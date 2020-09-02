МИД РФ ответил на заявления кабмина Германии по делу Навального
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В МИД РФ заявили, что ждут ответа на запрос Генеральной прокуратуры к соответствующим немецким ведомствам по делу А. Навального, проходящего лечение в клинике "Шарите". Специалисты по боевым отравляющим веществам в Германии решили, что Алексея Навального отравили ядом из группы "Новичок".В источнике
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