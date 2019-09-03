Политика

РБКРБКПосла США пригласили в Госдуму по делу о вмешательстве в выборы

Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России пригласила на заседание посла США Джона Хантсмана. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Посла США пригласили в Госдуму на заседание по вмешательству в дела России

РИА Новости09:56

После интервью «Комсомолке» посла США в России пригласили в Госдуму. Поговорить

Комсомольская правда12:10

В Госдуму пригласили посла США из-за «вмешательства в дела РФ»

Московский Комсомолец10:56

Экс-посла США вызовут в Госдуму для объяснений

Известия10:06

Комиссия Госдумы обсудит факты вмешательства в дела РФ извне

REGNUM17:01

Василий Пискарев: Комиссия по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела РФ ждет объяснений от посла США Хантсмана

Государственная Дума РФ09:33

Думская комиссия по иностранному вмешательству соберется 4 сентября

Интерфакс09:22
Показать все источники
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 17:18, Вашингтон
Здоровье

Врач назвала восемь бесполезных анализов

Врач-терапевт Ирина Уфимцева перечислила восемь анализов, на которых можно сэкономить, так как практическая польза от них спорна или минимальна.
Известия 16:50
Футбол

Экс-игрока «Реала» подозревают в распространении детской порнографии

Бывший защитник мадридского "Реала" и сборной Германии Кристофер Метцельдер подозревается в распространении детской порнографии, сообщает Bild.
Газета.Ru 16:32
Происшествия

Мать утонувшей в Турции россиянки рассказала о гибели дочери

Мать погибшей в отеле в Анталье пятилетней девочки рассказала о произошедшем. Ее слова приводит телеканал РЕН ТВ.
РИА Новости 15:32
Футбол

Прядкин: некоторые топ-клубы в открытую выражали недоверие Егорову

Некоторые клубы в открытую выражали недоверие Егорову, говорили, что они не видят перспектив.
Чемпионат 09:15
Наука

Восстанавливающий зубы гель придет на смену пломбам

Экономика сегодня вчера в 17:54
Экономика

Регионы получат 4 тыс. машин скорой помощи и школьных автобусов

Премьер России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому в регионы будут поставлены более 1,55 тыс. автомобилей скорой помощи и более 2,45 тыс. школьных автобусов.
Взгляд.ру 14:52
Происшествия

Пилоты разбившегося в Ставрополье Су-25 могут быть живы

Пилоты штурмовика Су-25УБ, потерпевшего крушение в Ставропольском крае, пока не найдены, но не исключается, что они могут быть живы, пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Известия 15:45
Культура

Микки Рурк изменился до неузнаваемости

Газета.Ru 15:32
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов: готовлюсь к бою на всю ночь

Накануне Нурмагомедов прибыл в Абу Даби, где пройдет бой, и рассказал о своем настрое.
Замана 03:55
Спорт

Умер трехкратный олимпийский чемпион по биатлону Хальвард Ханевольд

РБК 14:57
Экономика

Минтранс назвал невозможной реконструкцию трассы М-7

Реконструкция трассы М-7 Москва — Уфа, даже частичная, обойдется дороже строительства новой трассы и поэтому становится невозможной.
РБК 11:28
Происшествия

В Москве из-за сообщения о минировании эвакуируют Павелецкий вокзал

RT на русском 15:30
Политика

Турция может купить у России больше С-400

Мойка78 вчера в 18:06
Культура

Розенбаум рассказал о своем состоянии после операции

ТК Звезда 00:40
Происшествия

Гособвинение попросило пять лет за урну с мусором

Как Мещанский суд не успел вынести приговор Евгению Коваленко В Мещанском суде сегодня рассматривали дело охранника и отставного офицера Евгения Коваленко, который толкнул сотрудника полиции, а затем бросил в спину росгвардейцу мусорный бак во время несанкционированной акции 27 июля в Москве.
Коммерсантъ 16:27
Политика

Небензя анонсировал консультации СБ ООН по химоружию в Сирии

Совет Безопасности ООН проведет консультации по химическому оружию в Сирии 4 сентября, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
РИА Новости 16:20
Политика

Алексей Навальный назвал кандидатов для «Умного голосования»

Политик Алексей Навальный опубликовал на своем сайте список кандидатов для «Умного голосования» на выборах в Мосгордуму.
Ведомости 08:16
Политика

США ввели санкции против иранского космического агентства

Соединенные Штаты ввели во вторник санкции против Аэрокосмического исследовательского института, Космического агентства и Центра космических исследований Ирана.
ТАСС 14:24
Армия и оружие

Обнародованы подробности модернизации танков Т-54 армии Вьетнама

Благодаря внедрению новой СУО (система управления огнём) танк оборудован цифровым компьютером, который позволяет нацеливаться и вести огонь по вражеской технике во время движения.
Военное обозрение 04:27
Общество

Анастасия Заворотнюк погасила долг судебным приставам

По данным СМИ, Анастасия Заворотнюк должна была уплатить 1,6 миллиона рублей исполнительского сбора: это штрафной процент от другого долга.
Российская газета 14:05
Экономика

Греф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка

Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.
Ведомости 07:05
Политика

В Улан-Баторе Путин обсудит развитие диалога России и Монголии

Развитие диалога России и Монголии во всех сферах сегодня обсудят лидеры двух стран.
Вести.Ru вчера в 23:04
Здоровье

Елена Малышева рассказала, как похудеть за две недели

Российская газета 10:15
Футбол

ФИФА представила эмблему ЧМ-2022

Матч ТВ 13:47
Футбол

Ван Дейк стал самым быстрым игроком минувшего розыгрыша Лиги чемпионов

Ван Дейк был признан лучшим игроком и лучшим защитником минувшей Лиги чемпионов.
Bookmaker-ratings.ru 17:06
Музыка

Шуфутинский прокомментировал популярность песни «Третье сентября»

Певец добавил, что исполняет песню «Третье сентября» на каждом концерте.
RT на русском 01:39
Политика

Скончалась сестра Юлии Тимошенко

Российская газета 14:16
Общество

Видео свадьбы 13-летней иранской девочки заставило плакать журналистку

Иранская журналистка Масих Алинежад опубликовала в Twitter видео со свадьбы девочки из Ирана и рассказала, что оно заставило ее плакать.
Lenta.ru вчера в 22:42
Гаджеты

Google выпустила релизную версию Android 10

Android 10 приносит встроенную поддержку складных смартфонов и сотовых сетей 5G.
MobiDevices 14:24
Теннис

Медведев обыграл Вавринку и вышел в полуфинал US Open

РБК 17:08
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Василий Иванович Пискарёв
Российский политик
Российский политик, юрист. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, председатель комитета Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции, сопредседатель комиссии по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности. Член Высшего совета политической партии «Единая Россия».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное