Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию вызвало беспокойство у бывшего главы МИД Украины Павла Климкина. Об этом украинский политик написал на своей странице в Facebook. Экс-министр считает, что Путин намерен оставаться центром принятия решений в политической системе РФ.

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