Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время видеоконференции со своими коллегами из стран Евросоюза, прошедшей 19 апреля, призвал ЕС рассмотреть возможность «отключения России» от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT.
Новый министр иностранных дел Чехии Якуб Куганек потребовал возвращения высланных из Москвы сотрудников чешского посольства, в противном случае он пообещал, что численность работников российского диппредставительства сократиться до аналогичного чешскому.
Дмитрий Азаров подчеркнул: решение Президента по специальным выплатам беременным женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации, будет способствовать укреплению семьи и увеличению количества детей в стране.
Юрист Юрий Зенкович, один из четырех задержанных по подозрению в подготовке государственного переворота и покушении на убийство президента Александра Лукашенко, признал вину в полном объеме и дал показания по делу, сообщает телеканал "Беларусь 1" со ссылкой на Комитет государственной безопасности.