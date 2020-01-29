Экономика

КоммерсантъКоммерсантъПослание обойдется бюджетам в 4 трлн рублей

Дополнительные расходы бюджетов на инициативы из президентского послания Федеральному собранию составят 4,128 трлн руб. на период до 2024 года. Об этом вчера сообщил глава Минфина Антон Силуанов.
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Послание обойдется бюджетам в 4 трлн рублей

Коммерсантъ29 января в 18:09

Минфин окажет поддержку регионам России для реализации послания

RT на русском29 января в 14:44

Минфин РФ подтвердил оценку расходов на меры из послания Путина

Интерфакс29 января в 06:41

На реализацию послания президента направят условно утвержденные в бюджете средства

ТАСС29 января в 13:06

Силуанов назвал источники финансирования для реализации послания президента

Rambler News Service29 января в 12:57

Минфин назвал окончательный объем расходов на реализацию послания Путина

РБК29 января в 06:43

Силуанов рассказал о cхеме финансирования проектов из послания президента

Известия29 января в 13:29
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Общество

Bild: немецкий спецрейс из Уханя не пустили в Москву

Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуировавшего граждан ФРГ из Китая.
Вести.Ru 08:16
Общество

В РФ вступили в силу новые правила увольнения

Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
REGNUM вчера в 21:02
Энергетика

Песков прокомментировал закупку Белоруссией нефти у Норвегии

Закупки Белоруссией нефти у Норвегии являются вопросом экономической целесообразности, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Московский Комсомолец вчера в 05:03
Происшествия

Суд арестовал замначальника управления угрозыска МВД по делу о взятке

По информации Telegram-канала Baza, речь идет о взятке в 25 млн руб. от вора в законе Мирона Амадяна (также известного как Дмитрий Чантурия или Мирон) за прекращение проверки по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).
Коммерсантъ вчера в 11:49
Общество

В красноярской школе в туалете оборудовали «учительскую»

РИА Новости 09:02
Экономика

У 40% желающих взять ипотеку россиян не нашлось денег на первый взнос

У 38% россиян, которые хотели бы получить ипотечный кредит, нет свободных средств на первый взнос, показал опрос Райффайзенбанка, его результаты цитирует РБК.
Forbes 02:43
Политика

США заявили о готовности обеспечить Белоруссию нефтью на 100%

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские компании готовы полностью обеспечить потребности Белоруссии в нефти.
РИА Новости 06:04
Общество

В Карелии студент из КНР госпитализирован с подозрением на коронавирус

В Карелии госпитализирован студент из КНР с высокой температурой и подозрением на коронавирус.
Газета.Ru 06:26
Политика

Путин приказал привлечь самолеты ВКС для эвакуации россиян из КНР

Президент России Владимир Путин поручил привлечь к эвакуации россиян из Китая в связи с произошедшей в этой стране вспышкой коронавируса 2019-nCoV самолеты Воздушно-космических сил РФ.
Татар-информ 07:25
Происшествия

Бабушка оставленных в Шереметьево детей заявила об угрозах от их отца

Газета.Ru 01:57
Гаджеты

На AliExpress нашли якобы разработанный в РФ защищенный планшет

Astera 30 января в 09:46
Кино

В Сеть попало видео из отмененного сериала по «Звездным войнам»

В Сети появился почти 10-минутный отрывок тестового материала отмененного сериала "Звездные войны: Подземный мир" (Star Wars: Underworld).
Российская газета вчера в 07:50
Религия

Патриарх Кирилл предложил вписать Бога в Конституцию

Патриарх Кирилл предложил вписать в Конституцию России упоминание о Боге.
Lenta.ru 09:08
Происшествия

На северо-востоке Москвы загорелся склад

РИА Новости 08:26
Футбол

Топ-12 зимних трансферов в Европе. Эриксен в «Интере», Холанд – в «Боруссии», «МЮ» купил Фернандеша

Metaratings 06:43
Происшествия

Суд арестовал пятерых бывших полицейских по делу Голунова

RT на русском 30 января в 14:31
Происшествия

В Петербурге рухнула крыша спорткомплекса с рабочими

В Санкт-Петербурге при демонтаже спортивно-концертного комплекса «Петербургский» на проспекте Юрия Гагарина рухнула крыша.
Lenta.ru вчера в 07:27
Шоу-бизнес

Собчак заинтриговала новым образом в Instagram

Светская львица и телеведущая Ксения Собчак предстала в образе Бабы-Яги. Соответствующую фотографию девушка выложила в своем Instagram.
Слово и Дело 07:55
Общество

ВОЗ заявила, что получать посылки из Китая безопасно

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на фоне распространением коронавируса в Китае заявила, что получение посылок и писем из этой страны безопасно.
Политика Сегодня 08:04
Общество

Немецкие кардиологи назвали симптомы инфаркта

Кардиологи из Германии перечислили симптомы, которые могут указывать на проблемы с сердцем и предупреждать о риске сердечного приступа.
Известия 05:42
Шоу-бизнес

Шура в парике напомнил пользователям Пугачеву

Российский поп-певец Шура (Александр Медведев) опубликовал в сети студийную фотографию, на которой предстал образе средневековой знати эпохи Возрождения.
Культуромания вчера в 08:36
Политика

Марин Ле Пен назвала Brexit предвестником конца Евросоюза

Лидер французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен поздравила Великобританию с осуществлением Brexit и предрекла скорый конец Евросоюза.
Газета.Ru 07:44
Футбол

«Лестер» и «Челси» не выявили победителя в матче 25-го тура АПЛ

«Лестер» сыграл вничью с лондонским «Челси» в матче 25-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
RT на русском 09:26
Политика

Госдеп США потребовал от России вернуть Крым Украине

Как сообщило ведомство, меры были санкционированы "в ответ на продолжающуюся агрессию России в отношении Украины и попытку оккупации Крыма".
Газета.Ru вчера в 14:18
Политика

Влияние Германии в ЕС снизится после Brexit, считает немецкий политик

Влияние Германии в Европейском союзе снизится в результате выхода Великобритании, считает депутат бундестага от правой партии "Альтернатива для Германии" Антон Фризен.
РИА Новости 00:19
Музыка

Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России

Известный российский композитор и продюсер Игорь Крутой считает, что представлять Россию в 2020 году на «Евровидении» будет певец Александр Панайотов.
Известия вчера в 21:04
Шоу-бизнес

Певица МакSим приостановила карьеру из-за проблем со здоровьем

Менеджер певицы МакSим (Марина Абросимова) Маргарита Соколова в Instagram сообщила, что исполнительница решила временно покинуть сцену из-за обострения проблем со здоровьем, связанных с травмами, которые она получила в ДТП в прошлом году.
РИА Новости 06:39
Футбол

Дзюба назвал Ракицкого лучшим защитником мира

Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба опубликовал совместную фотографию с одноклубником Ярославом Ракицким.
RT на русском 07:02
Армия и оружие

NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут

Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
РИА Новости 29 января в 22:27
Здоровье

Названы продукты, снижающие риск образования тромбов

Чтобы снизить риск образования тромбов, а значит, уменьшить вероятность возникновения инфарктов и инсультов, достаточно употреблять в пищу определенные продукты.
Shraibikus News 08:38
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