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Известия
Известия

Посла России вызвали в МИД Сербии после поста Захаровой

Российского посла в Сербии Александра Боцан-Харченко пригласили в МИД этой страны для устного объяснения ситуации с постом в Facebook официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о приеме в Белом доме президента Сербии Александра Вучича.В источнике
Подробнее о событии
РИА Новости

МИД Сербии назвал исчерпанным конфликт из-за поста Захаровой

РИА Новости09:24
Lenta.ru

Россия едва не поссорилась с Сербией из-за поста Захаровой

Lenta.ru10:03
ТАСС

Глава МИД Сербии заявил, что ситуация вокруг публикации Марии Захаровой исчерпана

ТАСС07:21
РЕН ТВ

В МИД Сербии назвали исчерпанной ситуацию с постом Захаровой о Вучиче

РЕН ТВ08:51
Газета.Ru

Посол России вызван в МИД Сербии из-за поста Захаровой

Газета.Ru09:31
Коммерсантъ

МИД Сербии считает исчерпанным эпизод с комментарием Захаровой о Вучиче

Коммерсантъ07:54
URA.Ru

В Сербии разгорелись споры вокруг скандала с Захаровой. «Ждем, когда Вучич извинится перед Путиным»

URA.Ru02:13

Отстраненный Казарцев получил назначение в ФНЛ

Судья Василий Казарцев, который был отстранен от работы на неопределенное время после матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским "Спартаком" и "Сочи", получил назначение главным арбитром встречи первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ), сообщается на портале футбольных арбитров России.
Отстраненный Казарцев получил назначение в ФНЛ
РИА Новости13:11

В Петербурге выписан первый штраф за неразмещение теста на коронавирус

Зеленогорский районный суд Санкт-Петербурга впервые оштрафовал местного жителя на 15 тыс. рублей за неразмещение в трёхдневный срок после прибытия из-за границы результатов теста на коронавирус на портале госуслуг.
В Петербурге выписан первый штраф за неразмещение теста на коронавирус
RT на русском12:09
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В совете белорусской оппозиции заявили о задержании Марии Колесниковой

Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Максим Знак заявил, что получил от сторонников сведения о том, что одна из лидеров оппозиции Мария Колесникова задержана.
РИА Новости04:52
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Песков прокомментировал публикацию о кипрских паспортах россиян

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию кипрской газеты Politis со списком россиян, которые с 2008 по 2012 г. получили гражданство республики в обмен на инвестиции в страну.
Ведомости06:47
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Зарплаты бюджетникам проиндексируют на 3% с 1 октября

«Принять меры по увеличению с 1 октября 2020 года на 3% обеспечиваемой за счёт средств федерального бюджета оплаты труда: работников федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений», — говорится в документе.
RT на русском06:09
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Сторонники Навального снова обратились в суд по поводу бездействия СК

Жалобу на решение суда отказавшегося рассматривать дело о бездействии Следственного комитета РФ (СК) в деле Алексея Навального подали сотрудники Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), сообщил юрист фонда Вячеслав Гимади 7 сентября на своей странице в Twitter.
ИА Красная Весна12:15
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В Совфеде предложили выплачивать безработным базовый доход

Базовый доход безработным, по словам парламентария, представляет собой социальное пособие, регулярную выплату фиксированной денежной суммы от государства гражданам страны, гарантирующую им минимальный уровень потребления товаров, услуг и информации независимо от рода деятельности, экономического и социального положения, отмечает ТАСС.
REGNUM08:19
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Ридли Скотт снимет новый фильм о Чужом

82-летний британский режиссер Ридли Скотт собирается снять еще один фильм фантастических ужасов франшизы «Чужой», но его сюжет не будет связан с историей, рассказанной в картинах «Прометей» и «Чужой: Завет».
Topdaynews.ru11:33
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