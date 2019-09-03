Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России пригласила на заседание посла США Джона Хантсмана. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Посла США пригласили в Госдуму по делу о вмешательстве в выборы

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