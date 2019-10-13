Политика
Газета.RuПосла Турции вызвали в МИД Украины из-за визита Поклонской и Бальбека
Беспокойство Киева вызвал визит к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану депутата Госдумы и экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской и зампреда комитета ГД по делам национальностей Руслана Бальбека. "Украина уже направила ноту протеста Турции из-за этой встречи", – добавили в ведомстве.
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с чего всё началось
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости. Представители Крыма впервые с официальным визитом посетили Турцию в составе российской делегации, в рамках поездки состоялся прием на высшем государственном уровне, сообщила РИА Новости член делегации, депутат Госдумы РФ от крымского региона Наталья Поклонская.РИА Новостивчера в 08:56
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Армия и оружие
В Совбезе России рассказали о находящихся в Идлибе террористах
Заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков в интервью «Российской газете» заявил, что на территории сирийской провинции Идлиб может находиться до 36 тыс. боевиков, связанных с запрещённой террористической организацией «Аль-Каида»*.
Происшествия
Число жертв тайфуна в Японии продолжает расти
В Японии скончались при тайфуне "Хагибис" 14 человек, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Шоу-бизнес
Диана Шурыгина разводится с мужем
В СМИ сегодня появилась информация, что прославившаяся после ряда телешоу Диана Шурыгина разводится с супругом Андреем Шляниным.
Политика
Раскрытые в США шпионы назвали причины промахов российской разведки
Бывшие сотрудники Службы внешней разведки (СВР) Андрей Безруков и Елена Вавилова, которых в 2010 году раскрыли в США, в рамках проекта «Прямая линия» рассказали о причинах участившихся промахов со стороны российской разведки.
Кино
Создатель «Сватов» опровергла отъезд Артемьевой в Германию
Генеральный директор актерского агентства «Агни-Кино» Мария Проконичева опровергла появившуюся ранее в СМИ информацию о переезде звезды сериала «Сваты» Людмилы Артемьевой на «неопределенный срок» в Германию.
Общество
В России отмечается День работника сельского хозяйства
Почетных работников отрасли президент Татарстана Рустам Минниханов чествовал еще во вторник, а сегодня пришли поздравления от Марата Заббярова.
Происшествия
Житель Томской области задержан по подозрению в серии изнасилований
Футбол
Сборная России объявила состав на матч с Кипром
Сборная России по футболу определилась со стартовым составом на матч отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против команды Кипра.
Политика
Президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку
Президент Израиля Реувен Ривлин написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которая на этой неделе была приговорена российском судом к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.
Спорт
Российские гимнасты заняли второе место в медальном зачете ЧМ
Первое место заняла мужская сборная России в командном многоборье, также победы одержал Никита Нагорный в индивидуальном многоборье и в опорном прыжке.
Религия
Покров Пресвятой Богородицы отметят в районном храме
Покров Пресвятой Богородицы отметят в Храме святого царя страстотерпца Николая II в Аннино 13 и 14 октября.
Армия и оружие
Трамп заявил о подготовке «мощных санкций» против Турции
Президент США Дональд Трамп сообщил о подготовке вместе с конгрессом санкций против Турции. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП под Каширой
В результате лобового столкновения ВАЗа и Hyundai погибли пять человек, еще пять получили травмы.
Происшествия
В Екатеринбурге трое человек напали на чемпиона мира по карате
В Екатеринбурге трое мужчин попытались избить чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина, сообщила "Комсомольская правда".
Футбол
Появилось видео невероятного промаха в матче ПФЛ
В матче 13-го тура центральной группы ПФЛ между «Сатурном» и клубом «Химик-Арсенал» произошел курьезный эпизод.
Происшествия
В Саратове сотни жителей пришли проститься с убитой девочкой
В Саратове сотни жителей пришли на церемонию прощания с девятилетней Лизой Киселёвой, которая пропала утром 9 октября по пути в школу и затем была найдена мёртвой в одном из гаражей города.
Происшествия
Бродячий енот устроил погром в московском кафе
Бродячий енот устроил погром в кафе в районе Шаболовки. Об этом заведение сообщило на своей странице в Instagram.
Единоборства
Енджейчик победила Уотерсон на турнире UFC Fight Night 161
Польская боец смешанного стиля (ММА) Йоанна Енджейчик, являющаяся бывшей чемпионкой женского дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), одержала верх в поединке над Мишель Уотерсон из США на турнире UFC Fight Night 161, проходившем в Тампе.
Автоспорт
Опубликованы фотографии с повреждениями машины Хэмилтона от осколков Леклера
На двух фото видно, какие повреждения получил болид британского гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, после того как в него отлетели осколки от переднего антикрыла машины Шарля Леклера.
Шоу-бизнес
Жену Николаева из-за платья заподозрили во второй беременности
Общество
В США нашли рыбу, способную выжить без воды
В штате Джорджия в США нашли популяцию северного змееголова – нетипичной для этого региона рыбы, которая отличается крайней живучестью, пишет «Мир 24».
Общество
Минздрав заявил о сокращении пассивного курения на 40%
Распространенность пассивного курения в России снизилась на 40%, сообщил заместитель министра здравоохранения Олег Салагай в интервью радиостанции «Говорит Москва».
Хоккей
«Йокерит» победил «Салават Юлаев» по буллитам в матче КХЛ
«Йокерит» обыграл «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча, прошедшая в Хельсинки, завершилась со счетом 3:2 ШБ.
Происшествия
Мужчина с ножом напал на отдел полиции в Москве
В Зеленограде неизвестный с ножом попытался проникнуть в отдел ГИБДД. Об этом в воскресенье, 13 октября, сообщает Baza.
Армия и оружие
Эсминец ВМС США Porter зашел в порт Одессы
В Одесском порту к причалу Карантинного мола пришвартовался ракетный эсминец военно-морских сил (ВМС) США Porter, входящий в эскадру Североатлантического альянса.
Экономика
Власти США приостановили ICO Telegram
По контракту токены Gram должны выйти на рынок 31 октября 2019 года, иначе Telegram придется вернуть инвесторам их вложения.
Общество