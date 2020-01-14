Общество

Lenta.ruLenta.ruПослание Путина покажут на больших городских экранах

Послание президента Владимира Путина к Федеральному собранию будет показано на шести крупных городских экранах в Москве. Об этом принадлежащему Григорию Березкину РБК рассказал представитель рекламной компании LBL, которая владеет конструкциями.
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с чего всё началось

Послание Путина впервые покажут на здании Телеграфа и гостинице «Космос»

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, которое состоится в среду, 15 января, в 12:00 мск, впервые «информационно поддержат» с помощью крупнейших медиафасадов Москвы, рассказал РБК представитель рекламной компании LBL (владелец конструкций).
РБК11:54

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Послание Путина впервые покажут на здании Телеграфа и гостинице «Космос»

РБК11:54

Послание Владимира Путина покажут на экранах в центре Москвы

Вечерняя Москва13:40

Ежегодное послание Владимира Путина Федеральному собранию завтра будут показывать на фасадах зданий

Эхо Москвы13:32

Послание Путина покажут на больших городских экранах

Lenta.ru13:12

Послание Путина покажут на фасадах домов в Москве

Московский Комсомолец13:07

Послание Путина покажут на шести фасадах Москвы

Телеканал 360°13:25

Послание Путина впервые покажут на рекламных фасадах в Москве

Ведомости13:37
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Политика

Около 500 тысяч украинцев получили гражданство России в 2019 году

В 2019 году около 500 тыс. украинцев получили российское гражданство.
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В обреченном на ликвидацию роддоме в Армении медики работают бесплатно

Медики в роддоме села Ачаджур в Армении, приговоренном к закрытию, принимают роды, не надеясь получить зарплату.
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Армия и оружие

В Астраханской области прошли первые стрельбы из ЗРК С-350 «Витязь»

В Астраханской области прошли первые стрельбы из зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-350 «Витязь».
РБК 11:24
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Минск начал поиск замены российской нефти на Украине и в Польше

3 января Россия приостановила поставки в Белоруссию, но уже 4 января Минск сообщил, что российская нефть вновь начала поступать в страну.
РБК 07:18
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Экипаж Каргинова выиграл девятый этап «Дакара»

Экипаж команды «КамАЗ-Мастер» под управлением Андрея Каргинова выиграл девятый этап ралли-рейда «Дакара-2020».
Metaratings 09:21
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Решение евротройки запустить механизм разрешения споров по СВПД вызывает у России глубокое разочарование и серьёзную озабоченность, Москва не видит оснований для такого шага.
RT на русском 11:52
Общество

В работе соцсети «ВКонтакте» произошел сбой

Российские пользователи «ВКонтакте» сообщают о сбоях в работе социальной сети.
BFM.ru 09:52
Общество

В Ульяновске учительницу потребовали уволить за покупку нижнего белья

Известия 10:48
Энергетика

Минэнерго США повысило прогнозы по добыче нефти в стране

Управление энергетической информации Минэнерго США повысило прогноз нефти марки Brent до $64,83 на 2020 год и до $67,53 на 2021 год.
RT на русском 12:40
Происшествия

В Испании прогремел взрыв на нефтехимическом заводе

Мощный взрыв прогремел на нефтехимическом заводе в провинции Таррагона (автономное сообщество Каталония) в Испании, сообщила служба гражданской защиты женералитета.
РИА Новости 13:31
Экономика

Минфин внесет в правительство законопроект о новых пенсиях

Минфин планирует в марте внести в правительство законопроект о создании новой накопительной пенсионной системы (гарантированный пенсионный план, ГПП).
Российская газета 11:18
Кино

В Сети появился новый трейлер фильма «Черная Вдова»

Студия Marvel Studios представила новый трейлер фильма "Черная Вдова". Главную роль в картине исполнила Скарлетт Йоханссон.
Москва 24 11:32
Происшествия

