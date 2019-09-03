Политика
РБКПосла США пригласили в Госдуму по делу о вмешательстве в выборы
Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России пригласила на заседание посла США Джона Хантсмана. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
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После интервью «Комсомолке» посла США в России пригласили в Госдуму. Поговорить
Комсомольская правда12:10
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Здоровье
Ученые перечислили продукты питания для женщин после сорока
Ученые рассказали о продуктах питания, которые должны присутствовать в рационе женщин после 40 лет.
Дни24 02:40
Космос
Одно число показывает, что что-то в корне неверно с нашей концепцией Вселенной
Если Цефеиды ошибаются, это означает, что астрономы все это время неправильно измеряли расстояния во Вселенной, сказал Мадор.
AstroNews.ru 10:55
Футбол
Неймар хочет отсудить у «Барселоны» 26 миллионов евро
Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар намерен через суд взыскать с «Барселоны» 26 миллионов евро, которые он не получил в качестве подписного бонуса, когда продлевал контракт с испанцами летом 2016 года.
Матч ТВ 10:10
Финансы
Аналитики ожидают снижения ключевой ставки в пятницу
На ближайшем заседании в пятницу у Центробанка есть все основания для еще одного снижения ключевой ставки на 25 базисных пунктов (б. п.), уверены экономисты.
Ведомости вчера в 14:52
Политика
Трамп назвал мэра Лондона некомпетентным
Мэр Лондона Садик Хан имел неосторожность высказаться по поводу отмененного визита президента США в Польшу, за что и поплатился в итоге.
Российская газета 18:56
Политика
Болгария попросила не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Европы
Министерство иностранных дел Болгарии призвало российское посольство не высказываться в поддержку тезиса о том, что СССР освободил Восточную Европу от нацизма.
РБК 14:35
Политика
Американский сенатор Майк Ли получил российскую визу
На прошлой неделе сенатор-республиканец от штата Висконсин Рон Джонсон и сенатор-демократ от Коннектикута Крис Мерфи заявили, что российское правительство отказалось предоставить им визы.
Интерфакс 19:25
Происшествия
Командир севшего в поле в Подмосковье А321 вернется за штурвал
Командир аварийно севшего в кукурузном поле Подмосковья самолете "Уральских авиалиний" А321 Дамир Юсупов вновь возвращается за штурвал на следующей неделе.
Газета.Ru 10:48
Политика
Польша обвинила Россию в неполучении репараций от Германии
Министр обороны Польши Мариуш Блащак обвинил Москву в том, что после Второй мировой войны республика не получила репарации за ущерб, причиненный стране гитлеровской Германией.
Международная жизнь вчера в 04:54
Политика
Экс-глава Пентагона назвал Пакистан «самой опасной страной в мире»
Бывший глава министерства обороны США Джеймс Мэттис считает Пакистан самой опасной страной в мире из-за радикализации общества и стремительного наращивания ядерного потенциала.
Российская газета 18:38
Наука
В Китае создали гель, который восстанавливает зубы без пломб
Ученые пояснили, что хотя эмаль - это твердый материал, слюна и жевательные процессы ее изнашивают, поэтому образуются пустоты, которые заполняют пломбами.
Медпульс вчера в 16:05
Общество
РАН заявила о сокрытии Минздравом данных об экспертизе лекарств
В конце марта 2019 года вице-президент РАН Алексей Хохлов, как куратор комиссии, обратился с письмом к министру здравоохранения Веронике Скворцовой, попросив уточнить, где на сайте Минздрава публикуются заключения комиссии экспертов по результатам «экспертизы качества лекарственного средства» и «экспертизы отношения его ожидаемой пользы к возможному риску применения».
РБК 05:17
Экономика
Якутск рассмотрит возможность перехода на «альтернативную котельную»
Власти Якутска рассмотрят возможность перехода на новый метод тарифообразования в сфере теплоснабжения - "альтернативную котельную".
ТАСС 19:46
Происшествия
Мать утонувшей в Турции россиянки рассказала о гибели дочери
Мать погибшей в отеле в Анталье пятилетней девочки рассказала о произошедшем. Ее слова приводит телеканал РЕН ТВ.
РИА Новости 15:32
Происшествия
Житель Башкирии ударил ножом жену, не желая развода
Житель Салавата намеревался вернуть жену и детей, но женщина сообщила, что настаивает на разводе. Мужчина достал нож и ударил жену.
ToDay News Ufa 03:22
Политика
В раде назвали катастрофой ситуацию с углем на Украине
Ситуация с запасами угля на Украине является катастрофической, заявил глава Независимого профсоюза горняков и депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Михаил Волынец.
Известия вчера в 17:32
Происшествия
Оппозиционеров Бойко и Гальперина арестовали из-за акции 31 августа
Председателя Либертарианской партии Сергея Бойко арестовали на 10 суток из-за несогласованной акции 31 августа, написал на своей странице в Twitter один из лидеров партии Михаил Светов.
Ведомости 14:00
Музыка
Валерий Сюткин пригласил москвичей на фестиваль «Наши в городе»
Певец Валерий Сюткин пригласил москвичей и гостей столицы отпраздновать День города на фестивале «Наши в городе», который пройдет 7 и 8 сентября на проспекте Академика Сахарова.
Известия 14:11
Экономика
Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от паводка
РИА Новости 07:36
Политика
Минпромторг не отказывается от 75-местного Sukhoi Superjet
Ранее господин Филев сообщил «Ведомостям», что Минпромторг отказывается от выпуска самолетов Sukhoi Superjet на 75 мест из-за отсутствия спроса.
Коммерсантъ 04:31
Политика
Минск: КПП на границе с Украиной закрыты лишь для преступников
Как уже сообщала "РГ", белорусский лидер, выступая 3 сентября на международной конференции по борьбе с терроризмом, заявил, что Беларусь вынуждена была "закрыть" границу с Украиной из-за нахлынувшего потока оружия.
Российская газета 11:03
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад в электричке белоруска нашлась в России
Уроженка Белоруссии Юлия Горина, которую в 1999 году обнаружили на вокзале в Рязани, спустя 20 лет нашла своих родителей.
RT на русском вчера в 14:04
Происшествия
Суд вынес первый приговор по делу о беспорядках 27 июля в Москве
RT на русском 06:46
Авто
8 роскошных седанов с пробегом по цене Lada Vesta
Audi A8 За цену не самой упакованной "Весты" можно взять растянутую на 13 сантиметров A8 в варианте Long.
Журнал Авто.ру 19:45
Происшествия
В Забайкалье утонул военный инструктор в танке
Механик-водитель успел вылезти, а контрактник-инструктор остался под водой и "до конца боролся за живучесть танка и погиб".
Газета.Ru 03:26
Происшествия
Два самолета столкнулись в Шереметьево
Известия 09:41
Здоровье
Врач назвала восемь бесполезных анализов
Врач-терапевт Ирина Уфимцева перечислила восемь анализов, на которых можно сэкономить, так как практическая польза от них спорна или минимальна.
Известия 16:50