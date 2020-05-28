Политика
RT на русскомПосла России вызвали в МИД Германии из-за дела о хакерской атаке
МИД Германии пригласил посла России Сергея Нечаева из-за дела о хакерской атаке на бундестаг в 2015 году. Об этом заявили в пресс-службе германского ведомства. «Статс-секретарь МИД Мигель Бергер пригласил посла Российской Федерации Сергея Нечаева на разговор в ведомство», — говорится в сообщении.
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с чего всё началось
Сегодня, 28 мая, госсекретарь МИД ФРГ Мигель Бергер вызвал для беседы посла России в Германии Сергея Нечаева, сообщили в германском дипломатическом ведомстве.Коммерсантъ07:59
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Российского посла вызвали в МИД Германии из-за хакерской атаки на бундестаг
Комсомольская правда07:55
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Происшествия
Журналиста Азара арестовали на 15 суток за пикет у здания МВД в Москве
Тверской суд Москвы отправил под административный арест на 15 суток журналиста "Новой газеты" Илью Азара, который был во вторник задержан в центре столицы за одиночный пикет в поддержку арестованного создателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.
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Математическое моделирование крупных разрушений астероидов, например, из пояса между Марсом и Юпитером, показывает, что во время таких событий выбрасываются определенные фрагменты, которые затем пересобираются, образуя комплексы, некоторые из которых имеют форму вращающегося волчка.
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Lenta.ru 26 мая в 23:05
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Правительство представило план по восстановлению экономики в России
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В США продолжаются беспорядки из-за убийства полицией афроамериканца
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Российская газета 04:12
Армия и оружие
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Обозреватели «Военно-промышленного» курьера заявили об отсутствии у подлодок проектов 885 «Ясень» и 955 «Борей» шансов нанести какой-либо урон противнику, поскольку они будут уничтожены еще на собственных прибережных базах.
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Армия и оружие
Штурмовики ЮВО готовятся к параду Победы
Наше время (г. Ростов-на-Дону) 06:24
Происшествия
Пропавшую в Псковской области девочку нашли мертвой
В Псковской област было обнаружено тело трехлетней девочки, которая пять дней назад пропала в садоводстве "Кебь".
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Евразия Daily 08:37
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В США F-35 едва не утонул в море после взлета с авианосца
На кадрах видно, как самолет пятого поколения после взлета едва не падает в воду.
Piter.tv вчера в 15:18
Происшествия
Активы братьев Магомедовых подсчитаны и арестованы
Активы братьев Магомедовых подсчитаны и арестованы По уголовному делу основателя группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его старшего брата Магомеда Магомедова, обвиняемых следственным департаментом МВД в организации преступного сообщества и других преступлениях, арестованы активы, оцениваемые в 100 млрд руб. Это почти в 10 раз перекрывает предполагаемый ущерб, нанесенный братьями Магомедовыми.
Коммерсантъ вчера в 14:56
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Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
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Анна Семенович прибавила в весе из-за стресса Анна Семенович объяснила причину набора лишнего веса.
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На заседании, которое проходило сегодня в областном правительстве, обсудили меры борьбы с коронавирусной инфекцией в Северодвинске, а также выявили ошибки некоторых структур.
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Армия и оружие
В Китае Польшу назвали «самым важным инструментом США против России»
В Китае Польшу назвали "самым важным инструментом США против России". Об этом заявили журналисты портала "Феникс".
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Общество
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Россия предложила Всемирной организации здравоохранения восемь вакцин от коронавирусной инфекции.
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Общество
Путин поддержал предложение поднять минимальное пособие по безработице
Президент России Владимир Путин поддержал предложение увеличить с 1,5 тыс. до 4,5 тыс. рублей размер минимального пособия по безработице.
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Политика
На Украине символику дивизии СС «Галичина» признали нацистской
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Lenta.ru вчера в 06:41
Транспорт
РЖД с 29 мая вернут рассадку пассажиров без социальной дистанции
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RT на русском 06:13