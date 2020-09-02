Посла России вызвали в МИД ФРГ из-за данных по отравлению Навального
В связи с новыми выводами Берлина об отравлении политика Алексея Навального посол России в Германии Сергей Нечаев посетил МИД ФРГ, сообщает «РИА Новости».В источнике
С чего всё началось
МИД Германии вызвал посла России из-за сообщений об отравлении Навального
Посол России Сергей Нечаев посетил МИД Германии в связи с новыми обстоятельствами в деле Алексея Навального, сообщает корреспондент РИА Новости.
РИА Новостивчера в 11:06
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Московский Комсомолецвчера в 11:12