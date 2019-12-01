Российский посол в Варшаве Сергей Андреев сообщил РИА Новости, что его вызвали в МИД Польши после резких высказываний президента Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии.

Посла России вызвали в МИД Польши после слов Путина о дипломате

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