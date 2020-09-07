Ридли Скотт снимет новый фильм о Чужом

82-летний британский режиссер Ридли Скотт собирается снять еще один фильм фантастических ужасов франшизы «Чужой», но его сюжет не будет связан с историей, рассказанной в картинах «Прометей» и «Чужой: Завет».