В Зеленограде расследуется факт оскорбления и избиения подростков

В СМИ была опубликована информация о том, что на территории Зеленограда несколько мужчин начали оскорблять группу подростков из-за нестандартного цвета волос, после чего один из агрессивно настроенных подозреваемых применил к юношам физическую силу, что закончилось для пострадавших несколькими ушибами и ссадинами.