Политика
ИзвестияПосла России вызвали в МИД Польши после слов Путина об антисемитизме
Российского посла в Варшаве Сергея Андреева вызвали в МИД Польши после слов президента РФ Владимира Путина о польской политике в 1930-е годы. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на дипломата.
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Экономика
Путин подписал закон о повышении МРОТ
Президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года в размере 12130 рублей в месяц.
Происшествия
В Казахстане разбился пассажирский самолет
Самолет авиакомпании Bek Air после вылета из аэропорта Алма-Аты потерял высоту и врезался в двухэтажное здание, по предварительным данным, погибли семь человек, сообщили в министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.
Общество
Британский посол описал Россию тремя словами
Отвечая на просьбу описать Россию тремя словами, посол сказал, что та — «увлекательная, энергичная и — последнее вас удивит — теплая».
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала свой разорвавшийся грудной имплант
Телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала на своей странице в Instagram фотографию разорвавшегося грудного импланта.
Шоу-бизнес
Миша Романова: «Отец моего ребенка выставил нас на улицу»
Экс-солистка «ВИА Гры» Миша Романова чуть не потеряла ребенка из-за пластической операции.
Спорт
Устюгов победил в масс-старте на «Тур де Ски» в Ленцерхайде
Политика
Украина предостерегла Германию от «Северного потока — 2»
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью немецкому интернет-порталу Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) предостерег Германию от энергетической зависимости от России из-за строительства "Северного потока—2".
Общество
Лебедев призвал Емельяненко удалить послание брату из Instagram
Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе боксер Денис Лебедев прокомментировал скандальный инцидент между братьями Федором и Александром Емельяненко.
Фигурное катание
Медведева: снялась с произвольной программы из-за опасения за здоровье
Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о причинах снятия с произвольной программы на чемпионате России, который в настоящее время проходит в Красноярске.
Происшествия
В Москве обнаружили украденный лимузин Сталина
В Москве обнаружили украденный накануне лимузин ЗИС-115 Иосифа Сталина. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Общество
Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете
Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
Футбол
РПЛ опубликовала сборную десятилетия по версии болельщиков
Политика
Правительство Украины одобрило мировое соглашение с «Газпромом»
Правительство Украины одобрило подписание мирового соглашения с российской компанией "Газпром".
Кино
Второй сезон «Мандалорца» стартует осенью
Первый сезон фантастического сериала «Мандалорец» подошёл к концу.
Происшествия
Сестра Джорджа Майкла обнаружена мертвой в третью годовщину его смерти
Младшая сестра британского певца и композитора Джорджа Майкла, 55-летняя Мелани Панайоту, найдена мертвой в день третьей годовщины смерти брата.
Религия
РПЦ изменила правила крещения детей
Синод Русской православной церкви отменил ограничения в таинствах и поминовении для людей, которые носят имена святых любых поместных православных церквей мира или созвучные им имена.
Общество
Принца Гарри и Меган Маркл не пустили в канадский ресторан
Хозяин канадского ресторана Deep Cove Chalet Пьер Коффель отказался принимать в своем заведении принца Гарри и Меган Маркл, пишет Vancouver Sun.
Политика
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом.
Футбол
Ибрагимович стал игроком «Милана»
В четверг, 2 января 2020 года, Ибрагимович прибудет в Милан для прохождения медицинского осмотра.
Происшествия
В Воркуте мужчина застрял в форточке и умер
Житель Воркуты застрял в форточке квартиры на первом этаже, пытаясь выбраться на улицу, сообщило издание "КомиОнлайн".
Политика
Познер охарактеризовал окружение Путина
Президент России Владимир Путин окружил себя людьми, которые не могут заявить о его неправоте, считает журналист и телеведущий Владимир Познер.
Политика
Генассамблея ООН приняла резолюцию РФ по борьбе с киберпреступностью
Генеральная ассамблея ООН приняла предложенную Россией резолюцию, направленную на противодействие киберпреступности, несмотря на претензии США.
Футбол
Форвард «Ростова» Шомуродов женился
Нападающий «Ростова» и сборной Узбекистана Элдор Шомуродов женился, сообщает пресс-служба ростовской команды.
Происшествия
В Подмосковье экскурсионный автобус столкнулся с грузовиком
Экскурсионный автобус и грузовик столкнулись в Московской области, в результате ДТП погиб водитель автобуса.
Происшествия
Челябинские пенсионерки пойдут под суд за нелегальный алкоголь
Транспорт
Правительство одобрило штраф за неоплаченную езду по платным трассам
Правительство России на заседании 25 декабря одобрило введение штрафа за неоплату проезда по платным трассам, сообщается на сайте кабинета.
Армия и оружие
В России планируют ускорить гиперзвуковое оружие
Происшествия
Иномарка снесла остановку с людьми в Волжском
Водитель в Волжском на иномарке BMW врезался в остановку, на которой стояли люди в ожидании автобуса.