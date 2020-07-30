Политика
ИзвестияПосла РФ вызвали в МИД Белоруссии по делу о задержанных россиянах
Посол России в Минске Дмитрий Мезенцев сообщил «РИА Новости», что 30 июля в МИД Белоруссии согласована встреча по делу о задержанных россиянах — сотрудниках частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».
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Политика
МИД Украины потребовал экстрадиции задержанных в Минске наёмников
Правоохранительные органы Украины будут добиваться экстрадиции задержанных в Минске граждан России и Украины, которые, предположительно, являются бойцами ЧВК Вагнера.
News.ru 05:06
Наука
На умственные способности детей обучение музыке не влияет
МедиаПоток 04:49
Происшествия
В Москве студента из США приговорили к колонии за драку с полицейскими
РИА Новости 05:49
Происшествия
СК возбудил дело об убийстве рэпера Энди Картрайта в Петербурге
Дело об убийстве возбуждено после обнаружения расчлененного тела мужчины в доме на Невском проспекте в Петербурге, сообщает пресс-служба городского управления СК.
РИА Новости 06:10
Шоу-бизнес
Актриса Лиза Арзамасова показала кольцо за 600 тысяч рублей
По мнению эксперта, цена кольца Лизы Арзамасовой составляет порядка 600-800 тысяч рублей.
Evo-rus.com вчера в 02:21
Общество
Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей
Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru 28 июля в 12:50
Гаджеты
В Роскачестве составили рейтинг лучших беспроводных наушников
В Роскачестве составили новый рейтинг беспроводной аудио-гарнитуры, включив в него современные модели.
Дни24 06:46
Шоу-бизнес
Знакомый Пугачевой прокомментировал сообщения о ее разводе с Галкиным
Новости о вероятном разводе певицы Аллы Пугачевой и комика Максима Галкина стали основным поводом для обсуждений в Сети.
ФАН 03:52
Культура
В Ярославле открылась выставка Александра Петрова
Уникальные материалы творческого процесса Александра Петрова увидеть можно не часто: живописные работы созданы не на холстах или картоне, на хрупком стекле.
Городские новости (г. Ярославль) 02:34
Политика
Песков призвал меньше доверять YouTube и другим западным платформам
«Выход есть – не зависеть от западных платформ», – прокомментировал Песков информацию о блокировке аккаунта телеканала «Царьград» на YouTube.
Взгляд.ру 06:18
Политика
Песков заявил об отсутствии в России юридического понятия ЧВК
ЧВК в российском законодательстве не существует, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
ПолитРоссия 06:41
Технологии
«Одноклассники» запустили рекламный кабинет для разработчиков игр
Социальная сеть «Одноклассники» запустила рекламный кабинет для продвижения игр.
CNews 04:10
Общество
В Кемерово разрушилась часть монумента, открытого несколько дней назад
Композиция, открытая всего несколько дней назад, состоит из стеклянных панелей, на которых размещены фотографии 2087 кузбассовцев-участников боевых действий.
Общественное телевидение России 03:53
Политика
Депутаты Лебедев и Щапов отрицают виды на жительство за рубежом
Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Щапов опроверг наличие вида на жительство (ВНЖ) в Испании, а вице-спикер от ЛДПР Игорь Лебедев — наличие грин-карты США.
Коммерсантъ 06:35
Политика
Песков заявил, что в Европе будет спокойнее без американских солдат
Ранее российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание президента США Дональда Трампа о "защите Германии от России", заявив, что РФ не представляет угрозы ни ФРГ, ни Европе в целом.
Политика Сегодня 06:10
Политика
Путин заявил о замалчивании экологических проблем в Иркутской области
Экологические проблемы в городе Усолье-Сибирское Иркутской области долгие годы не решались, заявил на совещании президент Владимир Путин.
РБК 06:39
Общество
Россияне потратили часть выплат на детей на погашение микрозаймов
Некоторые россияне направили выплаты на детей от трех до 16 лет (10 тыс. руб.), которые выплачивали во время пандемии, на возврат микрозаймов.
Коммерсантъ 01:04
Космос
Курский вуз создает аэрокосмическую академию в Центральной Америке
Члены комиссии по международным отношениям Центральноамериканского парламента выбрали Юго-Западный государственный университет в качестве партнёра для создания аэрокосмической академии.
Курск сегодня 03:42
Общество
Роспотребнадзор: коронавирус погибает в воде за 72 часа
Почти все частицы коронавируса (90%) погибают в воде комнатной температуры за 24 часа, 99,9% — в течение 72 часов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Роспотребнадзор.
Коммерсантъ 02:17
Происшествия
Суд по делу младшей из сестёр Хачатурян начнётся 10 августа
Бутырский районный суд Москвы 10 августа начнёт рассмотрение по существу дела в отношении младшей из сестёр Хачатурян, Марии, признанной на момент убийства её отца невменяемой.
RT на русском 28 июля в 14:44
Авто
Mercedes-Benz выпустит новый компактвэн T-Class
Новый T-Class будет создан на той же платформе, что и модель Citan нового поколения.
Tvoe-avto.com вчера в 03:20
Путешествия
Туроператоры сообщили об изменении цен на отдых в Турции
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что цены на отдых в Турции стали расти в сравнении с прошлой неделей, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:11
Экономика
Безлимитный интернет в России подорожал в 1,5 раза на фоне пандемии
«Снижение стоимости 1 гигабайта в России обусловлено запуском операторами тарифов с большим наполнением пакетов трафика, что, в свою очередь, обусловлено растущим потреблением услуг мобильного интернета абонентами», — отметили в агентстве.
Известия 06:11
Армия и оружие
Принадлежность задержанных в Белоруссии россиян к ЧВК Вагнера подтвердили
«Новая газета» подтвердила причастность 15 из 33 россиян, задержанных 29 июля в Белоруссии, к частной военной компании (ЧВК) Вагнера.
Lenta.ru 06:13
Театры
В Воронеже возобновляется продажа билетов на Платоновфест
В четверг, 30 июля, возобновится продажа билетов на Платоновский фестиваль, который в этом году из-за эпидемии коронавируса был сдвинут на осень.
Воронежский городской портал 01:53
Общество
Участники протестов перекрыли движение в центре Софии
Участники антиправительственных протестов в Болгарии перекрыли движение на двух крупных магистралях в центре Софии.
Газета.Ru 06:02
Общество
В ФСБ заявили о задержании военного Черноморского флота за госизмену
В ФСБ России заявили, что в Севастополе был задержан военнослужащий Черноморского флота за государственную измену в пользу Украины.
RT на русском 02:37
Наука
В США выявили способ уничтожения коронавируса за 25 секунд
Было установлено, что при дозировке ламп в 5 миллиджоулей на кв. сантиметр распространение коронавируса снизилось на 99% всего за 6 секунд, а при воздействии ламп 22 мДж/см² COVID-19 практически полностью умер за 25 секунд.
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