Экономика

КоммерсантъКоммерсантъПослание обойдется бюджетам в 4 трлн рублей

Дополнительные расходы бюджетов на инициативы из президентского послания Федеральному собранию составят 4,128 трлн руб. на период до 2024 года. Об этом вчера сообщил глава Минфина Антон Силуанов.
Читать в источнике
Комментировать149

Подробнее о событии

Силуанов назвал источники финансирования для реализации послания президента

Rambler News Service29 января в 12:57

Минфин окажет поддержку регионам России для реализации послания

RT на русском29 января в 14:44

Силуанов рассказал о cхеме финансирования проектов из послания президента

Известия29 января в 13:29

На реализацию послания президента направят условно утвержденные в бюджете средства

ТАСС29 января в 13:06

Послание обойдется бюджетам в 4 трлн рублей

Коммерсантъ29 января в 18:09

Минфин назвал окончательный объем расходов на реализацию послания Путина

РБК29 января в 06:43

Минфин РФ подтвердил оценку расходов на меры из послания Путина

Интерфакс29 января в 06:41
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 08:11, Ашберн
Политика

Захар Прилепин создал в России партию «За правду»

Lenta.ru 08:00
Здоровье

В Забайкалье сообщили сведения о состоянии больного коронавирусом

У гражданина Китая, вернувшегося в Забайкалье выявили новый коронавирус, врачи сообщили сведения о состоянии больного.
Российский Диалог 02:09
Политика

Путин приказал направить самолеты ВКС на эвакуацию россиян из Китая

К эвакуации россиян из Китая в связи с распространением коронавируса по поручению президента России будут привлечены самолеты Воздушно-космических сил (ВКС).
РБК 06:48
Политика

Оливер Стоун: США ждет неминуемое возмездие за зло

Оливер Стоун, американский режиссер, прославившийся своими документальными фильмами, среди которых немало рассказывающих "о сильных мира сего", считает, что США непременно ожидает "возмездие за зло".
Pravda.Ru 30 января в 23:27
Политика

В партии Зеленского предложили заработать на продаже воды в Крым

В партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» задумались о том, чтобы продавать воду в Крым.
Известия 05:16
Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая впервые вышла на сцену после 25-летнего перерыва

Впервые после 25-летнего перерыва певица выступила на юбилейном концерте коллеги и экс-возлюбленного Дмитрия Маликова, прошедшем в столичном Crocus City Hall.
OAnews 05:16
Политика

США заявили о готовности обеспечить Белоруссию нефтью на 100%

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские компании готовы полностью обеспечить потребности Белоруссии в нефти.
РИА Новости 06:04
Общество

СМИ узнали о просьбе начальников к погибшему в спорткомплексе рабочему

При обрушении крыши спортивно-концертного комплекса «Петербургский» рабочий погиб после того, как начальники с земли посоветовали ему выйти из строительной люльки.
РБК вчера в 17:28
Общество

В российской школе учительскую перенесли в туалет

В одной из школ Красноярского края учительскую перенесли в бывший туалет. Видео опубликовал пользователь Twitter Vitalon.
Lenta.ru 07:43
Шоу-бизнес

Беременная Саша Черно подала документы на развод

Черно призналась подписчикам, что уже подала заявление на расторжение брака.
StarHit.ru 06:00
Происшествия

Автобус с детьми попал в ДТП в Новой Москве

В новой Москве произошло столкновение заказного автобуса с детьми и четырех легковых автомобилей.
Газета.Ru 07:07
Религия

Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

Президент России Владимир Путин поздравил с 11-й годовщиной интронизации предстоятеля Русской православной церкви (РПЦ) патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Известия 06:13
Общество

Минтранс рекомендует россиянам не летать в Китай

Минтранс рекомендует россиянам не планировать полеты в Китай без крайней необходимости.
Народные новости 06:33
Общество

В Петербурге задержали участников акции против конституционной реформы

В Петербурге полицейские задержали участников народного схода против изменений в Конституции, сообщает «ОВД-Инфо».
Новая газета 06:20
Музыка

Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России

Известный российский композитор и продюсер Игорь Крутой считает, что представлять Россию в 2020 году на «Евровидении» будет певец Александр Панайотов.
Известия вчера в 21:04
Армия и оружие

