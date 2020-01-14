Общество
Газета.RuПослание Путина покажут на уличных экранах в столице
Отмечается, что для "информационной поддержки" послания будут использованы экраны, которые расположены на фасаде Центрального телеграфа, гостиницы "Космос", дома № 28 на Новом Арбате, а также здании "Дома книги", кинотеатра "Октябрь" и ТЦ "Ереван-Плаза".
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с чего всё началось
Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, которое состоится в среду, 15 января, в 12:00 мск, впервые «информационно поддержат» с помощью крупнейших медиафасадов Москвы, рассказал РБК представитель рекламной компании LBL (владелец конструкций).РБКвчера в 11:54
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ОНФ организует просмотр послания президента Федеральному собранию по всей стране и даже в космосе
Общероссийский Народный Фронтвчера в 06:02
Послание Путина можно будет посмотреть в Москве на рекламных фасадах
Московский Комсомолецвчера в 15:44
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