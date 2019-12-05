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Газета.RuПосла Казахстана вызвали в МИД Украины после заявления Токаева о Крыме
Ранее стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отказался считать воссоединение Крыма с Россией аннексией. Крым вошел в состав российского государства после проведенного там в марте 2014 года референдума.
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МИД Украины, возмущенный позицией Токаева по Крыму, вызвал посла Казахстана
Московский Комсомолец11:15
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