Политика

РИА НовостиРИА НовостиПосла России вызвали в МИД Польши после слов Путина о дипломате

Российский посол в Варшаве Сергей Андреев сообщил РИА Новости, что его вызвали в МИД Польши после резких высказываний президента Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии.
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