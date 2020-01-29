Экономика
КоммерсантъПослание обойдется бюджетам в 4 трлн рублей
Дополнительные расходы бюджетов на инициативы из президентского послания Федеральному собранию составят 4,128 трлн руб. на период до 2024 года. Об этом вчера сообщил глава Минфина Антон Силуанов.
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Силуанов рассказал о дополнительных расходах на меры из послания Путина
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В случае начала войны с Западом Россия потерпит поражение за три часа, уверены авторы китайского портала China.com.
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Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал об угрозах, которые влечет за собой использование приложения WhatsApp.
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Китайский производитель Realme уже разослал приглашения на пресс-конференцию, главной темой которой станет премьера смартфона Realme C3.
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Google объединит почту и мессенджер в одно приложение
Компания Google планирует выпустить новое приложение, которое совмещает в себе ряд сервисов корпорации.
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Здоровье
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Жительница китайского города Чунцин, излечившаяся от коронавируса, рассказала о болезни.
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Минюст опубликовал проект нового КоАП
Минюст России опубликовал проект нового Кодекса об административных правонарушениях.
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Власти США скрыли факт столкновения подводного аппарата с «Титаником»
На суде представители компании заявили, что подводный аппарат стоимостью 35 миллионов долларов врезался в затонувший лайнер в июле прошлого года, когда "интенсивные и крайне непредсказуемые подводные течения" привели к тому, что пилот лодки потерял контроль над судном.
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