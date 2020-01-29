Экономика

КоммерсантъКоммерсантъПослание обойдется бюджетам в 4 трлн рублей

Дополнительные расходы бюджетов на инициативы из президентского послания Федеральному собранию составят 4,128 трлн руб. на период до 2024 года. Об этом вчера сообщил глава Минфина Антон Силуанов.
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