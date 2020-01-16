Политика

REGNUMREGNUMПослание Путина вызвало тревогу у бывшего главы МИД Украины

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию вызвало беспокойство у бывшего главы МИД Украины Павла Климкина. Об этом украинский политик написал на своей странице в Facebook. Экс-министр считает, что Путин намерен оставаться центром принятия решений в политической системе РФ.
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Климкина встревожило послание Путина Федеральному собранию

Телеканал 360°20:24

Климкина напугало послание Путина Федеральному собранию

Комсомольская правда18:47

Климкин выразил беспокойство из-за послания Путина Федеральному собранию

РБК19:14

Климкин испугался после послания Путина Федеральному собранию

Известия20:01

Послание Путина Федеральному собранию вызвало тревогу у Климкина

Lenta.ru18:40

Послание Путина Федеральному собранию напугало экс-главу МИД Украины Климкина

Московский Комсомолец17:20

Климкин испугался из-за послания Путина Федеральному собранию

РИА Новости16:58
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Общество

Михалков ответил на предложение Жириновского поменять гимн России

Режиссер Никита Михалков ответил на предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского поменять гимн России. Его слова передает РИА Новости.
Lenta.ru 21:45
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Гидрометцентр прогнозирует похолодание в России в феврале

Температура воздуха в России в феврале, скорее всего, будет заметно ниже январской, сообщил РИА Новости и.о. главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
BFM.ru 20:46
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Вассерман объяснил отставку кабмина

Отставка же кабинета Дмитрия Медведева случилась по двум причинам, заявил Вассерман в интервью Федеральному агентству новостей.
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Рост ВВП Германии в 2019 году замедлился до 6-летнего минимума

Расходы на строительство в прошлом году резко выросли - на 3,8%, тогда как рост инвестиций в оборудование замедлился - до 0,4% с 4,4% в 2018 году.
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Отставка стала для Медведева неожиданной: «Не знал до последнего»

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Московский Комсомолец 13:56
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Путин предложил ввести выплаты на детей в возрасте с 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил ввести ежемесячные выплаты на детей с трех до семи лет для семей с низким доходом.
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Владимир Путин предложил изменить Конституцию

Президент с сокращенными полномочиями В рамках поправок в Конституцию Владимир Путин предложил дать Госдуме полномочия утверждать, а не просто согласовывать кандидатуру премьера, а затем, по представлению последнего, всех вице-премьеров и министров.
РБК 11:48
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Разведчик рассказал о первом общем бое советских и польских партизан

РИА Новости 21:40
Политика

Польский профессор рассказала об истоках ненависти к России

Разьны пишет, что польские атлантисты в ущерб собственной стране решили претворять в жизнь глобальные интересы трансатлантических игроков.
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Неймар тайно встречается с русской моделью

Бразильский нападающий Неймар пошел по стопам Джонни Деппа и закрутил тайный роман с русской Instagram-моделью.
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В Чите военнослужащего подозревают в убийстве двух человек

Оперативники в Чите задержали мужчину, который, по предварительным данным, является военнослужащим, его подозревают в убийстве двух человек во время совместного распития спиртного.
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Пелагея прокомментировала развод с Телегиным

Певица Пелагея, в конце декабря объявившая о разводе с супругом, хоккеистом сборной России Иваном Телегиным, рассказала о расставании.
РИА Новости 12 января в 17:02
Политика

В США отреагировали на послание Путина

Крупные американские СМИ отреагировали на послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, в котором глава государства, в частности, анонсировал внесение поправок в Конституцию.
Lenta.ru 14:20
Политика

Кудрин предложил пересмотреть основания для отставки премьер-министра

Изменяя Конституцию РФ, необходимо строго определить основания, на которых президент имеет право снять председателя правительства с должности.
URA.Ru 21:22
Происшествия

Ситуация у российского посольства в Бейруте остается напряженной

Обстановка на улице Корниш эль-Мазраа рядом с посольством России в Бейруте остается напряженной после столкновений полиции и демонстрантов, передает корреспондент РИА Новости.
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Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда из Великобритании

Супруга принца Гарри Меган Маркл впервые появилась на публике после отказа четы от королевских привилегий.
РИА Новости 14:30
Политика

США и Китай подписали первую часть торговой сделки

Президент США Дональд Трамп и вице-премьера Китая Лю Хэ подписали в Вашингтоне первый пакет документов в рамках торгового соглашения.
РИА Новости 13:07
Общество

Два необитаемых острова полностью затопило в Индонезии

Индонезийские необитаемые острова Бетет и Гундул полностью оказались под водой после повышения уровня моря в результате глобального потепления.
Российская газета 21:30
Армия и оружие

Handelsblatt назвала проект российского авианосца ошеломительным

На авианосце, предположительно, смогут установить такое «новое сверхзвуковое чудо-оружие», как ракеты «Кинжал» и «Циркон».
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Политика

Путин поручил создать авиакомпанию для полетов на Дальний Восток

Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву до 31 января доложить об идеях по созданию авиакомпании с российскими самолетами для перевозок в Дальневосточном федеральном округе и в труднодоступных районах, говорится в сообщении на сайте Кремля.
РИА Новости 07:31
Финансы

Средняя ставка по вкладам в России опустилась ниже 6%

В первой декаде января средняя максимальная ставка по вкладам в России снизилась до 5,93%, вновь обновив десятилетний минимум, следует из данных Центробанка.
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Общество

Послание Путина покажут на уличных экранах в столице

Отмечается, что для "информационной поддержки" послания будут использованы экраны, которые расположены на фасаде Центрального телеграфа, гостиницы "Космос", дома № 28 на Новом Арбате, а также здании "Дома книги", кинотеатра "Октябрь" и ТЦ "Ереван-Плаза".
Газета.Ru вчера в 14:36
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк отметила день рождения дочери в клинике

Актриса Анастасия Заворотнюк из-за состояния здоровья отметила день рождения дочери в клинике.
URA.Ru 02:28
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Отец Меган Маркл решил дать против нее показания в суде

В октябре прошлого года британский таблоид Mail on Sunday опубликовал личное письмо Меган Маркл к своему отцу.
VSE42.RU вчера в 22:11
Кино

Роберт Паттинсон рассказал о тяжелых условиях на съемках «Маяка»

Исполнитель одной из главных ролей в картине Роберт Паттинсон в интервью "Газете.Ru" рассказал о съемочном процессе, работе с Уиллемом Дэфо и своем понимании главной идеи "Маяка".
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Происшествия

В результате пожара под Иркутском погибли двое детей

RT на русском 21:29
Здоровье

На Сахалине модернизируют медицинскую информационную систему

До конца января новые компоненты медицинской информационной системы будут протестированы на базе четырех медицинских учреждений — областного онкодиспансера, Сахалинской областной клинической больницы, городской поликлиники №4 Южно-Сахалинска и Корсаковской ЦРБ.
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Huawei P40 показан на качественном рендере

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СК прекратил преследование сына хоккеиста сборной по делу об убийстве

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Медведев готовил реформу политической системы

Премьер-министр Дмитрий Медведев в конце 2019 года собирался изменить политическую систему страны.
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