Экономика

КоммерсантъКоммерсантъПослание обойдется бюджетам в 4 трлн рублей

Дополнительные расходы бюджетов на инициативы из президентского послания Федеральному собранию составят 4,128 трлн руб. на период до 2024 года. Об этом вчера сообщил глава Минфина Антон Силуанов.
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Послание обойдется бюджетам в 4 трлн рублей

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Минфин РФ подтвердил оценку расходов на меры из послания Путина

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