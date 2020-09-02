Посла России вызвали в МИД ФРГ из-за данных по отравлению Навального
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В связи с новыми выводами Берлина об отравлении политика Алексея Навального посол России в Германии Сергей Нечаев посетил МИД ФРГ, сообщает «РИА Новости».В источнике
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