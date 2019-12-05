Политика
Газета.RuПосла Казахстана вызвали в МИД Украины после заявления Токаева о Крыме
Ранее стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отказался считать воссоединение Крыма с Россией аннексией. Крым вошел в состав российского государства после проведенного там в марте 2014 года референдума.
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МИД Украины, возмущенный позицией Токаева по Крыму, вызвал посла Казахстана
Московский Комсомолец11:15
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Энергетика
Страны ОПЕК договорились о сделке по снижению объёмов добычи нефти
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Баскетболисты московского ЦСКА выиграли матч с литовским "Жальгирисом" в матче 12-го тура Евролиги.
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Частое окрашивание и выпрямление волос может привести к раку груди
Исследователи из национального университета здоровья детально изучили данные около 46 тыс. женщин в возрасте от 35 до 74 лет, которые в 2003–2009 годах принимали участие в испытание Sister Study, посвященного глобальному изучению проблем окружающей среды и генов на развитие рака молочной железы.
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Семину вручили Орден Александра Невского
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В «Нафтогазе» рассказали о взыскании с «Газпрома» $2,1 млрд
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Следствие осложнялось еще и тем, что местные жители, уважавшие Круга, считали честью поучаствовать в расследовании и давали ложные показания.
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Белый дом оценил подготовку обвинений против Трампа для импичмента
Пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Стефани Гришэм прокомментировала информацию о том, что председатель палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси попросила председателя комитета по судебным делам приступить к процедуре составления статей об импичменте американского лидера.
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Происшествия
Историка Соколова отправили из «Бутырки» на психиатрическую экспертизу
Кандидата исторических наук Олега Соколова, который обвиняется в убийстве и расчленении аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко направили на психолого-психиатрическую экспертизу.
Политика
Медведев предупредил о последствиях протестов
Гражданам нужно выражать своё мнение в соответствии с законодательством, иначе можно «докатиться до опасных ситуаций», заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Происшествия
В Перми почтили память жертв трагедии в «Хромой лошади»
Шоу-бизнес
Сябитова показала взаимоотношения с Гузеевой за кадром
Известная телеведущая и сваха Роза Сябитова выложила на своей странице в соцсети небольшую нарезку кадров передачи, которое ведет вместе с Ларисой Гузеевой.
Футбол
«Арсенал» показал худшую безвыигрышную серию с 1977 года
«Арсенал» с 19 очками занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ. Подписывайтесь на канал Sport24 в Яндекс.Дзене
Общество
Медведев спрогнозировал незначительный рост реальных доходов россиян
17 октября Росстат объявил, что в третьем квартале 2019 года реальные доходы населения выросли на 3% в годовом выражении, однако экономисты утверждают, что столь резкий рост «не бьется» с другими данными о состоянии экономики.
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Песков заявил, что не интересуется результатами расследований ФБК
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не проявляет интереса к расследованиям Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и не знакомится с их результатами.
Общество
56 голодных белых медведей окружили село на Чукотке
Гаджеты
Можно ли играть на ноутбуке с процессором Intel Core i7-1065G7? Большое тестирование даёт ответ
10-нанометровые процессоры Intel Ice Lake уже какое-то время присутствуют на рынке, хотя нельзя сказать, что они очень распространены.
Игры
В The Crew 2 пройдут бесплатные выходные
Издательство Ubisoft и разработчики из студии Ivory Tower объявили, что на этой неделе в The Crew 2 пройдут бесплатные выходные.
Музыка
YouTube назвал самые популярные видео в России в 2019 году
YouTube составил рейтинг самых просматриваемых видео русскоязычного сегмента в 2019 году. Об этом рассказали в "Google Россия".
Происшествия
Медики реанимировали британку с остановившимся на 6,5 часов сердцем
Врачи в Испании вернули к жизни 34-летнюю британку, сердце которой остановилось на 6,5 часов из-зa переохлаждения.
Политика
Зеленский и Макрон созвонились перед «нормандским саммитом»
«Главы государств скоординировали позиции накануне встречи в «нормандской формате» 9 декабря», - говорится в сообщении пресс-службы Зеленского.
Происшествия
Вертолет Нацгвардии США Black Hawk пропал с радаров в штате Миннесота
Национальная гвардия Миннесоты сообщила о потере контакта с одним из своих вертолетов Black Hawk, на борт которого были три человека.
Политика
Стало известно о прошлом убитого в Германии соратника Басаева
Бывший чеченский полевой командир Зелимхан Хангошвили, убитый в августе в Германии, находился в международном розыске с 2016 года и был причастен к ряду террористических актов в России.