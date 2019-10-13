Политика

Газета.RuГазета.RuПосла Турции вызвали в МИД Украины из-за визита Поклонской и Бальбека

МИД Украины вызвал к себе посла Турции в Киеве из-за визита в Анкару депутатов Госдумы Натальи Поклонской и Руслана Бальбека. В ведомстве заявили, что встреча российских политиков из Крыма с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом беспокоит украинские власти.
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МИД Украины вызвал посла Турции из-за встречи депутатов Госдумы с Эрдоганом

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Российский политический деятель, юрист. Депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва, член комиссии ГД по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности с 5 октября 2016 года.
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