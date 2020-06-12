Политика

КоммерсантъКоммерсантъПосла России вызвали в МИД Румынии из-за заявления Захаровой

Посла России Валерия Кузьмина вызвали в МИД Румынии. Согласно заявлению МИДа, он был вызван после заявлений официального представителя МИД России Марии Захаровой в отношении стратегии национальной обороны Румынии.
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МИД Румынии вызвал посла России из-за заявления Захаровой

РИА Новости09:37

Высказывание Захаровой о стратегии обороны Румынии не понравилось Бухаресту

Вести.Ru08:53

Посла РФ вызвали в МИД Румынии из-за заявления Захаровой о национальной стратегии обороны

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Посла России вызвали в МИД Румынии

Взгляд.ру08:51

Посла РФ вызвали в МИД Румынии после заявления Захаровой

Известия08:44
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Правительство Германии опасается, что новые санкции США против проекта строительства трубопровода «Северный поток — 2» в случае их введения впервые могут затронуть государственные службы страны, каким-либо образом связанные с проектом, а также немецкие компании.
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Топ-менеджеры "Белгазпромбанка" задержаны в Белоруссии, в том числе заместители руководителя банка, заявил председатель Комитета госконтроля страны Иван Тертель.
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Сжиженный газ взорвался в Казани

Один человек погиб, еще трое пострадали в результате взрыва сжиженного газа в Казани, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя региональных экстренных служб.
Газета.Ru 16:17
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Несколько домов в центре Москвы остались без света

Вести.Ru 15:10
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Украина решила открыть пункты пропуска для въезжающих из Крыма

Пункты пропуска на границе Крыма и Украины начнут работу 15 июня, сообщили 12 июня в пресс-службе Министерства «по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины».
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В Еврокомиссии рассказали, граждан каких стран пустят в Евросоюз

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В России появился новый Land Rover Defender

Компания Jaguar Land Rover начала прием заказов в России на первые 130 внедорожников Land Rover Defender нового поколения в комплектациях S и HSE.
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В городе Калач-на-Дону Волгоградской области росгвардеец изнасиловал сослуживца бутылкой водки - таким образом он решил подшутить над приятелем.
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На Кубани за сутки выявили 80 случаев заражения коронавирусом

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Роспотребнадзор подготовил новые санитарно-эпидемиологические требования к продуктовым магазинам и рынкам.
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По словам эксперта, ПФР РФ собирается выдать пенсионерам единовременные денежные выплаты.
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Мурашко заявил, что в России появится несколько вакцин от коронавируса

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Доктор медицинских наук, профессор-вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альштейн считает, что первая волна эпидемии коронавируса подходит к концу.
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Мария Захарова
Российский дипломат
Российский государственный и политический деятель, дипломат. Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации, официальный представитель МИД России с 10 августа 2015 года. Чрезвычайный и полномочный посланник 1 класса. Член Коллегии МИД России, кандидат исторических наук.
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