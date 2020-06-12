Посла России Валерия Кузьмина вызвали в МИД Румынии. Согласно заявлению МИДа, он был вызван после заявлений официального представителя МИД России Марии Захаровой в отношении стратегии национальной обороны Румынии.

Футбол «Гранада» обыграла «Хетафе», Фернандес сделал дубль «Гранада» выиграла у «Хетафе» (2:1) в матче 28-го тура чемпионата Испании. В составе победителей дубль сделал Карлос Фернандес.

Общество В Оренбургской области продлили режим самоизоляции Губернатор Оренбургской области Денис Паслер продлил режим самоизоляции в регионе до 21 июня, сообщает оперативный штаб области. 33

Общество Замминистра обороны России назвал костюм Гитлера уникальной вещью Заместитель министра обороны России Тимур Иванов в эфире телеканала «Звезда» рассказал о мемориальном комплексе «Дорога памяти», где хранится в том числе костюм фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера. 2

Общество Правительство расширило меры поддержки безработных В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу. 1,9K

Фигурное катание Трусова исполнила новый четверной прыжок — Плющенко Четверной риттбергер исполнила во время подготовки к соревнованиям российская фигуристка Александра Трусова, об этом рассказал тренер спортсменки Евгений Плющенко, 12 июня сообщает издание «СЭ».

Экономика МВФ обнародовал меморандум по программе stand-by для Украины Международный валютный фонд (МВФ) после одобрения кредита Украине обнародовал Письмо о намерениях и Меморандум экономической и финансовой политики по программе stand-by.

Футбол Кокорин: хотел бы увидеть матч Россия — Украина на чемпионате Европы Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за «Сочи», признался, что хотел бы увидеть матч Россия — Украина на чемпионате Европы.

Общество Подполковник ФСИН рассказал об участи Ефремова в колонии Подполковник Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в запасе Игорь Шутко рассказал, что может ждать актера Михаила Ефремова в случае попадания в колонию. 217

Общество Лукашенко призвал использовать опилки в качестве топлива Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал активнее использовать местные виды топлива в стране, в том числе опилки. 188

Происшествия Суд перенес заседание по делу Стерненко Судья Владимир Бугиль перенес заседание по определению меры пресечения подозреваемому в убийстве радикалу Сергею Стерненко на понедельник 15 июня Следующее заседание должно состояться в 10.00, о чем сообщил сам Стерненко собравшимся под стенами суда сторонникам.

Политика Газпром назвал незаконными действия в отношении «Белгазпромбанка» Действия в отношении "Белгазпромбанка" нарушают белорусское законодательство и затрагивают интересы российских акционеров, указано в совместном заявлении ПАО "Газпром" и Газпромбанка. 134

Футбол ЦСКА интересуется бразильским хавбеком СПАЛ Эспето СПАЛ готов отпустить 23-летнего игрока в ЦСКА за 2,5 млн евро. Решение о трансфере могут принять в конце июля или начале августа.