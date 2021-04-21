Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика

Послание Владимира Путина Федеральному собранию оказалось очень бюджетным

Послание Владимира Путина Федеральному собранию оказалось очень бюджетным Ожидания от послания Владимира Путина были выше, чем эффект от него.В источнике
Коммерсантъ
Невские Новости

Подробнее о событии

Послание Владимира Путина Федеральному собранию оказалось очень бюджетным

Коммерсантъ17:07

Бесплатный газ, деньги на детей и 100 % оплата больничного: самые важные поручения Путина

Невские Новостивчера в 09:22
Показать все источники
Интересное

Глава МИД Украины призвал ЕС отключить Россию от SWIFT

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время видеоконференции со своими коллегами из стран Евросоюза, прошедшей 19 апреля, призвал ЕС рассмотреть возможность «отключения России» от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT.
Известия18:27

Глава МИД Чехии потребовал вернуть в Россию всех высланных дипломатов

Новый министр иностранных дел Чехии Якуб Куганек потребовал возвращения высланных из Москвы сотрудников чешского посольства, в противном случае он пообещал, что численность работников российского диппредставительства сократиться до аналогичного чешскому.
Известиявчера в 16:38

Дмитрий Азаров: решения Президента очень важны для укрепления семей и улучшения демографии в стране

Дмитрий Азаров подчеркнул: решение Президента по специальным выплатам беременным женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации, будет способствовать укреплению семьи и увеличению количества детей в стране.
СОВАвчера в 08:46

Один из задержанных по делу о подготовке покушения на Лукашенко полностью признал вину

Юрист Юрий Зенкович, один из четырех задержанных по подозрению в подготовке государственного переворота и покушении на убийство президента Александра Лукашенко, признал вину в полном объеме и дал показания по делу, сообщает телеканал "Беларусь 1" со ссылкой на Комитет государственной безопасности.
Газета.Ruвчера в 16:05