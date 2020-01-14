Общество

Газета.RuГазета.RuПослание Путина покажут на уличных экранах в столице

Отмечается, что для "информационной поддержки" послания будут использованы экраны, которые расположены на фасаде Центрального телеграфа, гостиницы "Космос", дома № 28 на Новом Арбате, а также здании "Дома книги", кинотеатра "Октябрь" и ТЦ "Ереван-Плаза".
Читать в источнике
Комментировать563
с чего всё началось

Послание Путина впервые покажут на здании Телеграфа и гостинице «Космос»

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, которое состоится в среду, 15 января, в 12:00 мск, впервые «информационно поддержат» с помощью крупнейших медиафасадов Москвы, рассказал РБК представитель рекламной компании LBL (владелец конструкций).
РБКвчера в 11:54

Подробнее о событии

Президент Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному Собранию

Эхо Москвы00:00

РБК: послание Путина парламенту покажут на фасадах московских зданий

ТАССвчера в 15:52

ОНФ организует просмотр послания президента Федеральному собранию по всей стране и даже в космосе

Общероссийский Народный Фронтвчера в 06:02

Послание Владимира Путина покажут на экранах в центре Москвы

Вечерняя Москвавчера в 13:40

Послание Путина впервые покажут на здании Телеграфа и гостинице «Космос»

РБКвчера в 11:54

ОНФ сделает всё, чтобы послание Путина Федеральному собранию увидел каждый

News.ruвчера в 06:59

Послание Путина можно будет посмотреть в Москве на рекламных фасадах

Московский Комсомолецвчера в 15:44
Показать все источники
Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 00:40, Ашберн
Политика

NYT показала видео возможного попадания двух ракет в Boeing в Иране

РИА Новости вчера в 23:24
Экономика

Топилин рассказал о росте реальной зарплаты россиян в 2020 году

Минэкономразвития спрогнозировало рост реальной заработной платы россиян в 2020 году.
Известия вчера в 03:44
Хоккей

Овечкин поднялся в списке лучших снайперов в истории НХЛ

Российский нападающий американского хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вошел в список лучших игроков по количеству забитых шайб в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Вечерняя Москва вчера в 00:17
Общество

Жириновский предложил простить долги россиян по кредитам

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский отметил необходимость ликвидации в России микрофинансовых организаций и коллекторских агентств.
Газета.Ru вчера в 23:58
Общество

Минфин согласился на появление в России частных судебных приставов

Российские власти проработают внедрение института частных судебных приставов, которые смогут заниматься взысканиями долгов в пользу бизнеса.
РБК вчера в 16:00
Происшествия

Экс-полковник МВД Захарченко устроил драку в колонии

BFM.ru вчера в 08:40
Общество

Российским семьям предлагают выгодную ипотеку с маткапиталом

Уточняется, что если документ будет принят, то процесс рефинансирования ипoтечных кредитов, в том числе с испoльзованием средств маткапитала, значительно упростится.
Primpress.ru вчера в 20:10
Общество

Аналитики подсчитали среднюю зарплату в России за 2019 год

Средняя зарплата в России в 2019 году составила почти 37,9 тыс. рублей и выросла на 6% по сравнению с 2018-м.
Известия вчера в 00:00
Происшествия

В США 60 человек пострадали после сброса авиатоплива на школы

РИА Новости вчера в 20:59
Хоккей

Гол Кучерова помог «Тампе» обыграть «Лос-Анджелес»

Спорт-Экспресс вчера в 22:06
Происшествия

Две квартиры пострадали при взрыве газа в жилом доме в Уфе

При взрыве бытового газа в многоквартирном двухэтажном жилом доме в Уфе повреждения получили две квартиры.
RT на русском вчера в 23:24
Шоу-бизнес

Актёр Олег Меньшиков рассказал, как остался без детей

Сам актёр признаётся, что не представляет без супруги свою жизнь.
News.ru вчера в 16:27
Кино

Создатели фильма «Дау» подадут в суд на Министерство культуры

Создатели фильма «Дау» подадут в суд на Министерство культуры после повторного отказа выдать прокатное удостоверение четырем частям проекта.
Афиша Daily вчера в 13:40
Армия и оружие

