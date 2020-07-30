Политика
ИзвестияПосла РФ вызвали в МИД Белоруссии по делу о задержанных россиянах
Посол России в Минске Дмитрий Мезенцев сообщил «РИА Новости», что 30 июля в МИД Белоруссии согласована встреча по делу о задержанных россиянах — сотрудниках частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».
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Встреча в министерстве иностранных дел Республики Беларусь согласована в первой половине дня.
— Дмитрий Мезенцев, российский дипломатРИА Новости 02:39
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Общество
В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август
По данным информационно-новостного портала EVO-RUS.COM депутаты Государственной думы уже одобрили продление «путинских» детских выплат в размере 10000 рублей на август.
News-24.ru 01:37
Политика
На задержанных в Белоруссии россиян завели дело о подготовке терактов
Следствие возбудило уголовное дело в связи с задержанием россиян в Белоруссии.
РИА Новости 03:09
Общество
В ФСБ заявили о задержании военного Черноморского флота за госизмену
В ФСБ России заявили, что в Севастополе был задержан военнослужащий Черноморского флота за государственную измену в пользу Украины.
RT на русском 02:37
Армия и оружие
Переплывший реку российский танк поразил журналистов из Аргентины
Журналисты аргентинской газеты Clarin обратили внимание на видео, снятое во время учений Центрального военного округа с участием экипажей танков Т-72БЗ.
РИА Новости вчера в 15:52
Общество
В Минздраве сообщили о новом порядке медосмотра водителей
В результате Минздрав принял решение отложить введение новых правил проведения водительского медосмотра и доработать их.
Российская газета 03:04
Происшествия
В Петербурге супругу рэпера из Украины подозревают в расчленении мужа
РИА Новости 03:04
Происшествия
Суд арестовал боксера, участвовавшего в смертельной драке в Барнауле
Газета.Ru вчера в 16:57
Футбол
Дубль Ибрагимовича помог «Милану» разгромить «Сампдорию»
В матче 37-го тура чемпионата Италии «Сампдория» потерпела домашнее поражение от «Милана» со счетом 1:4. Счет в матче на 4-й минуте открыли гости — отличился Златан Ибрагимович.
LiveSport.ru вчера в 15:33
Происшествия
Россиянин зарезал жену на дороге под крики закрытых в машине детей
В Челябинской области у поселка Межевой местный житель зарезал жену ножом на глазах у детей, которых он закрыл в оставленной на обочине дороги машине, и попал на видео.
Lenta.ru вчера в 12:49
Политика
КГБ Белоруссии: задержанные россияне работали в силовых ведомствах РФ
Россияне, задержанные недалеко от Минска, упомянули о прошлой работе в российских силовых структурах, сообщил представитель группы «А» КГБ Белоруссии.
BFM.ru 00:19
Космос
В обсерватории SOHO прокомментировали фото с НЛО на фоне Солнца
Таблоиды и уфологи недавно порадовались снимку Солнца, сделанному в обсерватории SOHO.
Петербургский дневник вчера в 19:45
Здоровье
В Пермском крае за сутки выявили 72 случая коронавируса
В Пермском крае за прошедшие сутки выявили еще 72 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
ВЕТТА 03:19
Футбол
«Зенит» объявил о продлении контракта с Дзюбой
RT на русском 03:14
Футбол
Уволенный гендиректор «Химок»: предположу, мне не простили выход в РПЛ
Бывший генеральный директор подмосковных "Химок" Василий Иванов прокомментировал свое увольнение из клуба, передает "СЭ".
Газета.Ru вчера в 12:43
Общество
Семья Фургала объявила о сборе средств на адвокатов
Семья арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала объявила о сборе средств на оплату услуг адвокатов.
Lenta.ru 01:43
Наука
В США выявили способ уничтожения коронавируса за 25 секунд
Сотрудники Национальной лаборатории инфекционных заболеваний, существующей при Бостонском университете (США), провели совместное исследование со специалистами компании Signify и открыли эффективный способ инактивации вирусных частиц SARS-CoV-2.
Planet Today 02:50
Здоровье
В ВОЗ рассказали о выработке коллективного иммунитета к коронавирусу
Человечество еще не скоро выработает коллективный иммунитет против вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19.
Известия вчера в 15:24
Политика
Дегтярев заявил о провокаторах из Грузии на акциях в Хабаровске
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил о нахождении в регионе провокаторов из других стран, в том числе из Грузии.
Коммерсантъ вчера в 19:54
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта.
Вести.Ru вчера в 12:27
Общество
Стало известно, где в России может начаться вторая волна коронавируса
Ранее сообщалось, что люди, вылечившиеся от коронавируса, приобретают иммунитет только на несколько месяцев и могут заболеть повторно во время второй волны COVID-19.
Газета.Ru вчера в 18:23
Общество
Власти Турции могут ввести радикальные ограничения из-за коронавируса
В центральной Турции и в восточных провинциях пик ещё не достигнут, числа случаев коронавируса постепенно увеличивается.
News.ru вчера в 16:45
Культура
Большой театр отправляется на фестиваль оперы и балета «Херсонес»
Россия – Культура 27 июля в 05:16
Авто
Volkswagen анонсировала для РФ новый компактный кроссовер
Новые автомобили 01:20
Общество
Россияне потратили часть детских пособий на погашение микрозаймов
Количество переводов в МФО стало расти только со второй недели июня, после того как в начале месяца россияне начали получать единовременные пособия на детей.
Газета.Ru 02:15
Армия и оружие
Как батька взвод вагнеровцев в плен взял. КГБ Беларуси утверждает, что задержал наемников из ЧВК Вагнера. «Новая газета» подтвердила это документами
Белорусское КГБ комментирует, что бойцы прибыли «для дестабилизации обстановки в период предвыборной кампании».
Новая газета 03:38
Шоу-бизнес
Звезда «Уральских пельменей» нашла новую работу
Актриса и бывшая звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова заявила, что приняла участие в съемках нового проекта телеканала СТС.
Lenta.ru вчера в 11:18
Политика
Трамп объяснил вывод войск из ФРГ сотрудничеством Берлина и Москвы
В июне пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Кейли Макинани заявила, что американский лидер не намерен "наказывать" немецкого канцлера Ангелу Меркель выводом войск.
Газета.Ru 02:36
Происшествия
На Кубани ребенка унесло на матрасе в море
Сотрудники "Кубань-СПАС" краевого управления МЧС России, Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) и администрации Приморско-Ахтарского района провели в акватории Азовского моря уникальную операцию по спасению пятилетней девочки, которую унесло очень далеко от берега на надувном матрасе.
Российская газета вчера в 15:02
Здоровье
Житель Западной Украины заболел коронавирусом в третий раз
Житель Тернопольской области Украины заболел коронавирусной инфекцией в третий раз, пишет местное издание «Тернополяне».
МИР 24 вчера в 23:59
Футбол
Опубликовано фото новой домашней и выездной формы «Зенита»
Портал Footy Headlines опубликовал фотографии домашней и гостевой формы петербургского «Зенита» на сезон 2020/21 Российской премьер-лиги.
Петербургский дневник 02:57