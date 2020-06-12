Политика

КоммерсантъКоммерсантъПосла России вызвали в МИД Румынии из-за заявления Захаровой

Посла России Валерия Кузьмина вызвали в МИД Румынии. Согласно заявлению МИДа, он был вызван после заявлений официального представителя МИД России Марии Захаровой в отношении стратегии национальной обороны Румынии.
Читать в источнике
Комментировать1,2K

Подробнее о событии

МИД Румынии вызвал посла России в связи с заявлением Захаровой

REGNUM10:42

Высказывание Захаровой о стратегии обороны Румынии не понравилось Бухаресту

Вести.Ru08:53

Посла России вызвали в МИД Румынии из-за заявлений Захаровой

РИА Новости09:37

Посла РФ вызвали в МИД Румынии из-за заявления Захаровой о национальной стратегии обороны

ТАСС08:45

МИД Румынии вызвал посла РФ из-за слов Захаровой о стратегии обороны страны

ИА Красная Весна10:15

Посла России вызвали в МИД Румынии

Взгляд.ру08:51

Посла РФ вызвали в МИД Румынии после заявления Захаровой

Известия08:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 14:36, Ашберн
Шоу-бизнес

Жена Игоря Николаева вспылила из-за сравнения с Королевой

Слово и Дело 10:59
25
Происшествия

Сантехник-маньяк задержан в Подмосковье

Вести.Ru 08:45
71
Общество

В Оренбургской области продлили режим самоизоляции

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер продлил режим самоизоляции в регионе до 21 июня, сообщает оперативный штаб области.
РИА Новости 10:37
18
Политика

Зеленский планирует вернуть «вопрос Крыма» в повестку дня

Киев, 12 июня 2020, 20:03 — REGNUM Вернуть «вопрос Крыма» в повестку дня планируют власти Украины.
REGNUM 13:03
10
Происшествия

Атомная подводная лодка загорелась во Франции

Пожар произошел на атомной подводной лодке Perle, пришвартованной во французском Тулоне, сообщает Морская префектура Средиземноморья на своей странице в Twitter.
Газета.Ru 14:08
9
Политика

Зеленский перешел на особый режим работы из-за коронавируса у его жены

Известия 14:28
Общество

Мурашко заявил, что жара не снижает активность коронавируса

Зарубежный опыт показывает, что жара не приводит к снижению активности коронавируса, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
ТАСС 10:58
680
Происшествия

В центре Москвы обрушился фасад жилого дома

В центре Москвы произошло обрушение фасада жилого дома, данных о пострадавших не поступало. Об этом сообщили в экстренных службах 12 июня.
Известия 11:24
Шоу-бизнес

Рената Литвинова объяснила посещение квартиры Ефремова

Актриса Рената Литвинова объяснила, зачем приезжала в квартиру устроившего смертельное ДТП в центре Москвы Михаила Ефремова.
Lenta.ru 08:24
212
Политика

Контрразведка Чехии закрыла дело об угрозе отравления политиков Праги

Служба безопасности Чехии официально закрыла дело об угрозе отравления рицином трёх столичных политиков.
News.ru 12:43
Политика

Газпром назвал незаконными действия в отношении «Белгазпромбанка»

Действия в отношении "Белгазпромбанка" нарушают белорусское законодательство и затрагивают интересы российских акционеров, указано в совместном заявлении ПАО "Газпром" и Газпромбанка.
Газета.Ru 13:27
Общество

Опубликована карта выхода регионов из режима ограничений

На сайте Cтопкоронавирус.рф опубликована интерактивная карта выхода российских регионов из режима самоизоляции.
РИА Новости 05:50
255
Общество

Лукашенко призвал использовать опилки в качестве топлива

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал активнее использовать местные виды топлива в стране, в том числе опилки.
Lenta.ru 10:20
170
Общество

Подтвердилось иранское происхождение атаковавших саудовские НПЗ ракет

Крылатые ракеты, которые использовались в атаке на саудовские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) компании Saudi Aramco, оказались иранского происхождения.
Lenta.ru 01:59
273
Происшествия

Михаил Ефремов провел на допросе пять часов

Российская газета вчера в 13:57
2K
Происшествия

Грозившего подбросить москвичу наркотики сотрудника Росгвардии уволили

Росгвардия уволила своего сотрудника после видео с угрозами подбросить москвичу наркотики.
Известия вчера в 07:27
1,8K
Армия и оружие

Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии

Американские военнослужащие попытались преградить путь российскому военному патрулю в Сирии, но их бронемашина заглохла, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости вчера в 06:10
1,7K
Гаджеты

Xiaomi выпустит игровой монитор с частотой обновления 165 Гц

В сентябре Xiaomi представит еще один 24,5-дюймовый монитор, также для геймеров.
Evo-rus.com 13:08
Здоровье

Выявлен новый симптом коронавируса

Ученые Университета Ливерпуля обнаружили новый симптом, связанный с COVID-19 и заболеваниями поджелудочной железы.
BFM.ru 06:09
481
Политика

Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями

Североатлантический альянс предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Коммерсантъ 11:23
1K
Происшествия

На Ставрополье из-за сильного ветра опрокинулись грузовики

В Ставропольском крае из-за сильного ветра опрокинулись несколько грузовиков, пишет ГУ МЧС по региону.
Газета.Ru 12:19
Игры

Sony презентовала PlayStation 5

Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5.
BFM.ru 00:27
866
Общество

Правительство расширило меры поддержки безработных

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ вчера в 12:28
1,8K
Происшествия

Вдову погибшего в ДТП с Ефремовым оставили без денег

Вдова Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, осталась без средств к существованию после того, как банк заблокировал ее кредитную карту.
РИА Новости 12:49
2
Шоу-бизнес

Антон Криворотов хочет детей от Барбары Пино

Bimru.ru вчера в 13:03
Шоу-бизнес

Бывший муж Ани Лорак представил свою новую возлюбленную

Бывший муж певицы Ани Лорак - Мурат Налчаджиоглу, после расставания с певицей успел сменить уже нескольких девушек.
Paparazzi.ru 08:26
1
Здоровье

Врач дал советы по правильному потреблению воды в жару

Во время жаркого периода медик советует предлагать детям воду примерно раз в полчаса.
ToDay News Ufa 06:27
11
Шоу-бизнес

Ширвиндт рассказал о пьяных выходках Ефремова-старшего

Актер Александр Ширвиндт рассказал о том, что отец устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова, Олег Николаевич Ефремов, тоже много выпивал и порою не знал границ.
Экономика сегодня 07:22
6
Космос

Российская космическая обсерватория впервые осмотрела все небо

Российская космическая астрофизическая обсерватория "Спектр-РГ" впервые осмотрела все небо в рентгеновском диапазоне, сообщил Институт космических исследований РАН.
РИА Новости 10 июня в 16:15
8
Спорт

Опубликован рейтинг лучших спортсменов XXI века

Embed from Getty Images Представлен рейтинг 100 лучших спортсменов XXI века.
Росбалт вчера в 11:16
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Мария Захарова
Российский дипломат
Российский государственный и политический деятель, дипломат. Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации, официальный представитель МИД России с 10 августа 2015 года. Чрезвычайный и полномочный посланник 1 класса. Член Коллегии МИД России, кандидат исторических наук.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное