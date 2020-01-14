Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, которое состоится в среду, 15 января, в 12:00 мск, впервые «информационно поддержат» с помощью крупнейших медиафасадов Москвы, рассказал РБК представитель рекламной компании LBL (владелец конструкций).

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Послание президента Владимира Путина к Федеральному собранию будет показано на шести крупных городских экранах в Москве. Об этом принадлежащему Григорию Березкину РБК рассказал представитель рекламной компании LBL, которая владеет конструкциями.

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