По военной базе США в Ираке нанесли ракетный удар

Lenta.ru вчера в 15:42
Происшествия

Пожар на мебельной фабрике ночью произошел в Дятькове

Городской телеканал (Брянск) вчера в 22:03
Экономика

SCMP раскрыла детали торговой сделки Китая и США

Планируется, что торговое соглашение Китай и США подпишут 15 января в Вашингтоне.
Газета.Ru вчера в 02:43
Политика

Лавров рассказал о поэтапном отказе российской экономики от доллара

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва продолжает проводить линию по отказу от расчетов в долларах США.
Известия 00:04
Общество

ВЦИОМ: Треть россиян устала от новогодних каникул

Каждый третий россиянин (33 процента опрошенных) сообщил, что устал от длительных новогодних каникул, которые продолжались с 1 по 8 января.
Российская газета вчера в 08:28
Политика

Соловьев прокомментировал литовскую идею отметить день взятия Москвы

Телеведущий Владимир Соловьев выразил мнение насчет призыва депутата литовского сейма Арвидаса Анушаускаса отмечать в Польше и Литве день взятия Москвы в 1610 году.
Газета.Ru вчера в 22:33
Происшествия

Семь человек пострадали в ДТП с маршруткой в Тюмени

Число пострадавших при столкновении маршрутки и легкового автомобиля в Тюмени увеличилось с шести до семи.
ТАСС 00:35
Экономика

РБК: Козак поручил проверить сделки по утилизации вагонов

Зампред правительства Дмитрий Козак поручил Минпромторгу, Минэкономики и ФАС проверить несколько сделок между РЖД и ООО "Транслом" на утилизацию вагонов общей стоимостью около 110 млн руб. Поручение датировано 27 декабря, о результатах проверки будет доложено до 10 февраля, сообщает РБК со ссылкой на поручение господина Козака.
Коммерсантъ вчера в 22:07
Технологии

Приложение Android Auto из Google Play загрузили более 100 млн раз

Специалисты уверены, что популярность приложения будет только расти, так как практически все новые автомобили на борту имеют мультимедийную систему с поддержкой интерфейса Android Auto.
Astera вчера в 06:53
Здоровье

На Украине три человека скончались от вирусной пневмонии

Как сообщил представитель Народной милиции ДНР, за две недели, в период новогодних праздников, восемь боевиков ВСУ, находившихся в зоне проведения карательной операции против Донбасса, скончались от пневмонии.
REGNUM вчера в 04:27
Общество

В Ульяновске учительницу потребовали уволить за покупку бюстгальтеров

Газета.Ru вчера в 13:46
Политика

Зеленский обсудил с Трюдо авиакатастрофу в Иране

Лидер Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады провели телефонный диалог, в ходе которого обсудили крушение украинского лайнера в Иране.
Национальная служба новостей вчера в 16:22
Происшествия

СК завел дело об убийстве после смерти ребенка от ранения на Урале

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после смерти семилетнего мальчика, который получил ранение в голову и спустя полгода скончался, не приходя в сознание.
Российская газета вчера в 04:05
Игры

Вышел новый трейлер Resident Evil 3

В официальном канале опубликовали новый трейлер.
КМВ Новости вчера в 12:51
Политика

Путин огласит ежегодное послание Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин в среду огласит послание Федеральному собранию, в ходе которого глава государства традиционно излагает свою оценку положения дел в стране и видение основных задач на перспективу.
ТАСС вчера в 16:01
Политика

Путин оценил обещание Меркель помочь достроить «Северный поток-2»

Проблемы вокруг «Северного потока – 2», возникшие после введения в декабре прошлого года американских санкций, стали, напомним, одной из тем прошедших 11 января в Москве переговоров президента РФ Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель.
Свободная Пресса 13 января в 00:12
Происшествия

В ДТП с электроопорой в Улан-Удэ погиб человек

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия Как сообщал "Байкал-Daily", сегодня утром возле остановки "Русский драматический театр" в Улан-Удэ произошло ДТП.
Байкал-Daily вчера в 19:15
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное