МИД РФ ответил на заявления кабмина Германии по делу Навального

В МИД РФ заявили, что ждут ответа на запрос Генеральной прокуратуры к соответствующим немецким ведомствам по делу А. Навального, проходящего лечение в клинике "Шарите". Специалисты по боевым отравляющим веществам в Германии решили, что Алексея Навального отравили ядом из группы "Новичок".