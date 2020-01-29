Экономика

КоммерсантъКоммерсантъПослание обойдется бюджетам в 4 трлн рублей

Дополнительные расходы бюджетов на инициативы из президентского послания Федеральному собранию составят 4,128 трлн руб. на период до 2024 года. Об этом вчера сообщил глава Минфина Антон Силуанов.
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Послание обойдется бюджетам в 4 трлн рублей

Коммерсантъ29 января в 18:09

Минфин окажет поддержку регионам России для реализации послания

RT на русском29 января в 14:44

Силуанов назвал источники финансирования для реализации послания президента

Rambler News Service29 января в 12:57

На реализацию послания президента направят условно утвержденные в бюджете средства

ТАСС29 января в 13:06

Силуанов рассказал о cхеме финансирования проектов из послания президента

Известия29 января в 13:29

Минфин назвал окончательный объем расходов на реализацию послания Путина

РБК29 января в 06:43

Минфин РФ подтвердил оценку расходов на меры из послания Путина

Интерфакс29 января в 06:41
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Миранчук получил травму в матче с «Партизаном»

В матче кубка «Матч Премьер» с «Партизаном» полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук получил повреждение и не смог продолжить встречу, сообщает «Матч ТВ».
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Олег Пак назначен первым замглавы Минкомсвязи

Еще одним распоряжением Мишустина статс-секретарем — замглавы Минкомсвязи назначается Людмила Бокова, которая 27 января заняла пост замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
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В России подтвердили два случая заражения новым коронавирусом

В России подтвердили два случая заболевания новым типом коронавируса, один — в Забайкальском крае, другой — в Тюменской области.
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В Крыму не верят, что Украина способна поставлять воду на полуостров

В конце декабря прошлого года глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что не стоит рассчитывать на то, что Украина возобновит поставки воды на полуостров.
Газета.Ru 11:56
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Патриарх Кирилл предложил вписать Бога в Конституцию

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Самые угоняемые автомобили назвали в России

В 22% случаев машины компании Toyota были угнаны злоумышленниками. Еще 19% угонов случились с автомобилями марки Hyundai.
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Дуров предупредил об опасности использования WhatsApp

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Гол забил Карим Бензема на 56-й минуте. "Реал" с 49 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, "Атлетико" – 5-й (36 баллов).
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Оставленных отцом в Шереметьево мальчиков передали бабушке

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Путин объяснил, в каком случае не подпишет поправки к Конституции

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