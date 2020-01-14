Общество
Газета.RuПослание Путина покажут на уличных экранах в столице
Отмечается, что для "информационной поддержки" послания будут использованы экраны, которые расположены на фасаде Центрального телеграфа, гостиницы "Космос", дома № 28 на Новом Арбате, а также здании "Дома книги", кинотеатра "Октябрь" и ТЦ "Ереван-Плаза".
Читать в источнике
Оценить443
с чего всё началось
Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, которое состоится в среду, 15 января, в 12:00 мск, впервые «информационно поддержат» с помощью крупнейших медиафасадов Москвы, рассказал РБК представитель рекламной компании LBL (владелец конструкций).РБК11:54
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 21:36, Ашберн
Шоу-бизнес
Алла Пугачева поздравила подписчиков в соцсети со старым Новым годом
Игры
Вышел новый трейлер ремейка Resident Evil 3
Появился новый трейлер ремейка игры Resident Evil 3. В этот раз в ролике показан главный антагонист Немезис.
Происшествия
При сбросе авиатоплива под Лос-Анджелесом пострадали более 40 человек
Политика
Спикер парламента Ливии сообщил о завершении перемирия с ПНС
13 января в Москве прошли переговоры между главами Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифом Хафтаром и Правительства национального согласия (ПНС) Фаизом Сарраджом.
Кино
Стали известны номинанты на премию «Золотая малина»
Организаторы премии «Золотая малина», которую вручают за худшие работы в области кинематографа, назвали претендентов на награду за 2019 год.
Происшествия
В Германии прошла спецоперация против «лиц чеченского происхождения»
Исламисты "чеченского происхождения" оказались в фокусе полицейской спецоперации, которая прошла во вторник утром в четырех федеральных землях Германии, говорится в заявлении берлинской прокуратуры.
Политика
Синоптик прокомментировал слова депутата о климатическом оружии США
Высказывания депутата Госдумы Алексея Журавлева, который заявил, что причина аномально высокой для зимы температуры в России кроется в применении климатического оружия США, стоит воспринимать с иронией.
Футбол
Березуцкий: «Слуцкий звал в „Рубин“. И всё ещё может быть»
Бывший футболист сборной России Василий Березуцкий, который ещё осенью минувшего года работал в тренерском штабе Слуцкого в "Витессе", признался, что мог снова воссоединиться с экс-наставником ЦСКА, отправившись следом за ним в Казань, однако на данный момент ответил отказом.
Общество
Меган Маркл не допустили до совещания с Елизаветой II
Герцогиня Сассекская Меган Маркл не принимала участие в прошедшей накануне встрече королевы Елизаветы II, принца Чарльза и принцев Уильяма и Гарри в Сандрингемском дворце.
Авто
Koenigsegg занимается концепт-каром Mission 500 для рекорда скорости
В рамках Женевского автосалона в 2020 году Koenigsegg собирается показать прототип Mission 500.
Кино
Фёдор Добронравов рассказал, когда выйдет новый сезон сериала «Сваты»
Актёр российского сериала «Сваты» Фёдор Добронравов рассказал, когда состоится премьера седьмого сезона телешоу.
Политика
СМИ назвали «главную интригу» послания Путина к Федеральному Собранию
В общей сложности на оглашение обращения президента России к Федеральному Собранию приглашены 1,3 тысячи человек.
Экономика
Оценены шансы Белоруссии заменить российскую нефть
Экономически обоснованной альтернативы российской нефти для Белоруссии не существует.
Происшествия
В ДТП с электроопорой в Улан-Удэ погиб человек
Общество
СКР назвал грабеж мотивом убийства российских журналистов в ЦАР
Авто
«Волгу» ГАЗ-3102 продают в Сети за 5 млн рублей
В Тольятти выставили на продажу еще одну «капсулу времени» – новую ГАЗ-3102 «Волгу», которая никогда не ставилась на учет.
Общество
В работе соцсети «ВКонтакте» произошел сбой
Российские пользователи «ВКонтакте» сообщают о сбоях в работе социальной сети.
Экономика
Топилин рассказал о росте реальной зарплаты россиян в 2020 году
Минэкономразвития спрогнозировало рост реальной заработной платы россиян в 2020 году.
Общество
Макаревич назвал мразями критиков Горбачева
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич назвал «мразями» тех, кто недооценивает работу Михаила Горбачева на посту президента Советского Союза.
Экономика
Бывший глава «МДМ-банка» стал гендиректором ЗабТЭК
Правительство Забайкальского края, владеющее контрольным пакетом акций Забайкальской топливно-энергетической компании (ЗабТЭК), избрало новым генеральным директором предприятия Алексея Минайкина, который раньше руководил «МДМ-банком», сообщается 15 января на официальном портале региона.
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк выписали из клиники
Согласно распространенной некоторыми российскими СМИ информации, известную борющуюся в последнее время с раком головного мозга 48-летнюю актрису Анастасию Заворотнюк выписали из клиники после пяти месяцев лечения и отправили домой.
Экономика
Счетная палата: рост грузопотока по СМП может не состояться в срок
Планы правительства России по увеличению грузопотока по Северному морскому пути (СМП) до 80 млн тонн к 2024 году могут быть не выполнены в срок.
Хоккей
Панарин набрал пять очков в нью-йоркском дерби
Баскетбол
ЦСКА победил «Реал» в матче Евролиги
В Москве прошел суперматч Евролиги, в котором ЦСКА встречался с мадридским "Реал".
Общество
Boeing агрессивно отреагировал на просьбу об обучении пилотов Lion Air
Сотрудники корпорации Boeing во внутренней переписке назвали идиотами представителей авиакомпании Lion Air, которые обратились к ним с просьбой переобучить пилотов под управление новым самолетом 737 MAX.
Авто
Renault Duster получил новую двутопливную версию
Французская компания Renault в Брюсселе провела презентацию новой модификации бюджетного кроссовера Duster.
Авто
В России снизились продажи новых автомобилей
Продажи легковых автомобилей в России в 2019 году упали на 2,3% по сравнению с 2018 годом — до 1,76 млн штук.