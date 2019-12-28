Российский посол в Польше Сергей Андреев сообщил, что был вызван в МИД Польши после слов президента России Владимира Путина, который назвал польского дипломата 30-х годов Юзефа Липского «антисемитской свиньёй» и «сволочью».

Посла России вызвали в польский МИД после слов Путина об антисемитизме

Политика Пушков объяснил, почему Германия отказала Украине в военной помощи Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter высказывание главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что Германия отклонила просьбу Киева в предоставлении военной помощи.

Общество Пенсионный фонд судится с Расторгуевым Пенсионный фонд Москвы подал в арбитражный суд на лидера группы "Любэ" Николая Расторгуева, передает Telegram-канал Mash.

Гаджеты Engadget составил список технических провалов 2019 года Среди технологий в списке худших числится система Google WearOS для смарт-часов и сервис Google Stadia, который вышел с большим количеством багов.

Политика Захарова: «Северный поток-2» не затрагивает США Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что газопровод "Северный поток-2" является внутренним делом европейских стран, к которому США не имеют отношения.

Политика Захарова: от США в 2020 году стоит ждать ярких пиар-акций «Могут быть яркие пиар-акции, могут быть интересные предложения привлекательного характера, но нужно помнить об одном – что все будет подчинено именно главной внутриполитической цели, а именно президентским выборам в США», - сообщила новость Захарова в эфире телеканала «Россия 24».

Общество Росстат опубликовал демографический прогноз на 16 лет Высокий прогноз Росстата предполагает, что общая численность населения страны к началу 2036 года вырастет до 150,126 миллиона человек, а средняя продолжительность жизни увеличится с 73,42 года в 2020 году до 79,1 года в 2035-м.

Спорт Глава РУСАДА отправил ответ ВАДА о несогласии с санкциями Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус отправил уведомление во Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) о несогласии с санкциями в отношении российского спорта.

Гаджеты Oppo представила флагманский смартфон Oppo Reno 3 Китайская компания Oppo представила флагманский смартфон Oppo Reno 3. Он появится в продаже уже 31 декабря.

Шоу-бизнес Хоккеист Телегин назвал причины развода с Пелагеей Хоккеист столичного ЦСКА и сборной России Иван Телегин опубликовал в своем Instagram заявление, в котором рассказал о причинах развода с певицей Пелагеей.