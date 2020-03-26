Коронавирус

RT на русскомRT на русскомПосла России вызвали в МИД Польши

Польский МИД вызвал к себе посла России в Польше Сергея Андреева из-за заявлений и публикаций о том, что Варшава не пропустила через своё воздушное пространство российские самолёты с гумпомощью для Италии. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на российскую дипмиссию.
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с чего всё началось

Посла РФ вызвали в МИД Польши из-за слов Пушкова о «подлости на уровне госполитики»

В четверг, 26 марта, посла РФ в Польше Сергея Андреева вызвали в МИД страны.
Коммерсантъ07:07

Подробнее о событии

Российского посла вызвали в МИД Польши

РИА Новости11:16

Варшава назвала «абсурдными упреками» заявления Пушкова о гумпомощи

РБК12:10

Посла РФ вызвали в МИД Польши из-за слов Пушкова о «подлости на уровне госполитики»

Коммерсантъ07:07

Посла России вызвали в МИД Польши

RT на русском08:06

Российского посла в Польше вызвали в МИД из-за Пушкова

URA.Ru08:05

СМИ: посла России вызвали в МИД Польши из-за сенатора Пушкова

Московский Комсомолец07:35

Посол РФ: протест Варшавы из-за статей об отказе пустить самолеты в Италию безоснователен

ТАСС08:54
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 17:06, Ашберн
Общество

Спрогнозирован пик заболеваемости коронавирусом в Москве

Пик заболеваемости коронавирусом в Москве может наступить на следующей неделе.
Lenta.ru 16:12
Киберспорт

В Epic Games Store началась раздача World War Z и двух инди-игр

В Epic Games Store началась новая раздача.
CyberSport.ru 11:47
Финансы

Российский рынок растет третий день подряд

Российский фондовый рынок завершил ростом уже третью сессию подряд.
Ведомости 12:49
Общество

Игорь Николаев обратился в госпиталь с подозрением на коронавирус

Российская газета 15:18
Политика

Путин: Россия победит коронавирус раньше чем через два-три месяца

России может понадобиться меньше двух-трех месяцев для того, чтобы справиться с коронавирусом.
Известия 09:19
Общество

Минпросвещения не приняло решение о досрочном окончании учебного года

"Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
РИА Новости 09:54
Общество

В Петербурге на неделю закроют общественные заведения и магазины

Сегодня глава Северной столицы Александр Беглов подписал постановление Правительства Санкт-Петербурга, согласно которому с 28 марта по 5 апреля будут закрыты рестораны, кафе, бары, объекты розничной торговли и парки.
Новости Колпино и Колпинского района 10:00
Происшествия

В Магнитогорске произошел взрыв в жилом доме

Коммерсантъ 12:29
Хоккей

КХЛ объявила о досрочном завершении сезона

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила о том, что сезон-2019/20 доигран не будет.
Интерфакс-Спорт вчера в 05:25
Культура

Симоньян и Кеосаян получили 46 млн рублей за фильм про Крымский мост

Evo-rus.com вчера в 04:10
Футбол

Кокорин согласовал контракт с «Локомотивом»

Газета.Ru 15:58
Кино

Скончался сценарист Илья Рубинштейн

Сценарист, писатель и режиссер Илья Рубинштейн скончался в Москве в возрасте 57 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление матери умершего.
Газета.Ru вчера в 04:47
Кино

Умер заразившийся коронавирусом актер Марк Блум

ТАСС 14:50
Религия

РПЦ увидела нарушение Конституции в указе Беглова о борьбе с вирусом

В рамках борьбы с эпидемией губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ранее ввел дополнительные антивирусные меры.
РБК 15:50
Здоровье

Полезен ли чеснок в борьбе с коронавирусом, рассказал врач

ToDay News Ufa 01:28
Общество

За нарушение карантина в России накажут штрафом до миллиона рублей

Штраф за несоблюдение карантина в случае гибели заразившегося от нарушителя человека может составить от 150 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 300 до 500 тысяч рублей, следует из текста поправок правительства в Кодекс об административных нарушениях.
РИА Новости 14:06
Здоровье

В России готовятся к взрывному развитию ситуации с коронавирусом

В России готовятся к развитию ситуации с коронавирусом по типу ядерной реакции, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава профессор Николай Малышев в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 19:30
Экономика

Сбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса

«Говоря о наших действиях в отношении клиентов, пострадавших от коронавируса, заболевших или находящихся на вынужденном карантине, Сбербанк принял решение в индивидуальном порядке предоставлять «каникулы» по кредитным платежам на срок до шести месяцев без начисления штрафов и неустоек», — приводит ТАСС слова Грефа.
RT на русском 11:48
Общество

Путин объявил о нерабочей неделе из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин заявил, что неделя с 30 марта по 5 апреля объявлена нерабочей с сохранением заработной платы.
Кубань 24 вчера в 09:28
Общество

Можно ли уволить в выходной день?

Споры возникают относительно времени, когда работодатель должен рассчитать работника, если день увольнения выпал на выходной день.
Современный Предприниматель 03:58
Общество

Собянин заявил о завезенном из Куршевеля в Москву «чемодане вирусов»

«Многие побывали в Куршевеле, привезли просто чемодан вирусов оттуда», — отметил Собянин.
РБК вчера в 15:18
Общество

В Москве из-за коронавируса закроют непродуктовые магазины

В Москве в нерабочую неделю, с 28 марта по 5 апреля, закроют большинство торговых точек, будут открыты только аптеки и магазины с товарами первой необходимости.
RT на русском 06:01
Политика

Путин предупредил лидеров G20 о последствиях пандемии коронавируса

По словам Путина, связанные с коронавирусом проблемы обернутся более масштабными потрясениями, чем кризис 2008-2009 годов, а торговые санкции усугубляют рецессию.
РИА Новости 11:09
Экономика

Путин: Малый и средний бизнес получит отсрочку по налогам и кредитам

Малые и средние предприятия (МСП), пострадавшие от ситуации с коронавирусом, получат отсрочку на шесть месяцев по выплате налогов и кредитов.
Российская газета вчера в 10:14
Политика

В России ответили на критику помощи Италии в борьбе с коронавирусом

Российский сенатор Владимир Джабаров ответил на критику итальянских СМИ касательно помощи этой стране в борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru 15:49
Наука

Физики создали фотонную версию электронного топологического изолятора

Фермионные топологические изоляторы, электронные системы в твердых телах, характерны наличием хиральных поверхностных токов, чье состояние защищено сохранением числа частиц и симметрией относительно обращения времени.
N+1 13:40
Шоу-бизнес

Маргарита Симоньян потеряла ребенка

Российская журналистка, главный редактор RT Маргарита Симоньян потеряла ребенка. Об этом сама Маргарита только что сообщила в Instagram.
Российская газета 14:57
Политика

В Кремле заявили об отсутствии эпидемии коронавируса в РФ

В Кремле заявили об отсутствии эпидемии коронавируса в России. Дмитрий Песков не считает вопрос о введении ЧС по стране уместным.
Piter.tv 06:48
Наука

Ученые: озоновая дыра на южном полюсе стала меньше

Красная весна 15:40
Происшествия

В Петербурге в детсаду умерла трехлетняя девочка

Тело трехлетней девочки нашли в детском саду в Калининском районе Санкт-Петербурга, возбуждено уголовное дело.
ТАСС 08:54
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