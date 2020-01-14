Общество
Lenta.ruПослание Путина покажут на больших городских экранах
Послание президента Владимира Путина к Федеральному собранию будет показано на шести крупных городских экранах в Москве. Об этом принадлежащему Григорию Березкину РБК рассказал представитель рекламной компании LBL, которая владеет конструкциями.
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с чего всё началось
Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, которое состоится в среду, 15 января, в 12:00 мск, впервые «информационно поддержат» с помощью крупнейших медиафасадов Москвы, рассказал РБК представитель рекламной компании LBL (владелец конструкций).РБК11:54
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Экономика
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Политика
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Бойцы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) задержали мужчину, который выложил в сеть видеозапись, на которой, предположительно, видно, как ракета попадает в украинский Boeing в районе Тегерана.
Общество
ВЦИОМ: Треть россиян устала от новогодних каникул
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Общество
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Общество
Елизавета II одобрила решение принца Гарри начать независимую жизнь
Королева Великобритании Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги, актрисы Меган Маркл, отказаться от привилегий правящей фамилии.
Авто
Производство Kia Seltos началось в России
В Калининграде на заводе «Автотор» началось производство нового кроссовера Kia Seltos, который будет сходить с конвейера в нескольких версиях.
Космос
Россия введёт в строй лунный лазерный дальномер в 2024 году
Лунный лазерный дальномер в окончательной конфигурации будет введён в строй в Алтайском крае в 2024 году.
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В ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области начали проводить проверку по заявлению 76-летнего пенсионера, который утверждает, что его ударил медик скорой помощи.
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В Кизляре несколько десятков человек отравились водой
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Как сообщает ToDay News Ufa, мы говорим о ромашковом чае. Издревле, этот напиток известен сахаропонижающими свойствами.