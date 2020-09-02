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РБК
РБК

Посла России вызвали в МИД ФРГ из-за данных по отравлению Навального

В связи с новыми выводами Берлина об отравлении политика Алексея Навального посол России в Германии Сергей Нечаев посетил МИД ФРГ, сообщает «РИА Новости».В источнике
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RT на русском

Посла России вызвали в МИД Германии из-за ситуации с Навальным

RT на русскомвчера в 11:00
Российская газета

МИД РФ прокомментировал заявление об отравлении Навального

Российская газетавчера в 10:24
Интерфакс

МИД РФ заявил об ожидании от Берлина объяснений по ситуации с Навальным

Интерфаксвчера в 10:11
РБК

В МИДе заявили об ожидании ответа на запрос Генпрокуратуры по Навальному

РБКвчера в 11:04
РИА Новости

МИД Германии вызвал посла России из-за сообщений об отравлении Навального

РИА Новостивчера в 11:06
ТАСС

МИД Германии сообщил послу России о необходимости расследовать инцидент с Навальным

ТАССвчера в 10:41
Lenta.ru

Россия ответила на заявление Германии по Навальному

Lenta.ruвчера в 10:11

Минфин опроверг информацию о новом налоге с продаж подержанных вещей

Пресс-служба Министерства финансов РФ опровергла сообщение, опубликованное в "Ведомостях", что ведомство предлагает ввести новые налоги с продаж подержанных вещей на электронных площадках и в соцсетях.
Российская газета04:50
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Глава комитета Бундестага по внешней политике призвал «пересмотреть все» в отношениях с РФ

Председатель комитета Бундестага (парламент ФРГ) по внешней политике Норберт Рёттген призвал ЕС к жесткой совместной реакции на произошедшее с Алексеем Навальным и поставил под сомнение завершение проекта "Северный поток - 2". Об этом он заявил в опубликованном в четверг интервью телеканалу ARD.
ТАСС03:15
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Госдеп пригрозил России последствиями при применении силы в Белоруссии

1 сентября агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленных чиновников США сообщило, что Вашингтон может рассмотреть вопрос о введении санкций в отношении России в случае более открытого вмешательства в дела Белоруссии.
Известия04:24
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Суд приостановил рассмотрение дела Дерипаски против Навального

Судебная инстанция приняла решение о приостановлении ходатайства бизнесмена Олега Дерипаска блогеру Алексею Навальному после того, как последний опубликовал на своем Youtube-канале видео, порочащие деловую репутацию предпринимателя.
Народные новости05:48
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