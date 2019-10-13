СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости. Представители Крыма впервые с официальным визитом посетили Турцию в составе российской делегации, в рамках поездки состоялся прием на высшем государственном уровне, сообщила РИА Новости член делегации, депутат Госдумы РФ от крымского региона Наталья Поклонская.

с чего всё началось

Беспокойство Киева вызвал визит к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану депутата Госдумы и экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской и зампреда комитета ГД по делам национальностей Руслана Бальбека. "Украина уже направила ноту протеста Турции из-за этой встречи", – добавили в ведомстве.

Посла Турции вызвали в МИД Украины из-за визита Поклонской и Бальбека

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