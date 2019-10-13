МИД Украины вызвал к себе посла Турции в Киеве из-за визита в Анкару депутатов Госдумы Натальи Поклонской и Руслана Бальбека. В ведомстве заявили, что встреча российских политиков из Крыма с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом беспокоит украинские власти.

Посла Турции вызвали в МИД Украины из-за визита Поклонской и Бальбека

Армия и оружие Сирийская армия начала наступление на курдские территории Сирийская правительственная армия начала наступление в северной части страны, сообщает государственное агентство SANA со ссылкой на своего корреспондента.

Происшествия В Саратове простились с девятилетней Лизой Киселёвой В Саратове похоронили девятилетнюю Лизу Киселёву, которая пропала 9 октября по пути в школу, а затем была найдена убитой.

Авто В Сети вспомнили о модели УАЗ-31512 для рынка США Пользователи сети напомнили о покорении УАЗ-ом зарубежного рынка Первая демонстрация стандартного УАЗ-31512 состоялась в рамках Нью-Йоркского автосалона в апреле 1994 года.

Авто Porsche и Boeing разработают летающий электромобиль Немецкий производитель автомобилей и американская авиационная компания Boeing планируют разработать новый летательный аппарат премиум-класса, который можно будет эксплуатировать в городе.

Армия и оружие Путин сообщил об уникальности гиперзвукового оружия России Российский президент Владимир Путин в интервью RT Arabic, Al Arabiya и Sky News Arabia заявил, что Россия создала ракетные комплексы, летящие по настильной траектории с гиперзвуковой скоростью.

Кино Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов» В беседе с журналистами канала Life актер сказал, что для него уход Николая Добрынина из «Сватов» является неожиданностью.

Политика В Тунисе пройдет второй тур президентских выборов Уверенности Саиду во втором туре голосования придает тот факт, что умеренная исламистская партия Туниса "Возрождение", одержавшая победу на прошедших 6 октября парламентских выборах и обеспечившая себе 52 из 217 мест в законодательном органе, выступила в поддержку его кандидатуры.

Теннис 15-летняя Гауфф выиграла турнир WTA в Линце В финальном матче турнира WTA в австрийском Линце 15-летняя американка Кори Гауфф одержала победу в трех сетах на латвийкой Еленой Остапенко.

Футбол Головин: вся команда думает о победе на Евро-2020, мы готовы к этому Полузащитник сборной России Александр Головин прокомментировал победу в матче отбора Евро-2020 с Кипром (5:0) и выход в финальную стадию турнира.

Экономика Иркутский губернатор объяснил, почему повысил себе зарплату Губернатор Иркутской области Сергей Левченко пояснил, что повышение его оклада было необходимо для того, чтобы увеличить зарплаты сотрудников бюджетных организаций.

Политика Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России Германии следует стремиться к хорошим отношениям с Россией, однако некоторые вопросы стоит называться своими именами, считает министр обороны ФРГ, председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Шоу-бизнес Врач-онколог рассказала, что может помочь Заворотнюк Положение Анастасии Заворотнюк является крайне тяжелым. В этой ситуации к ее лечению уже должны подключиться нейрохирурги.

Происшествия В Екатеринбурге молодая женщина продала машину и пропала В Екатеринбурге пропала 27-летняя женщина, после того как отправилась на встречу с потенциальным покупателем автомобиля.

Происшествия Учебный самолет ВВС Канады разбился в США Учебно-тренировочный самолет Королевских ВВС Канады CT-144 Tutor потерпел крушение недалеко от города Брукс в штате Джорджия на юго-востоке США, пилот успешно катапультировался, сообщает федеральное управление гражданской авиации США (FAA).

Общество Эксперты определили реальный срок службы зимней резины Автоэксперты выяснили, что реальный срок службы зимней резины составляет шесть сезонов.

Политика Жители Донбасса прибыли в Крым в составе делегации украинской диаспоры Представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик вошли в состав делегации украинской диаспоры, прибывшей с визитом в Крым, сообщила РИА Новости глава украинской общины республики Анастасия Гридчина.

Происшествия В кафе под Петербургом диджея зарезали из-за музыки Клиент одного из кафе, расположенного в Кировском районе Ленинградской области, в ночь на 13 октября зарезал диджея.

Наука Нобелевский лауреат назвал главные причины развития рака Главными причинами возникновения рака являются естественные процессы жизнедеятельности клеток, а не радиация или канцерогены, рассказал лауреат Нобелевской премии по химии Томас Линдал ТАСС в кулуарах XIV Всероссийского фестиваля Nauka 0+.

Авто Isuzu представила пикап Isuzu D-Max нового поколения Японская компания Isuzu представила в Таиланде пикап D-Max третьего поколения.

Армия и оружие Советник Эрдогана не исключил столкновения турецкой армии с сирийской Ясин Актай, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, заявил, что проводящая военную операцию "Источник мира" на севере Сирии турецкая армия даст отпор сирийской в случае боестолкновения на границе стран.

Музыка Шнуров рассказал о планах после прощальных гастролей «Ленинграда» В субботу, 12 октября, группа "Ленинград" дала последний концерт прощального тура в Санкт Петербурге, после которого лидер коллектива Сергей Шнуров "вздохнул спокойно" и рассказал, чем займется после окончания гастрольной деятельности.

Футбол Тедеско решил контрактные проблемы с «Шальке» и летит в Москву Тедеско решил контрактные проблемы с «Шальке» и завтра вернётся в Москву Как стало известно «Чемпионату», тренер Доменико Тедеско решил проблемы, связанные с его контрактом с «Шальке», и 13 октября прилетит в Москву, чтобы в ближайшие два дня подписать основой контракт с московским «Спартаком».

Шоу-бизнес В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.