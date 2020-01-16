Политика
REGNUMПослание Путина вызвало тревогу у бывшего главы МИД Украины
Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию вызвало беспокойство у бывшего главы МИД Украины Павла Климкина. Об этом украинский политик написал на своей странице в Facebook. Экс-министр считает, что Путин намерен оставаться центром принятия решений в политической системе РФ.
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Послание Путина Федеральному собранию напугало экс-главу МИД Украины Климкина
Московский Комсомолец17:20
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