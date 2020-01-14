Общество

Газета.RuГазета.RuПослание Путина покажут на уличных экранах в столице

Отмечается, что для "информационной поддержки" послания будут использованы экраны, которые расположены на фасаде Центрального телеграфа, гостиницы "Космос", дома № 28 на Новом Арбате, а также здании "Дома книги", кинотеатра "Октябрь" и ТЦ "Ереван-Плаза".
Читать в источнике
Комментировать549
с чего всё началось

Послание Путина впервые покажут на здании Телеграфа и гостинице «Космос»

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, которое состоится в среду, 15 января, в 12:00 мск, впервые «информационно поддержат» с помощью крупнейших медиафасадов Москвы, рассказал РБК представитель рекламной компании LBL (владелец конструкций).
РБК11:54

Подробнее о событии

Президент Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному Собранию

Эхо Москвы21:07

РБК: послание Путина парламенту покажут на фасадах московских зданий

ТАСС15:52

Послание Путина впервые покажут на здании Телеграфа и гостинице «Космос»

РБК11:54

Послание Путина можно будет посмотреть в Москве на рекламных фасадах

Московский Комсомолец15:44

Послание Путина покажут на больших городских экранах

Lenta.ru13:12

Послание Путина Федеральному собранию покажут на крупнейших медиафасадах Москвы

Дождь13:57

Главные анонсы 15 января

Коммерсантъ16:01
Показать все источники
Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 23:10, Ашберн
Общество

Аналитики подсчитали среднюю зарплату в России за 2019 год

Средняя зарплата в России в 2019 году составила почти 37,9 тыс. рублей и выросла на 6% по сравнению с 2018-м.
Известия 00:00
Армия и оружие

По военной базе США в Ираке нанесли ракетный удар

Lenta.ru 15:42
Автоспорт

Каргинов на три минуты опередил Вязовича на девятом этапе «Дакара»

Лидер команды МАЗ Сергей Вязович шел близко к россиянину и стал вторым, уступив три минуты.
Motorsport.com Россия 09:21
Происшествия

В Германии прошли обыски у заподозренных в терроризме чеченцев

В нескольких федеральных землях Германии прошли полицейские обыски, направленные против «чеченцев из исламистской среды», сообщила на своей странице в Twitter прокуратура Берлина.
РБК 07:01
Происшествия

Школьница умерла от пневмонии во Владивостоке

Министерство здравоохранения Приморья начало проверку по факту смерти учащейся начальных классов одной из школ Владивостока.
Владивосток-Новости 22:14
Общество

Кудрин назвал эффективный способ борьбы с бедностью

"Субсидия целенаправленная была бы более весомой для борьбы с бедностью, чем освобождение от налогов", — считает глава Счетной палаты.
РИА Новости 11:06
Общество

ВЦИОМ: Треть россиян устала от новогодних каникул

Каждый третий россиянин (33 процента опрошенных) сообщил, что устал от длительных новогодних каникул, которые продолжались с 1 по 8 января.
Российская газета 08:28
Шоу-бизнес

Экс-супруг Орбакайте женился на 18-летней модели из Чечни

Пара отметила свадьбу еще в прошлом году 51-летний российский бизнесмен Руслан Байсаров решился на очередной брак.
WomanHit.ru вчера в 06:03
Происшествия

Более 20 человек пострадали при сбросе топлива в Лос-Анджелесе

Российская газета 17:51
Космос

ESA опубликовало уникальное изображение северного полюса Марса

Ученые отмечают: летом северный полюс Марса покрыт толстым слоем водяного льда, а температура иногда опускается до -125 градусов.
Портал Поиск 08:52
Армия и оружие

Израиль атаковал военный аэродром в сирийском Хомсе — SANA

Ракетный удар по военному аэродрому в провинции Хомс в Сирии наносили израильские ВВС, сообщает агентство SANA.
REGNUM 17:14
Футбол