Полиция раскрыла тайных дарителей денег из английской деревни

Lenta.ru 07:23
Экономика

Минтруд: рост зарплат по итогам 2020 года составит 2,3%

В целом в 2020 году по стране рост заработных плат действительно может составить около 2,3-2,5%, однако даже при низкой инфляции (в 2020 году ее прогнозируют в районе 3%) это не такая большая величина, чтобы сказаться на доходах россиян, резюмирует Павел Сигал, первый вице президент "Опоры России".
Газета.Ru 08:36
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Джонсон выступил против референдума о независимости Шотландии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил против проведения референдума о независимости Шотландии.
RT на русском 07:19
Политика

В Иране задержали разместившего видео о попадании ракеты в Boeing

Бойцы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) задержали мужчину, который выложил в сеть видеозапись, на которой, предположительно, видно, как ракета попадает в украинский Boeing в районе Тегерана.
РБК 13:50
Общество

ВЦИОМ: Треть россиян устала от новогодних каникул

Каждый третий россиянин (33 процента опрошенных) сообщил, что устал от длительных новогодних каникул, которые продолжались с 1 по 8 января.
Российская газета 08:28
Общество

Кудрин считает отмену НДФЛ не лучшим способом борьбы с бедностью

Бороться с бедностью лучше не отменой подоходного налога, а выплатами субсидий, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
Газета.Ru 12:44
Здоровье

В Китае умерла студентка, пять лет питавшаяся рисом и чили

Китайская студентка, на протяжении пяти лет питавшаяся только рисом и маринованными перцами чили, скончалась от истощения, сообщило издание South China Morning Post.
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Происшествия

РБК: в Москве задержан бывший директор центра ядерной медицины

Обновлено в 17:31 Бывшего исполняющего обязанности директора Федерального центра по проектированию и развитию объектов ядерной медицины (ФЦПиРОЯМ) Олега Козина задержали по подозрению в создании организованной преступной группировки.
BFM.ru 06:33
Общество

Минюст прокомментировал решение ЕСПЧ по «второму делу» ЮКОСа

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) согласился с доводами Министерства юстиции России об отсутствии политических мотивов во втором уголовном деле в отношении экс-главы компании ЮКОС Михаила Ходорковского и бывшего руководителя финансового объединения "Менатеп" Платона Лебедева.
ТАСС 05:40
Общество

Елизавета II одобрила решение принца Гарри начать независимую жизнь

Королева Великобритании Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги, актрисы Меган Маркл, отказаться от привилегий правящей фамилии.
Gazeta.SPb вчера в 13:53
Авто

Производство Kia Seltos началось в России

В Калининграде на заводе «Автотор» началось производство нового кроссовера Kia Seltos, который будет сходить с конвейера в нескольких версиях.
За рулем 01:03
Космос

Россия введёт в строй лунный лазерный дальномер в 2024 году

Лунный лазерный дальномер в окончательной конфигурации будет введён в строй в Алтайском крае в 2024 году.
3DNews 05:23
Происшествия

Фанату «Зенита» заменили срок за драку с бойцом ОМОНа на условный

На апелляцию петербургский клуб предоставил Данилову адвоката. По итогам апелляционного слушания суд заменил реальный срок на условный.
Московский Комсомолец 13:09
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Джаред Лето превращается в вампира в трейлере «Морбиуса»

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76-летний петербуржец заявил о том, что его ударил врач скорой помощи

В ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области начали проводить проверку по заявлению 76-летнего пенсионера, который утверждает, что его ударил медик скорой помощи.
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Сестра Бузовой закрыла салон красоты в Москве

Сестра телеведущей и певицы Ольги Бузовой закрывал салона красоты Buna Beauty Bar в Москве.
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В Кизляре несколько десятков человек отравились водой

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Ромашковый чай назван полезным людям с диабетом

Как сообщает ToDay News Ufa, мы говорим о ромашковом чае. Издревле, этот напиток известен сахаропонижающими свойствами.
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