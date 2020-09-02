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РБК
РБК

Посла России вызвали в МИД ФРГ из-за данных по отравлению Навального

В связи с новыми выводами Берлина об отравлении политика Алексея Навального посол России в Германии Сергей Нечаев посетил МИД ФРГ, сообщает «РИА Новости».В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

МИД Германии вызвал посла России из-за сообщений об отравлении Навального

Посол России Сергей Нечаев посетил МИД Германии в связи с новыми обстоятельствами в деле Алексея Навального, сообщает корреспондент РИА Новости.
РИА Новостивчера в 11:06
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Газета.Ru

МИД Германии указал послу РФ о необходимости расследовать дело Навального

Газета.Ruвчера в 11:03
Lenta.ru

Германия выдвинула России список требований по делу Навального

Lenta.ruвчера в 11:07
РИА Новости

МИД Германии вызвал посла России из-за сообщений об отравлении Навального

РИА Новостивчера в 11:06
РБК

Посла России вызвали в МИД ФРГ из-за данных по отравлению Навального

РБКвчера в 11:09
RT на русском

Посла России вызвали в МИД Германии из-за ситуации с Навальным

RT на русскомвчера в 11:00
ТАСС

МИД Германии сообщил послу России о необходимости расследовать инцидент с Навальным

ТАССвчера в 10:41
Взгляд.ру

Посла России вызовут в МИД Германии из-за ситуации с Навальным

Взгляд.рувчера в 09:56

Меркель призвала власти РФ дать объяснения по ситуации с Навальным

Берлин ждет от Москвы объяснений по ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным, на эти вопросы может и должно ответить правительство РФ, заявила в среду канцлер Германии Ангела Меркель.
Интерфаксвчера в 11:46
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Законопроект об отмене транспортного налога внесен в Госдуму

Москва, 3 сентября 2020, 09:21 — REGNUM Законопроект об отмене транспортного налога внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 3 сентября.
REGNUM02:21
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Госдеп пригрозил России последствиями при применении силы в Белоруссии

1 сентября агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленных чиновников США сообщило, что Вашингтон может рассмотреть вопрос о введении санкций в отношении России в случае более открытого вмешательства в дела Белоруссии.
Известия04:24
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Лавров: в Белоруссии находятся 200 экстремистов с Украины

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва владеет информацией о том, что дестабилизацией ситуации в Белоруссии управляют с территории Украины – в республике находятся около 200 членов различных радикальных группировок.
Финансовая газетавчера в 12:11
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В США заявили о вскрытых Россией «немыслимых ошибках» НАТО

В своем материале Роган проанализировал два таких инцидента, произошедших 28 августа над Черным и Балтийским морями, когда российские истребители Су-27 перехватили американские бомбардировщики В-52 около российской границы.
Lenta.ru01:36
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