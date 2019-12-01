Российского посла в Варшаве Сергея Андреева вызвали в МИД Польши после слов президента РФ Владимира Путина о польской политике в 1930-е годы. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на дипломата.

Посла России вызвали в МИД Польши после слов Путина об антисемитизме

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