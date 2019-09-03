Политика

РБКРБКПосла США пригласили в Госдуму по делу о вмешательстве в выборы

Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России пригласила на заседание посла США Джона Хантсмана. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
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Комиссия Госдумы обсудит факты вмешательства в дела РФ извне

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В Госдуму пригласили посла США из-за «вмешательства в дела РФ»

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Василий Иванович Пискарёв
Российский политик
Российский политик, юрист. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, председатель комитета Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции, сопредседатель комиссии по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности. Член Высшего совета политической партии «Единая Россия».
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