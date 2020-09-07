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Известия
Известия

Посла России вызвали в МИД Сербии после поста Захаровой

Российского посла в Сербии Александра Боцан-Харченко пригласили в МИД этой страны для устного объяснения ситуации с постом в Facebook официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о приеме в Белом доме президента Сербии Александра Вучича.В источнике
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РЕН ТВ

В МИД Сербии назвали исчерпанной ситуацию с постом Захаровой о Вучиче

РЕН ТВ08:51
Lenta.ru

Россия едва не поссорилась с Сербией из-за поста Захаровой

Lenta.ru10:03
Коммерсантъ

МИД Сербии считает исчерпанным эпизод с комментарием Захаровой о Вучиче

Коммерсантъ07:54
РИА Новости

МИД Сербии назвал исчерпанным конфликт из-за поста Захаровой

РИА Новости09:24
Газета.Ru

Посол России вызван в МИД Сербии из-за поста Захаровой

Газета.Ru09:31
ТАСС

Глава МИД Сербии заявил, что ситуация вокруг публикации Марии Захаровой исчерпана

ТАСС07:21
URA.Ru

В Сербии разгорелись споры вокруг скандала с Захаровой. «Ждем, когда Вучич извинится перед Путиным»

URA.Ru02:13

Завершено расследование дела обвиняемого в изнасиловании священника

Следователи завершили следственные действия по уголовному делу в отношении священника Николая Стремского, обвиняемого в изнасиловании и других преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
Завершено расследование дела обвиняемого в изнасиловании священника
RT на русском11:38
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Прекращено дело против зарезавшей отчима ножом пермской школьницы

В Перми Следственный комитет принял решение прекратить уголовное преследование 16-летней школьницы по статьям «Убийство» и «Убийство при превышении пределов обороны», которая зарезала ножом своего отчима.
Московский Комсомолец11:39
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В Петербурге выписан первый штраф за неразмещение теста на коронавирус

Зеленоградский районный суд Санкт-Петербурга впервые оштрафовал местного жителя на 15 тыс. рублей за неразмещение в трёхдневный срок после прибытия из-за границы результатов теста на коронавирус на портале госуслуг.
RT на русском12:09
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Врачи вывели Навального из искусственной комы

Состояние здоровья Алексея Навального улучшилось, его постепенно отключают от аппарата искусственной вентиляции легких, он реагирует на речь, пациента вывели из медикаментозной комы, говорится в сообщении клиники Charite.
Газета.Ru12:05
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Глава ВОЗ посоветовал странам готовиться к новой пандемии

Вспышки болезней и пандемии являются частью жизни человека и все государства должны быть готовы к ним в большей степени, чем при нынешней пандемии коронавируса, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
РБК11:59
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Зарплаты бюджетникам проиндексируют на 3% с 1 октября

«Принять меры по увеличению с 1 октября 2020 года на 3% обеспечиваемой за счёт средств федерального бюджета оплаты труда: работников федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений», — говорится в документе.
RT на русском06:09
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Авербух подтвердил, что Загитова стала ведущей «Ледникового периода»

Известный хореограф Илья Авербух, который также является продюсером проекта «Ледниковый период», подтвердил, что олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова станет ведущей телепередачи.
RT на русском11:22