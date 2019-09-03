Политика
Ореанда-НовостиПосла США пригласили в Госдуму из-за «вмешательства в дела РФ»
Посла США в России Джона Хантсмана пригласили на заседание думской комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ, пишет «МК». Руководитель комиссии Василий Пискарёв рассказал, что дипломат сам заявил о желании встретиться и дать необходимые пояснения.
Читать в источнике
Оценить13
Подробнее о событии
Показать все источники
После интервью «Комсомолке» посла США в России пригласили в Госдуму. Поговорить
Комсомольская правда12:10
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 23:34, Вашингтон
Футбол
«Рейнджерс» пожизненно запретил фанату посещать домашние игры
Представители «Рейнджерс» сразу после случившегося объявили, что болельщику до конца жизни нельзя посещать домашние матчи клуба на стадионе «Айброкс».
Чемпионат 22:52
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад в электричке белоруска нашлась в России
Уроженка Белоруссии Юлия Горина, которую в 1999 году обнаружили на вокзале в Рязани, спустя 20 лет нашла своих родителей.
RT на русском вчера в 14:04
Культура
Микки Рурк изменился до неузнаваемости из-за пластических операций
Экономика сегодня 15:39
Здоровье
В России выросла продолжительность жизни
Известия 22:25
Здоровье
В Приамурье появилось шесть новых очагов африканской чумы свиней
Российская газета вчера в 23:39
Экономика
ЦБ: Просрочка россиян по кредитам за 2018 год снизилась
Центральный банк РФ сообщил, что в 2018 году на 10,5% (с 849 млрд до 760 млрд рублей) снизилась просроченная задолженность физических лиц перед кредитными организациями по сравнению с предыдущим годом.
Российская газета 15:08
Политика
В российском посольстве осудили слова Джонсона о Второй мировой войне
В посольстве отметили, что слова премьер-министра вызывают удивление, и, что при всех исторических дискуссиях вокруг советской военной операции в восточных районах Польши постановка вопроса, при которой действия СССР фактически приравниваются к гитлеровской агрессии, совершенно неприемлемы.
Невские Новости 02:55
Происшествия
Появилось фото взорвавшегося Су-25
В сети появилась фотография с места падения учебно-боевого штурмовика Су-25УБ на Ставрополье.
Lenta.ru 14:05
Происшествия
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах выросло до семи
Семь человек погибли на Багамах из-за урагана "Дориан", сообщил премьер-министр Багамских островов Губерт Миннис, выступая перед журналистами в штаб-квартире Национального агентства по чрезвычайным ситуациям.
Интерфакс 23:17
Шоу-бизнес
Тарасов сообщил о беременности Костенко
Тарасов сообщил, что его жена, Анастасия Костенко, станет матерью во второй раз.
ФАН 07:25
Общество
В Беслане почтили память жертв теракта
Жители Беслана во вторник, 3 сентября, почтили память жертв теракта, произошедшего 15 лет назад в школе №1, жертвами которого стали 334 человека, из них 186 детей.
Известия 06:40
Здоровье
Елена Малышева рассказала, как похудеть за две недели
Российская газета 10:15
Общество
В Иране суд расторг брак с 11-летней девочкой
Брак гражданина Ирана с 11-летней девочкой, о котором стало известно после шумихи в СМИ, расторгнут, пишет Rokna.
REGNUM 17:43
Политика
Украинских депутатов лишили неприкосновенности
Верховная рада Украины одобрила во втором чтении законопроект о снятии неприкосновенности с народных депутатов.
Lenta.ru 05:04
Культура
Розенбаум рассказал о своем состоянии после операции
ТК Звезда 00:40
Общество
Минприроды назвало российские города с самым грязным воздухом
Минприроды опубликовало проект госдоклада «О состоянии и об охране окружающей среды РФ в 2018 году», в котором перечислило российские города с самым загрязненным воздухом.
Известия 21:40
Экономика
Греф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка
Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.
Ведомости 07:05
Экономика
Украина погасила долги перед МВФ за 2014 год
Сообщается, что финальные платежи составили в целом $156 млн. В 2014 году Киев по программе stand by получил от МВФ $4,6 млрд.
REGNUM 14:26
Общество
В ЦБ рассказали о новых способах хищения денег с помощью соцсетей
Отмечается, что по данным ЦБ, порядка 97% преступлений совершаются с помощью методов социальной инженерии — введения мошенниками пользователя в заблуждение, чтобы он самостоятельно предоставил преступнику доступ к средствам - своим собственным или банка.
RT на русском 19:05
Общество
В России запустили онлайн-сервис по выдаче сведений из ЕГРН
Федеральная кадастровая палата запустила онлайн-сервис по выдаче информации из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), сообщают «Известия».
RT на русском 05:23
Футбол
«Тоттенхэм» презентовал лазурную форму на сезон
«Тоттенхэм» представил третий комплект формы на сезон-2019/20. Экипировка выполнена в лазурном цвете с темно-синими вставками.
Спорт-Экспресс 19:22
Здоровье
Ученые назвали продукты, помогающие избавиться от жира на животе
Специалисты назвали порядка 20 продуктов, которые способствуют расщеплению вредного жира на животе и улучшают работу кишечника.
RuNews24.ru 04:50
Культура
Именное кресло Кобзона появится в театре «Геликон-опера»
Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года в возрасте 80 лет после продолжительной болезни.
ТАСС 09:30
Происшествия
Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков
Пресненский суд Москвы признал блогера Владислава Синицу виновным в экстремизме за запись в Twitter, где он угрожал детям сотрудников Росгвардии, сообщает «МБХ медиа».
Ведомости 03:43
Происшествия
Активиста Гальперина арестовали на 30 суток
Коммерсантъ 14:25
Финансы
Российской банковской системе предсказали волну дефолтов
Средний платеж по потребительскому кредиту в первом полугодии 2019 года увеличился почти на 20%, по сравнению с тем же периодом 2018-го, до 22,3 тыс. рублей, подсчитали в бюро кредитных историй «Эквифакс».
Ридус 18:36
Политика
Лукашенко объяснил перекрытие границы с Украиной
Белоруссия была вынуждена закрыть границу с Украиной из-за хлынувшего потока оружия, заявил Александр Лукашенко.
РИА Новости 04:44
Финансы
Снижение ставки ЦБ ослабит позицию рубля
В пятницу состоится заседание ЦБ РФ, консенсус-прогноз сводится к тому, что регулятор снизит ставку до 7%, что ослабит позицию рубля относительно ведущих мировых валют.
Finam.Ru вчера в 06:30
Экономика
Забайкалье получит более 5 млрд рублей от инвестора
Корпорация собирается инвестировать более пяти миллиардов рублей в региональные проекты.
Российская газета 23:16