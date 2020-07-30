Посол России в Минске Дмитрий Мезенцев сообщил «РИА Новости», что 30 июля в МИД Белоруссии согласована встреча по делу о задержанных россиянах — сотрудниках частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».

Посла РФ вызвали в МИД Белоруссии по делу о задержанных россиянах

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