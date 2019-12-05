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Газета.RuПосла Казахстана вызвали в МИД Украины после заявления Токаева о Крыме
Ранее стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отказался считать воссоединение Крыма с Россией аннексией. Крым вошел в состав российского государства после проведенного там в марте 2014 года референдума.
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МИД Украины, возмущенный позицией Токаева по Крыму, вызвал посла Казахстана
Московский Комсомолец11:15
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США ввели санкции против российской организации Evil Corp и ее руководителей Максима Якубца и Игоря Турашева.
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пошутил про поход юмориста Гарика Харламова на пресс-конференцию президента России Владимира Путина, отвечая на вопрос коллеги шоумена Тимура Батрутдинова.
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Бывший майор Комитета государственной безопасности СССР Виктор Шеймов, вывезенный из Москвы агентами американского Центрального разведывательного управления в 1980 году, умер в Соединенных Штатах в возрасте 73 лет.
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Телеведущий Владимир Познер отказался отвечать на высказывания актера Дмитрия Певцова, осудившего журналиста за высказывание о противниках абортов.
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Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Никита Потураев заявил, что Украина на саммите в «нормандском формате» рассчитывает решить три задачи.
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В Роскосмосе оценили заявления о крахе России как космической державы
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