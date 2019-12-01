Политика
РИА НовостиПосла России вызвали в МИД Польши после слов Путина о дипломате
Российский посол в Варшаве Сергей Андреев сообщил РИА Новости, что его вызвали в МИД Польши после резких высказываний президента Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии.
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Религия
РПЦ изменила правила крещения детей
Футбол
Златан Ибрагимович вернулся в «Милан»
Футболист присоединится к итальянскому клубу в январе. Златан Ибрагимович выступал за "Милан" с 2010 по 2012.
Общество
Представлен демографический прогноз России на 16 лет
Численность населения в России к началу 2036 года уменьшится до 142,993 миллиона человек.
Общество
Физическую активность связали с пониженным риском развития рака
Оказалось, что рекомендованные уровни физической нагрузки, в ходе которых человек расходует в 7-15 раз больше калорий, чем в состоянии покоя, статистически связаны с пониженным риском семи видов онкологических заболеваний.
Армия и оружие
Алжир закупит 14 российских истребителей Су-57
Алжир закупит 14 российских многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57 и такое же количество фронтовых бомбардировщиков Су-34, Menadefense.
Футбол
Егоров покидает пост главы судейского департамента РФС
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров в ближайшее время прекратит работу и покинет свой пост.
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору парфюмерии
Ранее Роспотребнадзор дал рекомендации, как встретить Новый год, не навредив здоровью.
Общество
Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете
Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
Футбол
«Тоттенхэм» вернул из аренды трех игроков
Пресс-служба «Тоттенхэма» объявила о решении клуба вернуть из аренды трех своих игроков.
Здоровье
Медики рассказали, о каких заболеваниях сигнализирует сухость во рту
Медицинские специалисты определили и назвали ряд болезней, признаками которых может оказаться возникшая сухость во рту и при этом не проходящая длительное время.
Футбол
Поярков: у «Мордовии» порой не было денег, чтобы поехать на выезд
Защитник саранской «Мордовии» Денис Поярков в эксклюзивном интервью NEWS.ru рассказал о том, что у команды сохраняется сложное финансовое положение, а также признался, что хотел бы когда-нибудь оказаться в одном клубе вместе со своим братом Николаем.
Общество
Ритейлеры рассказали, какую технику россияне покупали в 2019 году
По оценкам аналитиков МТС, рынок смартфонов в России в натуральном выражении остался практически на уровне прошлого года: в 2019 году прирост составил менее 1%. При этом на фоне замедления продаж смартфонов рынок аксессуаров в уходящем году вырос более чем на 5% в натуральном выражении и на 24% - в денежном.
Политика
На Украине рассказали об импорте картофеля из Африки
Глава Союза украинского селянства Иван Томич заявил, что Украина сильно зависит от импорта сельскохозяйтсвенной продукции и в частности вынуждена импортировать картофель из африканских стран.
Политика
Пушков объяснил, почему Германия отказала Украине в военной помощи
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter высказывание главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что Германия отклонила просьбу Киева в предоставлении военной помощи.
Армия и оружие
Беспилотник США совершил разведывательный полет у границ Крыма
Американский стратегический беспилотник-разведчик RQ-4B-40 Global Hawk совершил полет у границ Крымского полуострова.
Общество
В России утвердили новые правила регистрации автомобилей
С 1 января в России начнут действовать новые правила государственной регистрации автомобилей.
Киберспорт
Valve назвала лучшие игры в Steam за 2019 год
Компания Valve опубликовала чарты Steam за 2019 год в категориях «Самые продаваемые», «Лучшие новинки» и «Лучшие проекты, вышедшие из раннего доступа», а также «Лидеры по числу одновременных игроков».
Футбол
Форвард «Краснодара» Игнатьев перейдёт в «Рубин»
По информации источника, футболист уже проходит медобследование в Казани.
Шоу-бизнес
Лазарев заявил, что ему никогда не нравилась грудь Кудрявцевой
Певец решил повеселить Кудрявцеву, заявив, что все в порядке - ему никогда не нравилась грудь телеведущей.
Происшествия
Лимузин Сталина украли на севере Москвы
Политика
Захарова объяснила причины выхода США из международных соглашений
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что выход США из множества соглашений связан с их решением минимизировать правовые рамки, которые сковывают действия на международной площадке.
Экономика
Набиуллина связала переговоры о доле ЦБ в Сбербанке с его продажей
Переговоры о переходе правительству доли Сбербанка, принадлежащей ЦБ, касаются ее продажи, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в интервью «Интерфаксу».
Наука
Опубликован проект европейского кильватерного ускорителя частиц
EuPRAXIA (European Plasma Research Accelerator with eXcellence In Applications — Европейский плазменный исследовательский ускоритель с выдающимися приложениями) — это международный проект строительства нового ускорительного комплекса с фокусом на прикладные задачи.
Шоу-бизнес