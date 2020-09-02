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Территория новостей
Территория новостей

МИД РФ ответил на заявления кабмина Германии по делу Навального

В МИД РФ заявили, что ждут ответа на запрос Генеральной прокуратуры к соответствующим немецким ведомствам по делу А. Навального, проходящего лечение в клинике "Шарите". Специалисты по боевым отравляющим веществам в Германии решили, что Алексея Навального отравили ядом из группы "Новичок".В источнике
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РБК

В МИДе заявили об ожидании ответа на запрос Генпрокуратуры по Навальному

РБКвчера в 11:04
РИА Новости

МИД Германии вызвал посла России из-за сообщений об отравлении Навального

РИА Новостивчера в 11:06
Российская газета

МИД РФ прокомментировал заявление об отравлении Навального

Российская газетавчера в 10:24
Интерфакс

МИД РФ заявил об ожидании от Берлина объяснений по ситуации с Навальным

Интерфаксвчера в 10:11
Lenta.ru

Германия выдвинула России список требований по делу Навального

Lenta.ruвчера в 11:07
ТАСС

МИД Германии сообщил послу России о необходимости расследовать инцидент с Навальным

ТАССвчера в 10:41
RT на русском

В МИД отреагировали на заявление ФРГ об «отравлении» Навального

RT на русскомвчера в 14:13

ФСБ направила в суд дело задержанного в аэропорту Барнаула иностранца

Следственное подразделение УФСБ России по Алтайскому краю направило в суд уголовное дело в отношении выходца из Средней Азии, задержанного в июне в аэропорту Барнаула при попытке вылететь на Ближний Восток для участия в боевых действиях террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
ТАСС01:28

В США заявили о вскрытых Россией «немыслимых ошибках» НАТО

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Lenta.ru01:36
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Телеканал 360°вчера в 16:44

Названа средняя зарплата бухгалтера в Рязани

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Интерфаксвчера в 19:38
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Коммерсантъ18:12
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