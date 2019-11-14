Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецПосла России вызвали в МИД Чехии

Посол РФ в Праге Александр Змеевский в четверг, 14 ноября, был вызван в МИД Чехии для объяснений в связи со включением чешской НКО в российский список нежелательных организаций.
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Российского посла вызвали в МИД Чехии

РИА Новости13:08

МИД Чехии пригласил российского посла из-за запрета деятельности чешской организации в РФ

ТАСС15:29

Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за «нежелательной» организации

Московский Комсомолец18:31

Посла РФ в Праге вызвали в МИД Чехии из-за ситуации с чешской НКО в России

Интерфакс13:13

Российского посла вызвали в МИД Чехии

RT на русском14:06

Посол РФ вызван в МИД Чехии в связи с включением чешской НКО в список нежелательных

Коммерсантъ14:48

Российский посол в Праге вызван в МИД Чехии

REGNUM13:26
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С прошлого года эксперты Банка России принимают участие в работе межведомственных групп при прокуратуре, они действуют в каждом регионе Сибири, позволяя комплексно и эффективно бороться с нелегальными участниками финансового рынка на местах, — рассказал начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Сибирского ГУ Банка России Андрей Шепелев.
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Путин приветствовал разведение сил в Донбассе

Президент РФ Владимир Путин заявил в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Бразилии, что приветствует разведение сил и средств в Донбассе.
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Стрельба произошла в калифорнийской школе

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Врачи рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в Благовещенске

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«Соскучились»: сахалинцы встретили первую метель снежками и «ангелами»

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Футболисты Эстонии уступили украинцам из-за досадного рикошета

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Бывшая участница группы Serebro Ольга Серябкина рассказала о драке с коллегой по коллективу Еленой Темниковой.
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Зарегистрированный в Энгельсе Саратовской области фонд социально-экономического развития регионов «Казна Творца Ра» попал в число 10-ти богатейших в РФ.
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Представлен геймплейный трейлер Синдел в Mortal Kombat 11

Компания NetherRealm опубликовала геймплей за Синдел в Mortal Kombat 11.
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В Голландии ищут причастность Шойгу к гибели рейса MH17

JIT утверждает, что новые данные указывают на то, что «российская роль в истории с MH17 простиралась дальше, чем только поставка вооружения».
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Грузовой порт на юге Сахалина затопило из-за шторма

Основной грузовой порт на юге Сахалина затопило во время шторма, сообщили в пятницу РИА Новости в диспетчерской Корсаковского морского торгового порта.
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Пилот севшего в поле A321 стал скрывать имя от пассажиров

Пилот аварийно севшего в Подмосковье А321 Дамир Юсупов в интервью сызранской телекомпании КТВ-Луч объяснил, почему перестал представляться пассажирам перед началом полетов.
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«Союзмультфильм» снимет новые серии «Ну, погоди!»

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Кучеров четырьмя очками обеспечил «Тампе» разгром «Рейнджерс»

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США пригрозили Египту санкциями из-за покупки у России Су-35

Госсекретарь Майк Помпео и глава Пентагона Марка Эспер предупредили Египет о возможных санкциях в связи с решением Каира продолжить закупку российских истребителей Су-35, передает The Wall Street Journal.
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Названы основные признаки чрезмерного употребления алкоголя

Психолог Клаудия Бернат уверена, что это может быть первым признаком того, что алкоголь становится проблемой.
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Получается, заключая брачный договор, супруги не могут быть уверены, что при разделе их имущества суд учтет положения этого документа.
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АвтоВАЗ изменил контроль качества новых автомобилей

В ноябре на АвтоВАЗе началась работа по введению нового формата финальных тестов и проверок на качество.
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