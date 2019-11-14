Политика
Московский КомсомолецПосла России вызвали в МИД Чехии
Посол РФ в Праге Александр Змеевский в четверг, 14 ноября, был вызван в МИД Чехии для объяснений в связи со включением чешской НКО в российский список нежелательных организаций.
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Армия и оружие
Военная полиция России заняла бывшую базу США в Сирии
Российская военная полиция взяла под охрану аэродром, расположенный рядом с сирийским городом Кобани, где до этого находилась военная база США.
Экономика
166 черных кредиторов нашел Банк России в Сибири
С прошлого года эксперты Банка России принимают участие в работе межведомственных групп при прокуратуре, они действуют в каждом регионе Сибири, позволяя комплексно и эффективно бороться с нелегальными участниками финансового рынка на местах, — рассказал начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Сибирского ГУ Банка России Андрей Шепелев.
Политика
Путин предложил подключить к переговорам по ДРСМД Францию и Британию
На пресс-конференции, прошедшей после саммита БРИКС, Путин заявил о том, что если к переговорам подключать Китай, то необходимо подключать и Францию, и Великобританию, а также те страны, которые являются ядерными державами.
Наука
В Саккаре найдено древнее подземелье, построенное не египтянами
Совместная японско-египетская археологическая миссия под руководством профессора Нозому Каваи из Университета Канадзава при проведении раскопок в некрополе Саккары обнаружила римские катакомбы, возраст которых составляет около 2000 лет.
Армия и оружие
Украинский адмирал пожаловался на российские «Калибры» в Черном море
Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко пожаловался, что Россия значительно повысила боевой потенциал Черноморского флота, введя в строй корабли-носители крылатых ракет "Калибр".
Шоу-бизнес
Яна Поплавская выходит замуж в 52 года
Актриса Яна Поплавская решила выйти замуж в 52 года.
Политика
Путин приветствовал разведение сил в Донбассе
Президент РФ Владимир Путин заявил в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Бразилии, что приветствует разведение сил и средств в Донбассе.
Происшествия
Стрельба произошла в калифорнийской школе
Происшествия
На западе Москвы в жилом доме случился крупный пожар
В доме 16, на улице Удальцова в Москве произошел пожар. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МЧС.
Общество
«Соскучились»: сахалинцы встретили первую метель снежками и «ангелами»
Происшествия
Коллеги историка Соколова оплатили ему адвоката
Адвокат историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве Анастасии Ещенко, Александр Почуев рассказал, что гонорар ему заплатили коллеги доцента.
Футбол
Футболисты Эстонии уступили украинцам из-за досадного рикошета
Товарищеский матч сборных Украины и Эстонии состоялся на запорожском стадионе "Славутич-Арена" в четверг, 14 ноября, и завершился минимальной победой хозяев 1:0.
Фигурное катание
Трусова и Медведева узнали стартовые номера на Гран-при России
В турнире танцевальных дуэтов Россию представят Анастасия Шпилевая/Григорий Смирнов (первый стартовый номер), Анастасия Скопцова/Кирилл Алёшин (четвёртый), Виктория Синицина/Никита Кацалапов (10-й).
Общество
В водку перестанут добавлять золотые хлопья и ванилин
Действующий российский ГОСТ позволяет добавлять золотые и серебряные хлопья, монеты, марки массой не более 3 г. Эксперты отмечают, что если водка с элементами декора не стала массовым продуктом и отказ от нее не повлияет на рынок, то запрет части ароматических добавок, в том числе ванилина, существенно сократит ассортимент алкогольных напитков.
Музыка
Бузова заявила о намерении выступить на «Евровидении»
Общество
Вирусолог раскритиковал Малышеву за слова о бесполезных анализах
Доктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев в эфире НСН прокомментировал заявление телеведущей Елены Малышевой о бесполезности ряда медицинских анализов, не согласившись ее мнением.
Шоу-бизнес
Серябкина рассказала о драке с Темниковой
Бывшая участница группы Serebro Ольга Серябкина рассказала о драке с коллегой по коллективу Еленой Темниковой.
Экономика
Саратовская организация попала в топ-10 самых богатых в стране
Зарегистрированный в Энгельсе Саратовской области фонд социально-экономического развития регионов «Казна Творца Ра» попал в число 10-ти богатейших в РФ.
Спорт
Представлен геймплейный трейлер Синдел в Mortal Kombat 11
Компания NetherRealm опубликовала геймплей за Синдел в Mortal Kombat 11.
Политика
В Голландии ищут причастность Шойгу к гибели рейса MH17
JIT утверждает, что новые данные указывают на то, что «российская роль в истории с MH17 простиралась дальше, чем только поставка вооружения».
Происшествия
Грузовой порт на юге Сахалина затопило из-за шторма
Основной грузовой порт на юге Сахалина затопило во время шторма, сообщили в пятницу РИА Новости в диспетчерской Корсаковского морского торгового порта.
Происшествия
Пилот севшего в поле A321 стал скрывать имя от пассажиров
Пилот аварийно севшего в Подмосковье А321 Дамир Юсупов в интервью сызранской телекомпании КТВ-Луч объяснил, почему перестал представляться пассажирам перед началом полетов.
Культура
«Союзмультфильм» снимет новые серии «Ну, погоди!»
«Союзмультфильм» снимет 26 новых серий мультфильма «Ну, погоди!», рассказала журналистам предправления киностудии Юлиана Слащева на полях VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума (ПМКФ).
Армия и оружие
США пригрозили Египту санкциями из-за покупки у России Су-35
Госсекретарь Майк Помпео и глава Пентагона Марка Эспер предупредили Египет о возможных санкциях в связи с решением Каира продолжить закупку российских истребителей Су-35, передает The Wall Street Journal.
Здоровье
Названы основные признаки чрезмерного употребления алкоголя
Психолог Клаудия Бернат уверена, что это может быть первым признаком того, что алкоголь становится проблемой.
Общество
В России изменят механизм раздела собственности супругов
Получается, заключая брачный договор, супруги не могут быть уверены, что при разделе их имущества суд учтет положения этого документа.
Авто
АвтоВАЗ изменил контроль качества новых автомобилей
В ноябре на АвтоВАЗе началась работа по введению нового формата финальных тестов и проверок на качество.