32