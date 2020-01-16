Политика

REGNUMREGNUMПослание Путина вызвало тревогу у бывшего главы МИД Украины

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию вызвало беспокойство у бывшего главы МИД Украины Павла Климкина. Об этом украинский политик написал на своей странице в Facebook. Экс-министр считает, что Путин намерен оставаться центром принятия решений в политической системе РФ.
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Климкин испугался после послания Путина Федеральному собранию

Известия20:01

Климкин выразил беспокойство из-за послания Путина Федеральному собранию

РБК19:14

Климкин испугался из-за послания Путина Федеральному собранию

РИА Новости16:58

Послание Путина Федеральному собранию вызвало тревогу у Климкина

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Климкин выразил обеспокоенность посланием Путина Федеральному собранию

Газета.Ru17:58

Послание Путина Федеральному собранию напугало экс-главу МИД Украины Климкина

Московский Комсомолец17:20

Климкина напугало послание Путина Федеральному собранию

Комсомольская правда18:47
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В 2014 году глава Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба вручил Козину ведомственную награду — нагрудный знак «Бронзовый крест ФМБА России», а его заместителю Удовенко объявили благодарность.
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США и Китай подписали первую часть торговой сделки

Президент США Дональд Трамп и вице-премьера Китая Лю Хэ подписали в Вашингтоне первый пакет документов в рамках торгового соглашения.
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В перенесенном матче 15-го тура чемпионата Франции "Монако" принимал "Пари Сен-Жермен". Гости одержали убедительную победу - 4:1.
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Ситуация у российского посольства в Бейруте остается напряженной

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Госдеп отреагировал на отставку Медведева

Глава пресс-службы Госдепа заявила, что в американском ведомстве «пытаются понять», что «значит объявление об отставке Медведева» и что «стоит за этими новостями».
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Объявлен актерский состав сериала по «Властелину колец»

Сегодня был опубликован окончательный актерский состав ленты.
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Армия и оружие

Назван способ уничтожения США России за 15 минут

Технологическое и экономическое преимущество США может реализоваться в космосе, милитаризация которого является надежным способом девальвирования ядерного потенциала России и Китая, заявил «Эксперту» заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.
Lenta.ru 16:18
Политика

Кудрин предложил определить основания снятия премьера с должности

Председатель Счётной палаты Российской Федерации Алексей Кудрин убежден: перед тем, как изменять Конституцию страны, необходимо четко определить основания, на которых глава государства имеет право снимать с должности премьер-министра.
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Политика

Названы возможные сценарии транзита власти в 2024 году

Издание «Коммерсант» со ссылкой на близкие к администрации президента источники назвало возможные сценарии транзита власти в 2024 году.
Lenta.ru 19:17
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Фолловеры обвинили Викторию Боню в чрезмерной любви к фотошопу

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» и телеведущая Виктория Боня опубликовала на своей официальной странице в социальной сети Instagram новый снимок, на котором предстала в кадре в кожаной юбке и красном клетчатом жакете.
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Госдеп США напомнил Турции о санкциях из-за С-400

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Новая медустановка сохраняет органы живыми в течение недели

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Бразильский нападающий Неймар пошел по стопам Джонни Деппа и закрутил тайный роман с русской Instagram-моделью.
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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и президент США Дональд Трамп обсудили по телефону урегулирование ливийского конфликта.
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Путин предложил запретить чиновникам иметь иностранное гражданство

Президент России Владимир Путин ходе послания Федеральному собранию предложил запретить высокопоставленным чиновникам и государственным служащим иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране.
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Симоньян и Канделаки заявили, что Путин начал бескровную революцию

Российские телеведущие и руководители ведущих СМИ очень резко отреагировали на сделанные президентом России Владимиром Путиным заявления в ходе послания Федеральному Собранию РФ.
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Минздрав РФ опроверг лишение пенсионеров высокотехнологичной медпомощи

Минздрав опроверг отказ от предоставления высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) пожилым людям, 12 января сообщила пресс-служба ведомства.
Красная весна 12 января в 23:59
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Цены в новостройках вырастут на 10% в 2020 году

Стоимость квартир в новостройках в России вырастет на 10% в 2020 году, на вторичное жилье — на 6%, сообщают «Известия» со ссылкой на прогноз руководителя аналитического центра ЦИАН Алексея Попова.
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Топилин оценил расходы на увеличение маткапитала в 100 млрд рублей

Глaва Минтруда Максим Топилин оценил расхoды на предложения президента РФ Владимира Путина по материнскому капиталу, высказанные в послании Федеральному собранию, в сумму пoрядка 100 млрд рублей в 2020 году.
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Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти

Накануне первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.
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Оставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать

Родители, которые не забирают дочь из московской клиники «Мать и дитя» уже пять лет, в последнее время не навещали ребенка.
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Астрономы обнаружили похожую на Землю планету

В настоящий момент ученые пытаются рассчитать массу планеты, чтобы узнать, является ли TOI 700 d каменистой, как наша Земля, или газообразной.
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Стали известны капитаны команд на Матч звезд КХЛ

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Модернизация первичного звена здравоохранения начнется с 1 июля

Программа модернизации первичного звена здравоохранения будет запущена с 1 июля 2020 года, заявил президент России Владимир Путин в послании к Федеральному Собранию в среду, 15 января.
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Послание президента России Федеральному собранию — 2019Больше новостей по теме
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