Режиссер Тимур Бекмамбетов: О подвиге Михаила Девятаева я узнал благодаря жене

Девятаев не просто сбежал сам, и не просто спас десятерых своих товарищей - - в угнанном им самолёте оказались еще и ценнейшие материалы по "Фау-2".