Прядкина допросили по делу о договорном матче

Главу российской Премьер-Лиги Сергея Прядкина сегодня допросили в следственном департаменте МВД.Допрос провели в рамках расследования первого в России уголовного дела о договорном матче.
Soccer.ru 15:31
Игры

Epic Games Store рассказал о судьбе программы бесплатной раздачи игр

Компания подтвердила, что в текущем году она продолжит реализовывать свою программу еженедельной бесплатной раздачи игр.
REGNUM 11:00
Общество

Российским семьям предлагают выгодную ипотеку с маткапиталом

Уточняется, что если документ будет принят, то процесс рефинансирования ипoтечных кредитов, в том числе с испoльзованием средств маткапитала, значительно упростится.
Primpress.ru 20:10
Кино

Объявлен актёрский состав сериала Amazon «Властелин колец»

Компания Amazon опубликовала информацию об актёрском составе предстоящего сериала «Властелин колец», которую так долго ждали поклонники фэнтезийной вселенной Джона Толкина.
REGNUM 17:35
Технологии

Гравитационную систему навигации для военной техники создают в России

В России создают гравитационную систему для военной техники. Она будет независима от спутниковой системы навигации.
Российская газета 03:57
Общество

В Ульяновске учительницу потребовали уволить за покупку бюстгальтеров

Газета.Ru 13:46
Армия и оружие

Российский спецназ в 2020 году получит «летающий танк»

В 2020 году российский спецназ получит на вооружение боевой вертолет с индексом Ми-8АМТШ-ВН.
Известия 18:32
Происшествия

В жилом доме в Уфе взорвался газ, пострадали три человека

В Уфе произошел взрыв газа в жилом доме. По данным МЧС, пострадали три человека.
Вести.Ru 22:42
Политика

Синоптик прокомментировал мнение депутата о климатическом оружии США

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в интервью РБК назвал бредом слова депутата Госдумы Алексея Журавлева о "климатическом оружии" Соединенных Штатов.
РИА Новости 17:23
Технологии

В России предложили новый способ борьбы с телефонными мошенниками

Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ) предложила ФАС внедрить в России систему борьбы со спамом и телефонными мошенниками.
RT на русском 22:29
Армия и оружие

Перемирие в Донбассе не состоялось. Ждем следующего. Вечный Минск

Если верить отчету ОБСЕ, в начале 2020 года количество нарушений огня снизилось, в сравнении с декабрем, более чем в два раза, но перемирием это не назовешь.
REGNUM 05:22
Шоу-бизнес

Отец Меган Маркл выразил готовность дать показания против нее в суде

REGNUM 19:32
Армия и оружие

В Индии заявили об отсталости двигателей Су-57

Lenta.ru 06:48
Футбол

Кике Сетьен сменил Вальверде на посту главного тренера «Барселоны»

РИА Новости вчера в 17:21
Армия и оружие

Российский Ми-35М отогнал курдов от патруля в Сирии

Вертолет Ми-35М Воздушно-космических сил России отогнал сторонников Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Сирии, пытавшихся забросать камнями российско-турецкий патруль возле города Кобани, населенного преимущественно курдами.
Lenta.ru 07:53
Происшествия

Пассажирка поезда Симферополь — Москва выбросила из купе грудную дочь

Сотрудники полиции Новороссийска сняли с пассажирского поезда женщину, которая выбросила из купе свою грудную дочь.
РБК 07:45
Общество

Эксперты: 65% красноярцев не устраивает их зарплата

Специалисты компании HeadHunter опросили соискателей на предмет, готовы ли они обсуждать уровень заработной платы с руководством, и выяснили, представители каких профессий больше всего недовольны своей зарплатой.
КП - Красноярск 23:00
Общество

В России многие профессии станут невостребованными, заявили в Госдуме

В России многие профессии станут невостребованными в будущем, заявил председатель комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT.
РИА Новости 16:22
Финансы

Московская биржа открылась ростом

Следует из данных Московской биржи.
Взгляд.ру вчера в 02:12
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное