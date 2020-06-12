Политика

КоммерсантъКоммерсантъПосла России вызвали в МИД Румынии из-за заявления Захаровой

Посла России Валерия Кузьмина вызвали в МИД Румынии. Согласно заявлению МИДа, он был вызван после заявлений официального представителя МИД России Марии Захаровой в отношении стратегии национальной обороны Румынии.
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Мария Захарова
Российский дипломат
Российский государственный и политический деятель, дипломат. Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации, официальный представитель МИД России с 10 августа 2015 года. Чрезвычайный и полномочный посланник 1 класса. Член Коллегии МИД России, кандидат исторических наук.
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