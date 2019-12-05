Политика

Газета.RuГазета.RuПосла Казахстана вызвали в МИД Украины после заявления Токаева о Крыме

Ранее стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отказался считать воссоединение Крыма с Россией аннексией. Крым вошел в состав российского государства после проведенного там в марте 2014 года референдума.
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