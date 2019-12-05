Политика

Газета.RuГазета.RuПосла Казахстана вызвали в МИД Украины после заявления Токаева о Крыме

Ранее стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отказался считать воссоединение Крыма с Россией аннексией. Крым вошел в состав российского государства после проведенного там в марте 2014 года референдума.
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В Киеве провели беседу с послом Казахстана из-за слов Токаева о Крыме

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МИД Украины вызвал посла Казахстана после заявления Токаева о Крыме

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МИД Украины, возмущенный позицией Токаева по Крыму, вызвал посла Казахстана

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Lenta.ru09:57

МИД Украины вызвал посла Казахстана после заявления Токаева о Крыме

RT на русском09:43

МИД Украины пригласил посла Казахстана из-за слов Токаева о Крыме

ТАСС10:11
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В Миннесоте разбился военный вертолет «Черный ястреб»

В американском штате Миннесота разбился вертолет Национальной гвардии США UH-60 Black Hawk («Черный ястреб»), сообщает ABC News.
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Смартфон Huawei Nova 6 SE получит квадрокамеру с 48-Мп сенсором

Сетевые источники обнародовали информацию о смартфоне Huawei Nova 6 SE, официальный анонс которого ожидается в самое ближайшее время.
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Происшествия

В Забайкалье открыт центр по выплатам пострадавшим в ДТП с автобусом

Российская газета 01:19
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Песков заявил, что не интересуется результатами расследований ФБК

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не проявляет интереса к расследованиям Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и не знакомится с их результатами.
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Гаджеты

Realme представила в России свой первый флагманский смартфон X2 Pro

3DNews вчера в 12:07
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Медведев предостерег россиян об опасности незаконных протестов

В противном случае опасных ситуаций в стране не удастся избежать. В качестве примера он привел протестные акции "желтых жилетов" во Франции.
Газета.Ru 07:50
Политика

На Украине заявили о срыве переговоров по газу с Россией

Ранее глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявлял, что следующий этап консультаций об условиях транзита и поставок газа из России на Украину может состояться именно 5 декабря.
Газета.Ru 13:29
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Вышел первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла»

Студия Disney опубликовала в своей группе в «Одноклассниках» первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла».
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Футбол

ЦСКА сделал предложение по форварду сборной Словакии

Мартин Петраш, представитель агентства, которое ведёт дела форварда «Жилины» и сборной Словакии Роберта Боженика, сообщил, что московский ЦСКА сделал предложение по его клиенту.
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National Interest: НАТО толкает США к «внешнеполитическому безумию»

Для США выполнение своих обязательств перед европейскими членами НАТО является актом «внешнеполитического безумия», заявил старший научный сотрудник Института Катона Тед Гален Карпентер в статье для издания The National Interest.
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Наука

Частое окрашивание и выпрямление волос может привести к раку груди

Исследователи из национального университета здоровья детально изучили данные около 46 тыс. женщин в возрасте от 35 до 74 лет, которые в 2003–2009 годах принимали участие в испытание Sister Study, посвященного глобальному изучению проблем окружающей среды и генов на развитие рака молочной железы.
Evo-rus.com 06:18
Экономика

На Украине заявили о реальном взыскании с «Газпрома» $2,1 млрд

Самым позитивным Коболев назвал заключение нового контракта о транзите газа, который «Газпром» может подписать с новым оператором украинской газотранспортной системы, отделенном от «Нафтогаза».
РБК 16:25
Кино

Журнал «КиноРепортер» вручил премию «Событие года»

Журнал "КиноРепортер" вручил собственную премию. Ею отмечены самые заметные персоны и события в отечественном кино и на телевидении.
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Общество

Более 50 исхудавших белых медведей окружили село на Чукотке

РИА Новости 08:30
Спорт

Российская гимнастка получила тяжелые травмы после падения с 8 метров

РИА Новости вчера в 12:26
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В Роскачестве назвали лучшие наушники

На тестах были как новые, так и прошлогодние модели, причем именно наушники 2018 года снова оказались в лидерах, а это Sennheiser HD 630VB и Sony WH-1000XM2.
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Биатлон

Биатлонистка Куклина установила личный рекорд на этапе Кубка мира

РБК 13:10
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США ввели новые антироссийские санкции

США ввели санкции против российской организации Evil Corp и ее руководителей Максима Якубца и Игоря Турашева.
Газета.Ru 13:13
Происшествия

Историка Соколова отправили на обследование в психиатрическую клинику

Вести.Ru 13:48
Политика

Медведев пошутил про Гарика Харламова в ответ на вопрос Батрутдинова

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пошутил про поход юмориста Гарика Харламова на пресс-конференцию президента России Владимира Путина, отвечая на вопрос коллеги шоумена Тимура Батрутдинова.
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Происшествия

Начальник погибшей девушки-следователя знал об ее намерениях до гибели

Вести.Ru 14:57
Футбол

Азар и Марсело могут пропустить матч с «Барселоной»

Полузащитник «Реала» Эден Азар из-за травмы может не сыграть с «Барселоной» в перенесенном матче 10-го тура чемпионата Испании.
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WP: в США умер экс-майор КГБ Шеймов, бежавший из СССР в 1980 году

Бывший майор Комитета государственной безопасности СССР Виктор Шеймов, вывезенный из Москвы агентами американского Центрального разведывательного управления в 1980 году, умер в Соединенных Штатах в возрасте 73 лет.
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Лидеры России и Белоруссии разыграют интеграционные карты в Сочи

6 декабря в Сочи пройдут переговоры премьер-министров России и Белоруссии Дмитрия Медведева и Сергея Румаса.
РБК 16:01
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В Болгарии ответили на слова Путина о торможении «Турецкого потока»

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов отреагировал на слова президента России Владимира Путина о торможении строительства "Турецкого потока" со стороны Софии.
РЕН ТВ вчера в 16:41
Энергетика

Страны ОПЕК договорились о сделке по снижению объёмов добычи нефти

Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман заявил, что страны ОПЕК достигли соглашения по сделке, подразумевающей снижение объёмов добычи нефти.
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Познер отказался реагировать на нападки Певцова

Телеведущий Владимир Познер отказался отвечать на высказывания актера Дмитрия Певцова, осудившего журналиста за высказывание о противниках абортов.
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Депутат Рады назвал цели Украины на саммите в Париже

Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Никита Потураев заявил, что Украина на саммите в «нормандском формате» рассчитывает решить три задачи.
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В Роскосмосе оценили заявления о крахе России как космической державы

В Роскосмосе спокойно восприняли прогноз аналитиков в США о крахе России как космической державы после запуска американских пилотируемых космических кораблей.
REGNUM вчера в 13:58
Энергетика

Новак рассказал о цене на топливо в России

Демпфирующий механизм позволил стабилизировать топливный рынок РФ, а рост цен на топливо значительно ниже темпов инфляции - 2,7% с начала года против 3,7-4% в октябре 2019 года.
ТАСС 16:26
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