Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиПосла Китая в США вызвали в Госдеп

Посла Китая в Вашингтоне Цуй Тянькая вызвали в Государственный департамент США из-за твита официального представителя МИД КНР о том, что новый коронавирус в Ухань завезли американские военные. Об этом сообщил телеканал Fox News.
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СМИ сообщили о вызове в Госдеп посла КНР из-за гипотезы о коронавирусе

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Посол КНР вызван в Госдепартамент США после предположений китайского МИДа о происхождении коронавируса

Эхо Москвы14:31

Госдеп вызвал посла Китая из-за обвинений в завозе США коронавируса в Ухань

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США вызвали китайского посла из-за слов о причастности к коронавирусу

Lenta.ru14:09

Посла Китая в США вызвали в Госдепартамент

Московский Комсомолец14:03

Reuters: посла КНР вызвали в Госдеп после заявлений МИД Китая о происхождении коронавируса

ТАСС14:22

Посла Китая в США вызвали в Госдеп

РИА Новости13:29
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Комментарии

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Пляжные фото появились как в Instagram 31-летней Татьяны, так и в Instagram 74-летнего Петросяна.У дамы - день рождения, возлюбленной Петросяна исполнился 31 год.
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Порошенко бежал с Украины, опасаясь ареста

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В ВОЗ объявили о пандемии коронавируса

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