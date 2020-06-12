Политика
КоммерсантъПосла России вызвали в МИД Румынии из-за заявления Захаровой
Посла России Валерия Кузьмина вызвали в МИД Румынии. Согласно заявлению МИДа, он был вызван после заявлений официального представителя МИД России Марии Захаровой в отношении стратегии национальной обороны Румынии.
Читать в источнике
Оценить1,2K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 16:08, Ашберн
Футбол
«Гранада» обыграла «Хетафе», Фернандес сделал дубль
«Гранада» выиграла у «Хетафе» (2:1) в матче 28-го тура чемпионата Испании. В составе победителей дубль сделал Карлос Фернандес.
Спорт-Экспресс 15:28
Происшествия
На Ставрополье из-за сильного ветра опрокинулись грузовики
В Ставропольском крае из-за сильного ветра опрокинулись несколько грузовиков, пишет ГУ МЧС по региону.
Газета.Ru 12:19
Общество
В Оренбургской области продлили режим самоизоляции
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер продлил режим самоизоляции в регионе до 21 июня, сообщает оперативный штаб области.
РИА Новости 10:37
Общество
Российским пенсионерам собираются дать единовременную выплату
По словам эксперта, ПФР РФ собирается выдать пенсионерам единовременные денежные выплаты.
Кавказ Пост вчера в 15:33
Шоу-бизнес
Николай Басков и Тимати придут в «Вечерний Ургант»
ИА InterMedia вчера в 13:23
Политика
Россия рассказала о согласившихся приехать на парад Победы президентах
Несколько президентов разных стран уже согласились приехать в Москву, цитирует главу российского МИД Сергея Лаврова РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 10:33
Происшествия
Ефремова допросили в статусе свидетеля по делу о сбыте наркотиков
Газета.Ru вчера в 14:19
Общество
Замминистра обороны России назвал костюм Гитлера уникальной вещью
Заместитель министра обороны России Тимур Иванов в эфире телеканала «Звезда» рассказал о мемориальном комплексе «Дорога памяти», где хранится в том числе костюм фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера.
Lenta.ru 08:45
Общество
Правительство расширило меры поддержки безработных
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ вчера в 12:28
Авто
«Автокод» назвал основные ошибки при покупке автомобиля с пробегом
Эксперт сервиса «Автокод» Александр Кульчицкий назвал четыре основных ошибки, совершаемых покупателями на вторичном рынке.
Автоновости дня 10 июня в 04:50
Кино
Номинацию «Лучший фильм» на «Оскаре» ограничат 10 картинами
Evo-rus.com 13:59
Политика
Вице-премьер Украины назвал Минские соглашения никчемными
Вице-премьер Украины Алексей Резников назвал Минские соглашения никчемными с международно-правовой точки зрения.
РИА Новости 12:33
Игры
Rockstar выпустят GTA V на PlayStation 5 в 2021 году
Piter.tv 11:01
Фигурное катание
Трусова исполнила новый четверной прыжок — Плющенко
Четверной риттбергер исполнила во время подготовки к соревнованиям российская фигуристка Александра Трусова, об этом рассказал тренер спортсменки Евгений Плющенко, 12 июня сообщает издание «СЭ».
ИА Красная Весна 13:48
Политика
Трамп заявил, что признает поражение при проигрыше на выборах
Глава США Дональд Трамп заявил, что признает свое поражение, если проиграет на президентских выборах в ноябре, сообщает телеканал Fox News.
Газета.Ru 15:33
Экономика
МВФ обнародовал меморандум по программе stand-by для Украины
Международный валютный фонд (МВФ) после одобрения кредита Украине обнародовал Письмо о намерениях и Меморандум экономической и финансовой политики по программе stand-by.
Украина.ру 03:29
Футбол
Кокорин: хотел бы увидеть матч Россия — Украина на чемпионате Европы
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за «Сочи», признался, что хотел бы увидеть матч Россия — Украина на чемпионате Европы.
Чемпионат 15:55
Общество
Подполковник ФСИН рассказал об участи Ефремова в колонии
Подполковник Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в запасе Игорь Шутко рассказал, что может ждать актера Михаила Ефремова в случае попадания в колонию.
Известия 15:52
Общество
Лукашенко призвал использовать опилки в качестве топлива
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал активнее использовать местные виды топлива в стране, в том числе опилки.
Lenta.ru 10:20
Происшествия
Суд перенес заседание по делу Стерненко
Судья Владимир Бугиль перенес заседание по определению меры пресечения подозреваемому в убийстве радикалу Сергею Стерненко на понедельник 15 июня Следующее заседание должно состояться в 10.00, о чем сообщил сам Стерненко собравшимся под стенами суда сторонникам.
Украина.ру 15:45
Технологии
Релизный трейлер The Last of Us: Part 2 остался без комментариев пользователей
Деловое.ТВ 03:48
Политика
Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями
Североатлантический альянс предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Коммерсантъ 11:23
Наука
Ученые определили год основания уйгурской крепости Пор-Бажын
Ученые-археологи определили год основания уйгурской крепости Пор-Бажын.
Evo-rus.com 10 июня в 02:15
Политика
Газпром назвал незаконными действия в отношении «Белгазпромбанка»
Действия в отношении "Белгазпромбанка" нарушают белорусское законодательство и затрагивают интересы российских акционеров, указано в совместном заявлении ПАО "Газпром" и Газпромбанка.
Газета.Ru 13:27
Футбол
ЦСКА интересуется бразильским хавбеком СПАЛ Эспето
СПАЛ готов отпустить 23-летнего игрока в ЦСКА за 2,5 млн евро. Решение о трансфере могут принять в конце июля или начале августа.
Sports.ru 14:17
Политика
Трамп надеется объединить охваченную протестами страну
Президент США Дональд Трамп надеется, что ему удастся объединить страну, охваченную полемикой о расизме и полицейском произволе, об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.
РИА Новости 13:46