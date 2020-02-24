Политика

RT на русскомRT на русскомПосла Сербии вызвали в МИД Украины из-за Крыма на российском стенде

«В Министерство иностранных дел Украины был приглашён посол Сербии на Украине Ацу Йованович, ему была выражена глубокая обеспокоенность в связи с фактом размещения на российском стенде в рамках Международной туристической ярмарки в Белграде названия и символики так называемой Республики Крым», — говорится в заявлении пресс-службы украинского ведомства.
Читать в источнике
Комментировать3
с чего всё началось
«В Министерство иностранных дел Украины был приглашён посол Сербии на Украине Ацу Йованович, ему была выражена глубокая обеспокоенность в связи с фактом размещения на российском стенде в рамках Международной туристической ярмарки в Белграде названия и символики так называемой Республики Крым», — говорится в заявлении
 пресс-службы украинского ведомства.
RT на русском11:35

Подробнее о событии

Киев вызвал посла Сербии из-за символики Крыма на российском стенде

РИА Новости12:17

Посла Сербии вызвали в МИД Украины из-за символики Крыма на стенде России

REGNUM12:13

МИД Украины вызвал посла Сербии из-за символики Крыма на стенде России на ярмарке туризма

Газета.Ru11:38

Посла Сербии вызвали в МИД Украины из-за Крыма на российском стенде

RT на русском11:35

МИД Украины вызвал посла Сербии из-за символики Крыма на стенде РФ на ярмарке туризма

ТАСС11:27

МИД Украины осудил Сербию за символику Крыма на белградской ярмарке

News.ru11:12

Украина вызвала посла Сербии из-за изображения Крыма на стенде

Московский Комсомолец12:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 22:07, Ашберн
Экономика

Первый резидент появился в ТОР «Тулун» в Приангарье

В ближайшее время областное Минэкономразвития заключит соглашение с предприятием об осуществлении деятельности в ТОР «Тулун», направит сведения в Минэкономразвития России, чтобы компанию включили в федеральный реестр резидентов ТОСЭР.
EastRussia 21:21
Армия и оружие

National Interest назвал странным калибр российских патронов

Издание сообщает, что толстый короткий корпус боеприпасов этого калибра оптимально подходит для стрельбы тяжелыми пулями с малой скоростью, «что делает патроны этого калибра полезными для достижения различных специальных целей».
РБК 03:21
Общество

В Совфеде объяснили изменение размера пенсии

Член Совета Федерации Елена Бибикова в интервью «Парламентской газете» заявила о том, что размер пенсии в России может изменяться исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
РБК вчера в 21:53
Политика

На Украине намерены пересмотреть закон о госязыке

Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики, депутат от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Александр Ткаченко считает, что действующий закон о госязыке вызывает много рисков для общества, поэтому идет подготовка к национальному круглому столу по языковому вопросу.
РИА Новости 07:40
Экономика

В «Деловой России» предупредили о росте цен на бытовую технику

С 2021 года могут вырасти цены на непродовольственные товары, включая бытовую технику, электронику, одежду и обувь, заявил глава комитета по торговле общественной организации "Деловая Россия" Алексей Федоров в интервью газете "Известия".
РИА Новости 18:12
Общество

В китайском Ухане остаются 44 российских студента

В китайском городе Ухань, который является эпицентром распространения нового типа коронавируса, остаются 44 российских студента.
Комсомольская правда 04:29
Единоборства

Фьюри победил Уайлдера и завоевал титул чемпиона WBC

Британский боксер Тайсон Фьюри победил американца Деонтея Уайлдера в Лас-Вегасе и завоевал титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе.
Известия вчера в 00:42
Общество

Присяжные признали Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании

Скандальный голливудский продюсер Харви Вайнштейн признан виновным по двум пунктам обвинений в насилии, сообщает "Би-би-си".
Интерфакс 12:13
Общество

На Дальнем Востоке китайцам нашли альтернативу

Уехавшие на свой Новый год китайцы не могут вернуться в Россию.
REGNUM 21:49
Политика

Посольство России оценило обвинения о «вмешательстве» в выборы в США

Посольство России в США обеспокоено голословными обвинениями о так называемом «российском вмешательстве» в выборы в Соединённых Штатах.
RT на русском 21:23
Финансы

«Тихая гавань»: иностранные инвесторы полюбили Россию

В обоих случаях спрос втрое превысил предложение. Почему иностранный капитал вдруг горячо полюбил Россию — в материале РИА Новости.
РИА Новости 22 февраля в 00:00
Технологии

