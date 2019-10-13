Политика
Газета.RuПосла Турции вызвали в МИД Украины из-за визита Поклонской и Бальбека
МИД Украины вызвал к себе посла Турции в Киеве из-за визита в Анкару депутатов Госдумы Натальи Поклонской и Руслана Бальбека. В ведомстве заявили, что встреча российских политиков из Крыма с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом беспокоит украинские власти.
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Армия и оружие
Сирийская армия начала наступление на курдские территории
Сирийская правительственная армия начала наступление в северной части страны, сообщает государственное агентство SANA со ссылкой на своего корреспондента.
РБК 13:19
Происшествия
В Саратове простились с девятилетней Лизой Киселёвой
В Саратове похоронили девятилетнюю Лизу Киселёву, которая пропала 9 октября по пути в школу, а затем была найдена убитой.
RT на русском 11:15
Авто
В Сети вспомнили о модели УАЗ-31512 для рынка США
Пользователи сети напомнили о покорении УАЗ-ом зарубежного рынка Первая демонстрация стандартного УАЗ-31512 состоялась в рамках Нью-Йоркского автосалона в апреле 1994 года.
Тарантас Ньюс вчера в 08:53
Авто
Porsche и Boeing разработают летающий электромобиль
Немецкий производитель автомобилей и американская авиационная компания Boeing планируют разработать новый летательный аппарат премиум-класса, который можно будет эксплуатировать в городе.
Известия 11 октября в 08:16
Армия и оружие
Путин сообщил об уникальности гиперзвукового оружия России
Российский президент Владимир Путин в интервью RT Arabic, Al Arabiya и Sky News Arabia заявил, что Россия создала ракетные комплексы, летящие по настильной траектории с гиперзвуковой скоростью.
RT на русском 10:21
Кино
Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»
В беседе с журналистами канала Life актер сказал, что для него уход Николая Добрынина из «Сватов» является неожиданностью.
RuNews24.ru 11 октября в 08:04
Политика
В Тунисе пройдет второй тур президентских выборов
Уверенности Саиду во втором туре голосования придает тот факт, что умеренная исламистская партия Туниса "Возрождение", одержавшая победу на прошедших 6 октября парламентских выборах и обеспечившая себе 52 из 217 мест в законодательном органе, выступила в поддержку его кандидатуры.
ТАСС вчера в 17:05
Кино
Новым доктором Дулиттлом станет Роберт Дауни-младший
Телеканал 360° 15:25
Теннис
15-летняя Гауфф выиграла турнир WTA в Линце
В финальном матче турнира WTA в австрийском Линце 15-летняя американка Кори Гауфф одержала победу в трех сетах на латвийкой Еленой Остапенко.
Нева Спорт 10:14
Футбол
Головин: вся команда думает о победе на Евро-2020, мы готовы к этому
Полузащитник сборной России Александр Головин прокомментировал победу в матче отбора Евро-2020 с Кипром (5:0) и выход в финальную стадию турнира.
Чемпионат 15:40
Экономика
Иркутский губернатор объяснил, почему повысил себе зарплату
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко пояснил, что повышение его оклада было необходимо для того, чтобы увеличить зарплаты сотрудников бюджетных организаций.
Вести.Ru вчера в 15:59
Политика
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Германии следует стремиться к хорошим отношениям с Россией, однако некоторые вопросы стоит называться своими именами, считает министр обороны ФРГ, председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
Газета.Ru 16:16
Шоу-бизнес
Врач-онколог рассказала, что может помочь Заворотнюк
Положение Анастасии Заворотнюк является крайне тяжелым. В этой ситуации к ее лечению уже должны подключиться нейрохирурги.
ТК Звезда вчера в 11:23
Спорт
Россиянин Никита Нагорный стал чемпионом мира по спортивной гимнастике
Эхо Москвы 11 октября в 13:00
Происшествия
В Екатеринбурге молодая женщина продала машину и пропала
В Екатеринбурге пропала 27-летняя женщина, после того как отправилась на встречу с потенциальным покупателем автомобиля.
REGNUM вчера в 00:10
Происшествия
Учебный самолет ВВС Канады разбился в США
Учебно-тренировочный самолет Королевских ВВС Канады CT-144 Tutor потерпел крушение недалеко от города Брукс в штате Джорджия на юго-востоке США, пилот успешно катапультировался, сообщает федеральное управление гражданской авиации США (FAA).
РИА Новости 15:24
Общество
Эксперты определили реальный срок службы зимней резины
Автоэксперты выяснили, что реальный срок службы зимней резины составляет шесть сезонов.
Известия вчера в 16:17
Общество
Комментарий на YouTube впервые собрал миллион лайков
Газета.Ru 10:46
Политика
Жители Донбасса прибыли в Крым в составе делегации украинской диаспоры
Представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик вошли в состав делегации украинской диаспоры, прибывшей с визитом в Крым, сообщила РИА Новости глава украинской общины республики Анастасия Гридчина.
РИА Новости 12:54
Происшествия
В кафе под Петербургом диджея зарезали из-за музыки
Клиент одного из кафе, расположенного в Кировском районе Ленинградской области, в ночь на 13 октября зарезал диджея.
Газета.Ru 16:17
Наука
Нобелевский лауреат назвал главные причины развития рака
Главными причинами возникновения рака являются естественные процессы жизнедеятельности клеток, а не радиация или канцерогены, рассказал лауреат Нобелевской премии по химии Томас Линдал ТАСС в кулуарах XIV Всероссийского фестиваля Nauka 0+.
REGNUM 08:44
Авто
Isuzu представила пикап Isuzu D-Max нового поколения
Японская компания Isuzu представила в Таиланде пикап D-Max третьего поколения.
Автоновости дня вчера в 06:27
Армия и оружие
Советник Эрдогана не исключил столкновения турецкой армии с сирийской
Ясин Актай, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, заявил, что проводящая военную операцию "Источник мира" на севере Сирии турецкая армия даст отпор сирийской в случае боестолкновения на границе стран.
RT на русском 16:20
Музыка
Шнуров рассказал о планах после прощальных гастролей «Ленинграда»
В субботу, 12 октября, группа "Ленинград" дала последний концерт прощального тура в Санкт Петербурге, после которого лидер коллектива Сергей Шнуров "вздохнул спокойно" и рассказал, чем займется после окончания гастрольной деятельности.
Газета.Ru 04:59
Футбол
Тедеско решил контрактные проблемы с «Шальке» и летит в Москву
Тедеско решил контрактные проблемы с «Шальке» и завтра вернётся в Москву Как стало известно «Чемпионату», тренер Доменико Тедеско решил проблемы, связанные с его контрактом с «Шальке», и 13 октября прилетит в Москву, чтобы в ближайшие два дня подписать основой контракт с московским «Спартаком».
Чемпионат вчера в 17:00
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото
В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.
РИА Новости вчера в 08:06
Общество
Синоптики предупредили о предзимье в Москве
RT на русском 02:05
Автоспорт
Леклер прокомментировал столкновение с Ферстаппеном на старте
Гонщик «Феррари» Шарль Леклер поделился своей точкой зрения касательно аварии с Максом Ферстаппеном во втором повороте после старта Гран-при Японии и прокомментировал итоговый шестой результат.
Чемпионат 04:00