Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
РБК
РБК

Посла России вызвали в МИД ФРГ из-за данных по отравлению Навального

В связи с новыми выводами Берлина об отравлении политика Алексея Навального посол России в Германии Сергей Нечаев посетил МИД ФРГ, сообщает «РИА Новости».В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

МИД Германии вызвал посла России из-за сообщений об отравлении Навального

Посол России Сергей Нечаев посетил МИД Германии в связи с новыми обстоятельствами в деле Алексея Навального, сообщает корреспондент РИА Новости.
РИА Новостивчера в 11:06
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

Глава МИД Германии обратился к властям РФ из-за информации о Навальном

Московский Комсомолецвчера в 11:12
РБК

Посла России вызвали в МИД ФРГ из-за данных по отравлению Навального

РБКвчера в 11:09
Газета.Ru

МИД Германии указал послу РФ о необходимости расследовать дело Навального

Газета.Ruвчера в 11:03
РИА Новости

МИД Германии вызвал посла России из-за сообщений об отравлении Навального

РИА Новостивчера в 11:06
RT на русском

Посла России вызвали в МИД Германии из-за ситуации с Навальным

RT на русскомвчера в 11:00
ТАСС

МИД Германии сообщил послу России о необходимости расследовать инцидент с Навальным

ТАССвчера в 10:41
Взгляд.ру

Посла России вызовут в МИД Германии из-за ситуации с Навальным

Взгляд.рувчера в 09:56

Оживление промышленности может оказаться временным

В июле 2020 года годовые темпы падения выпуска в АПК, промышленности, строительстве, грузооборота транспорта и оборота торговли снизились на 5,9% против спада на 8,1% в июне и 10,6% в мае во многом благодаря ускорению роста торговли и замедлению спада в промышленности.
Коммерсантъ1 сентября в 16:29
3

«Зеленые» потребовали остановить «Северный поток-2» из-за Навального

Немецкая партия «Союз 90 / Зеленые» потребовала от правительства страны свернуть строительство газопровода «Северный поток-2» из-за отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального.
РБКвчера в 14:50
71

За сутки в Горном Алтае выявлено 28 новых случаев заражения SARS-CoV-2

Горно-Алтайск, 2 сентября 2020, 06:15 — REGNUM В Республике Алтай число подтверждённых случаев заражения коронавирусом перевалило за 2,2 тыс. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки выявлено 28 новых носителей.
REGNUMвчера в 23:15
94

Россия оказалась на уровне Ботсваны по индексу качества элит

Россия заняла 24-е место по уровню качества элит, оказавшись по этому показателю на одном уровне с Ботсваной, в исследовании Университета Санкт-Галлена в Швейцарии и Московской школы управления "Сколково".
РИА Новости20:29
327

Какие последствия ждут Россию в связи с отравлением Навального

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный стал жертвой нападения с использованием отравляющего средства типа «Новичок», что подтверждается исследованиями клиники «Шарите» и лаборатории бундесвера, и потребовала от России действенных мер в связи с этим.
РБКвчера в 15:54

В ООН ответили Поклонской по вопросу о водной блокаде Крыма Украиной

Управление верховного комиссара ООН по правам человека затребовало дополнительные сведения по вопросу водоснабжения Крыма и перекрытии украинскими властями поставок воды по Северо-Крымскому каналу.
Газета.Ru1 сентября в 03:24
591

Трамп намерен лишить финансирования участвовавшие в беспорядках города

Американский лидер Дональд Трамп подписал меморандум, который позволит лишить государственного финансирования города, власти которых не препятствовали «анархии, насилию и разрушениям».
RT на русском20:17
40