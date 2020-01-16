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Взгляд.руПослание Путина Федеральному собранию испугало Климкина
Бывший глава украинского МИД Павел Климкин заявил о «большой тревоге» из-за предложений, сделанных президентом России Владимиром Путиным в ходе обращения с посланием к Федеральному собранию.
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Послание Путина Федеральному собранию напугало экс-главу МИД Украины Климкина
Московский Комсомолецвчера в 17:20
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