Общество

Газета.RuГазета.RuПослание Путина покажут на уличных экранах в столице

Отмечается, что для "информационной поддержки" послания будут использованы экраны, которые расположены на фасаде Центрального телеграфа, гостиницы "Космос", дома № 28 на Новом Арбате, а также здании "Дома книги", кинотеатра "Октябрь" и ТЦ "Ереван-Плаза".
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с чего всё началось

Послание Путина впервые покажут на здании Телеграфа и гостинице «Космос»

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, которое состоится в среду, 15 января, в 12:00 мск, впервые «информационно поддержат» с помощью крупнейших медиафасадов Москвы, рассказал РБК представитель рекламной компании LBL (владелец конструкций).
РБК11:54

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РБК: послание Путина парламенту покажут на фасадах московских зданий

ТАСС15:52

Послание Путина можно будет посмотреть в Москве на рекламных фасадах

Московский Комсомолец15:44

Послание Путина впервые покажут на здании Телеграфа и гостинице «Космос»

РБК11:54

Послание Владимира Путина покажут на экранах в центре Москвы

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Послание Путина покажут на больших городских экранах

Lenta.ru13:12

Послание Путина Федеральному собранию покажут на крупнейших медиафасадах Москвы

Дождь13:57

Президент России Владимир Путин сегодня выступит с посланием к Федеральному собранию

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