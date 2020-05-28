с чего всё началось

МИД Германии пригласил посла России Сергея Нечаева из-за дела о хакерской атаке на бундестаг в 2015 году. Об этом заявили в пресс-службе германского ведомства. «Статс-секретарь МИД Мигель Бергер пригласил посла Российской Федерации Сергея Нечаева на разговор в ведомство», — говорится в сообщении.

Посла России вызвали в МИД Германии из-за дела о хакерской атаке

Происшествия Журналиста Азара арестовали на 15 суток за пикет у здания МВД в Москве Тверской суд Москвы отправил под административный арест на 15 суток журналиста "Новой газеты" Илью Азара, который был во вторник задержан в центре столицы за одиночный пикет в поддержку арестованного создателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда. 310

Игры Некоторым старым играм на Xbox Series X повысят разрешение или FPS Microsoft в случае Xbox Series X намерена повышать не только качество картинки у таких исключительных проектов, но и кадровую частоту — где-то до 60 FPS, а где-то и до 120 кадров.

Наука Астероиды Рюгу и Бенну, возможно, имели одного «родителя» Математическое моделирование крупных разрушений астероидов, например, из пояса между Марсом и Юпитером, показывает, что во время таких событий выбрасываются определенные фрагменты, которые затем пересобираются, образуя комплексы, некоторые из которых имеют форму вращающегося волчка.

Общество Власти Москвы рассказали об организации прогулок с 1 июня Прогулки москвичей с 1 июня будут организованы по месту их регистрации и проживания по шести группам, распорядок прогулок по времени и дням недели будет опубликован на портале мэра и правительства Москвы 29 мая.

Экономика Правительство представило план по восстановлению экономики в России Ранее президент России Владимир Путин поручил подготовить общенациональный план действий по восстановлению экономики после выхода страны из пандемии коронавируса. 212

Общество Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа снова прекратился Мощности газопровода Ямал — Европа не были забронированы на четверг, транзит снова прекращен, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные газотранспортных операторов Германии и Польши. 155

Армия и оружие «Ясени» и «Бореи» будут уничтожены у берегов России Обозреватели «Военно-промышленного» курьера заявили об отсутствии у подлодок проектов 885 «Ясень» и 955 «Борей» шансов нанести какой-либо урон противнику, поскольку они будут уничтожены еще на собственных прибережных базах. 59

Происшествия Пропавшую в Псковской области девочку нашли мертвой В Псковской област было обнаружено тело трехлетней девочки, которая пять дней назад пропала в садоводстве "Кебь". 40

Общество Полиция Москвы проверит заявление о вымогательстве Данквертом взятки Как сообщало EADaily, ранее в СМИ появилась информация о том, что представитель одной из польских компаний — производителей молочных продуктов обратился в московскую полицию с заявлением о вымогательстве взятки.

Происшествия Активы братьев Магомедовых подсчитаны и арестованы Активы братьев Магомедовых подсчитаны и арестованы По уголовному делу основателя группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его старшего брата Магомеда Магомедова, обвиняемых следственным департаментом МВД в организации преступного сообщества и других преступлениях, арестованы активы, оцениваемые в 100 млрд руб. Это почти в 10 раз перекрывает предполагаемый ущерб, нанесенный братьями Магомедовыми. 27

Шоу-бизнес Евгения Лоза разводится с мужем Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей. 33

Общество Власти Москвы с 1 июня разрешат непродовольственную торговлю Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге сообщил, что в рамках второго этапа выхода из ограничений разрешат работу непродовольственных магазинов. 86

Общество Роспотребнадзор выпустил рекомендации по работе кинотеатров Роспотребнадзор совместно с Минкультуры подготовил рекомендации по профилактике распространения коронавируса в кинотеатрах. 385

Здоровье В Северодвинске ужесточат меры по борьбе с коронавирусом На заседании, которое проходило сегодня в областном правительстве, обсудили меры борьбы с коронавирусной инфекцией в Северодвинске, а также выявили ошибки некоторых структур. 5

Транспорт РЖД с 29 мая вернут рассадку пассажиров без социальной дистанции РЖД с 29 мая возобновляют продажу билетов на поезда дальнего следования на все места, без учета социальной дистанции между пассажирами, сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга. 22