США научили искусственный интеллект противостоять России в бою

Искусственный интеллект сможет противостоять армии России, если Москва вдруг решит напасть на какую-нибудь страну НАТО.
Телеканал 360° 07:51
Футбол

Антон Миранчук получил травму в товарищеском матче с «Партизаном»

Полузащитник московского "Локомотива" Антон Миранчук получил травму в матче с белградским "Партизаном" на товарищеском футбольном турнире в Катаре.
РИА Новости 06:40
Политика

В Раде пригрозили свержением Зеленского

Власть на Украине могут свергнуть, если сторонники президента Владимира Зеленского — парламентарии Верховной рады от партии "Слуга народа" — сделают еще один шаг для узаконивания продажи земли, заявил народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович журналистам в кулуарах парламента.
РИА Новости вчера в 16:14
Шоу-бизнес

Певица МакSим приостановила карьеру

Российская певица МакSим (Марина Абросимова) приостановила музыкальную карьеру. Об этом сообщила ее менеджер Маргарита Соколова в Instagram.
Lenta.ru 06:52
Общество

Синоптики предупредили о резком похолодании в Центральной России

Похолодание придет в центральные области Европейской России уже в середине следующей недели, сообщила завлабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
Политическая Экспертиза 02:46
Здоровье

Излечившаяся от коронавируса китаянка рассказала о болезни

Жительница китайского города Чунцина, излечившаяся от коронавируса, рассказала о болезни.
Lenta.ru 30 января в 17:00
Происшествия

Оставленных отцом в Шереметьево детей передали бабушке

Двух мальчиков, которых отец оставил в аэропорту Шереметьево, передали бабушке в Комсомольске-на-Амуре, сообщила пресс-служба уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой.
РИА Новости 04:05
Футбол

Смолов перешел из «Локомотива» в испанскую «Сельту»

Как пишет «Чемпионат» со ссылкой на источник, близкий к «Локомотиву», «Сельта» за аренду российского Смолова заплатит 600 тысяч евро за сезон, а затем сможет выкупить нападающего сборной России за шесть миллионов евро.
FreeNews-Volga 30 января в 22:33
Политика

Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке

Председатель Керченского городского совета Мая Хужина отозвала заявление об отставке, которое сделала на фоне скандала вокруг поздравления блокадников.
РИА Новости вчера в 02:58
Общество

Ветеран СВР рассказала, как любовь к балету помогла ей в разведке

В минувший вторник директор СВР Сергей Нарышкин на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" обнародовал имена семи выдающихся отечественных разведчиков-нелегалов, внесших большой вклад в защиту интересов и обеспечение безопасности России.
РИА Новости 07:58
Общество

ВОЗ признала посылки из Китая безопасными

Получение посылок или писем из Китая совершенно безопасно, заявила Всемирная организация здравоохранения 1 февраля на своей странице в Twitter.
Красная весна 07:43
Шоу-бизнес

Пляжные фото молодой жены Игоря Николаева вызвали споры в Сети

37-летняя российская певица и актриса Юлия Проскурякова, супруга 60-летнего композитора Игоря Николаева, опубликовала в своем Instagram прощальные фотографии с пляжного отдыха в Майами, где она отдыхала с мужем и маленькой дочерью Вероникой у старшей дочери Николаева Юлии, которая постоянно живет в США.
Московский Комсомолец 02:02
Общество

Новый КоАП РФ увеличит штрафы для водителей в несколько раз

На сегодняшний день за превышение скорости от 20 до 40 км/ч водителя наказывают на 500 рублей, в новом проекте КоАП за это правонарушение уже предусматривается наказание в размере трех тысяч рублей.
REGNUM вчера в 00:22
Биатлон

«Прикручивала лампы, долбила перфоратором, влезала на холодильник, ставила вытяжку». Интервью с Кристиной Резцовой

Света Миронова, самая быстрая, как вы говорите, с одним промахом выиграла медаль.
Матч ТВ 01:44
Экономика

У 40% желающих взять ипотеку россиян не нашлось денег на первый взнос

У 38% россиян, которые хотели бы получить ипотечный кредит, нет свободных средств на первый взнос, показал опрос Райффайзенбанка, его результаты цитирует РБК.
Forbes 02:43
Как работают Яндекс.Новости?
Главное