Уоррен Баффетт назвал лучший бизнес в мире

Миллиардер и глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт в интервью телеканалу CNBC назвал корпорацию Apple «возможно, лучшим бизнесом в мире» из тех, что ему довелось увидеть.
РБК 15:52
Происшествия

В Екатеринбурге задержали создателя правозащитного приложения

BFM.ru вчера в 14:32
Здоровье

Школьники Челябинска 25 февраля выходят на учебу

В школах Челябинска 25 февраля 2020 года возобновляется учебный процесс, прерванный из-за эпидемии ОРВИ и гриппа, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Доступ1 00:48
Экономика

Биржевые индексы рухнули из-за коронавируса

Биржевые индексы США существенно упали в понедельник, 24 февраля, после роста числа случаев заражения коронавирусом за пределами Китая.
Газета.Ru 09:57
Спорт

В иркутском бенди-центре «Байкал» 21 марта проведут тестовый матч

Телеинформ 05:09
Музыка

Пригожин назвал достойного кандидата на Евровидение от России

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с журналистами издания Ura.ru заявил, что представлять Россию на международном конкурсе Евровидение должны только российские граждане.
iReactor вчера в 18:11
Культура

В Бурятии художница выпустила книгу сказок

В Бурятии вышла в свет книга «Гурбан онтохонууд» («Три сказки») на русском и бурятском языках.
Московский Комсомолец Улан-Удэ 20:17
Шоу-бизнес

Павел Прилучный и Агата Муцениеце разводятся после восьми лет брака

Павел Прилучный и Агата Муцениеце разводятся после восьми лет брака И Павел, и Агата неоднократно говорили, что между ними кипят "итальянские страсти".
Вокруг ТВ 02:37
Транспорт

Власти начинают строительство трассы из Краснодара к Крымскому мосту

21 февраля Управление федеральных автомобильных дорог «Тамань» объявило конкурс на проектирование и строительство первого участка скоростной автомагистрали от Краснодара до Крымского моста.
Ведомости 16:08
Происшествия

В Пермском крае фельдшеры поволокли пациента по асфальту к скорой

В Пермском крае к дисциплинарной ответственности будут привлечены фельдшеры за то, что волокли пациента по асфальту к машине скорой помощи.
Газета.Ru 06:17
Происшествия

На карнавале в Германии автомобиль въехал в толпу

Тревожные новости приходят из немецкого городка Фолькмарсен (федеральная земля Гессен), где водитель легкового автомобиля наехал на участников традиционного карнавала в "Розовый понедельник", предваряющий страстной период перед Пасхой.
Российская газета 10:18
Авто

В России зарегистрировано 6,3 тысячи электромобилей

По состоянию на 1 января 2020 года в России насчитывалось 6,3 тыс. электромобилей – это всего лишь 0,014% от всего парка легковых машин в РФ.
Автоновости дня 00:26
Футбол

«Ливерпуль» вырвал победу у «Вест Хэма» в матче АПЛ

Газета.Ru 17:00
Здоровье

Ребенок стал инвалидом по вине педиатра в Забайкалье

Участковому врачу-педиатру поликлиники в городе Чите назначили штраф, так как по ее вине новорожденный ребенок стал инвалидов.
Регион online 15:48
Общество

«Миссия невыполнима»: съемки седьмой части сорваны из-за коронавируса

Как сообщает издание Deadline, съемки седьмой части популярной киноэпопеи «Миссия невыполнима» были приостановлены из-за разразившейся в Италии вспышки короновируса, рассказывает ИА DEITA.
Deita.ru 21:30
Транспорт

Названы главные ошибки при проезде «лежачих полицейских»

Другой распространенной ошибкой называют переезд "лежачего полицейского" с выжатой педалью тормоза.
РИА Новости 19:54
Общество

ВОЗ призвала готовиться к пандемии коронавируса

Нужно подготовиться к возможной пандемии коронавируса, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на странице ВОЗ в "Твиттер" Чиновник добавил, что универсального лекарства от вируса нет.
Вести.Ru 12:36
Интернет

Facebook заплатит пользователям за голосовые записи

Facebook пользователям заплатит за голосовые сообщения, которые в дальнейшем будут использовать для улучшения системы распознавания речи.
Astera 22 февраля в 09:24
Хоккей

Панарин обошел Макдэвида в гонке лучших бомбардиров НХЛ

Встреча завершилась со счетом 3:2. Российский нападающий хозяев Артемий Панарин набрал два очка, отдав две голевые передачи.
Metaratings вчера в 02:59
Как работают Яндекс.Новости?
Главное