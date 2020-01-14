Общество

Lenta.ruLenta.ruПослание Путина покажут на больших городских экранах

Послание президента Владимира Путина к Федеральному собранию будет показано на шести крупных городских экранах в Москве. Об этом принадлежащему Григорию Березкину РБК рассказал представитель рекламной компании LBL, которая владеет конструкциями.
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с чего всё началось

Послание Путина впервые покажут на здании Телеграфа и гостинице «Космос»

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, которое состоится в среду, 15 января, в 12:00 мск, впервые «информационно поддержат» с помощью крупнейших медиафасадов Москвы, рассказал РБК представитель рекламной компании LBL (владелец конструкций).
РБК11:54

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РБК: послание Путина парламенту покажут на фасадах московских зданий

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Послание Путина можно будет посмотреть в Москве на рекламных фасадах

Московский Комсомолец15:44

Послание Путина впервые покажут на здании Телеграфа и гостинице «Космос»

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Послание Путина покажут на больших городских экранах

Lenta.ru13:12

Послание Путина Федеральному собранию покажут на крупнейших медиафасадах Москвы

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Президент России Владимир Путин сегодня выступит с посланием к Федеральному собранию

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