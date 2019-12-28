Политика
RT на русскомПосла России вызвали в польский МИД после слов Путина об антисемитизме
Российский посол в Польше Сергей Андреев сообщил, что был вызван в МИД Польши после слов президента России Владимира Путина, который назвал польского дипломата 30-х годов Юзефа Липского «антисемитской свиньёй» и «сволочью».
Читать в источнике
Оценить16
Подробнее о событии
Показать все источники
Российский посол в Польше объяснил позицию Москвы по истории Второй мировой войны
Комсомольская правда17:11
Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 19:49, Ашберн
Гаджеты
Новый процессор Intel Core i3 будет повторять Core i7-7700
После тестов стало известно, что в Core i3-10300 используется четыре ядра и восемь потоков, а работает процессор на частотах 3,7-4,2 ГГц.
Политика
Пушков объяснил, почему Германия отказала Украине в военной помощи
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter высказывание главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что Германия отклонила просьбу Киева в предоставлении военной помощи.
Гаджеты
Сколько будет стоить ПК с характеристиками PlayStation 5 на момент выхода консоли
Меньше года осталось до выхода консолей нового поколения Sony PlayStation 5 и Microsoft Xbox Series X. На старте продаж стоимость новинок, по неофициальной информации, составит $499.
Общество
Вдова Лужкова Елена Батурина объявлена в розыск по делу о клевете
Мировой суд в Калмыкии объявил вдову бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елену Батурину в федеральный розыск по делу о клевете.
Общество
Виталий Мутко приехал в Тайшетский район Иркутской области
Общество
Пенсионный фонд судится с Расторгуевым
Пенсионный фонд Москвы подал в арбитражный суд на лидера группы "Любэ" Николая Расторгуева, передает Telegram-канал Mash.
Гаджеты
Engadget составил список технических провалов 2019 года
Среди технологий в списке худших числится система Google WearOS для смарт-часов и сервис Google Stadia, который вышел с большим количеством багов.
Политика
Захарова: «Северный поток-2» не затрагивает США
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что газопровод "Северный поток-2" является внутренним делом европейских стран, к которому США не имеют отношения.
Политика
Захарова: от США в 2020 году стоит ждать ярких пиар-акций
«Могут быть яркие пиар-акции, могут быть интересные предложения привлекательного характера, но нужно помнить об одном – что все будет подчинено именно главной внутриполитической цели, а именно президентским выборам в США», - сообщила новость Захарова в эфире телеканала «Россия 24».
Игры
Мод для The Witcher 3 привносит в игру более реалистичный геймплей
Общество
Росстат опубликовал демографический прогноз на 16 лет
Высокий прогноз Росстата предполагает, что общая численность населения страны к началу 2036 года вырастет до 150,126 миллиона человек, а средняя продолжительность жизни увеличится с 73,42 года в 2020 году до 79,1 года в 2035-м.
Спорт
Глава РУСАДА отправил ответ ВАДА о несогласии с санкциями
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус отправил уведомление во Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) о несогласии с санкциями в отношении российского спорта.
Экономика
Forbes составил рейтинг самых успешных российских миллиардеров 2010-х
Forbes опубликовал список самых успешных российских миллиардеров 2010-х годов.
Гаджеты
Oppo представила флагманский смартфон Oppo Reno 3
Китайская компания Oppo представила флагманский смартфон Oppo Reno 3. Он появится в продаже уже 31 декабря.
Политика
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом.
Шоу-бизнес
Хоккеист Телегин назвал причины развода с Пелагеей
Хоккеист столичного ЦСКА и сборной России Иван Телегин опубликовал в своем Instagram заявление, в котором рассказал о причинах развода с певицей Пелагеей.
Экономика
Кабмин Украины передал на приватизацию более 500 госпредприятий
Кабинет министров Украины передал на приватизацию 530 государственных предприятий на общую стоимость более 12 млрд гривен.
Экономика
Зеленский назвал «ещё одной победой» выплату Газпрома Украине
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на выплату российской компанией «Газпром» $2,9 млрд украинскому Нафтогазу по решению Стокгольмского арбитража.
Общество
Охлобыстин оценил призыв Водонаевой не рожать «рабов»
Актер Иван Охлобыстин резко высказался насчет призыва телеведущей Алены Водонаевой "не рожать рабов". Об этом сообщает РИА "Новости".
Политика
Рогозин ответил на слова Борисова о сокращении плана запусков
Сокращение плана произошло «прежде всего» из-за того, что OneWeb не предоставила свои спутники из-за их «неготовности», сказал Рогозин (цитата по ТАСС).
Армия и оружие
Немецкие СМИ назвали учения войск НАТО репетицией нападения на Россию
Ранее «ФедералПресс» сообщил, что военные на учениях НАТО отрабатывают сценарий атомной войны.
Спорт
Норвежский тренер отнес Большунова и Устюгова к фаворитам «Тур де Ски»
Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум поделился ожиданиями от «Тур де Ски».
Происшествия
Появилось видео с места покушения на главу района Воронежской области
Футбол
Златан Ибрагимович вернулся в «Милан»
Шоу-бизнес
Том Хэнкс получил гражданство Греции
Уточняется, что указ о почетной натурализации подписал президент Греции Прокопис Павлопулос.
Футбол
Бакаев признался, что ему стыдно за результаты «Спартака»
Футболист московского "Спартака" Зелимхан Бакаев рассказал о своей реакции на результаты команды в первой части сезона.